Điều gì xảy ra nếu bạn nhỡ ăn phải thực phẩm có giòi?

Những thực phẩm dễ bị vi khuẩn tấn công gây nguy cơ ngộ độc trong mùa nắng nóng GĐXH – Theo các chuyên gia, các thực phẩm có nguồn gốc động vật, nhiều đạm gồm thịt, cá, hải sản, sữa, đồ chưa nấu chín hoặc còn tái như rau quả sống, sushi, nem chua... là nhóm thực phẩm dễ bị vi khuẩn tấn công gây ngộ độc trong mùa nắng nóng.

Vừa qua, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn video giòi bò lúc nhúc trên miếng pate tại một quán bánh mì chảo tại Thái Bình. Theo video ghi lại ít nhất 3 chảo đồ ăn với phần pate có rất nhiều giòi đang ngọ nguậy. Rất may là những thực khách này đã phát hiện kịp thời. Dù nhân viên ngỏ ý đổi suất ăn mới nhưng những vị khách này liền từ chối dùng bữa và rời đi.

Hình ảnh giòi vẫn bò ngọ nguậy trên miếng pate tại một quán bánh mì chảo tại Thái Bình

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng gây xôn xao, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và hơn một triệu lượt xem.

Ngay sau sự cố này, hệ thống bánh mì chảo Cột Điện Quán ra thông báo về việc đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Cột Điện Quán chi nhánh Thái Bình cho đến khi làm rõ nguyên nhân của việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

Trước thực trạng đó, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cho biết đã tiếp nhận được thông tin và đã cử cán bộ đi điều tra, xác minh cụ thể trước khi có hình thức xử lý.

Ăn phải giòi trong thức ăn nguy hiểm thế nào?

Trước đó, chia sẻ trên PLO, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa) cho biết: Giòi do côn trùng có cánh, đa phần là ruồi đậu vào thức ăn và đẻ trứng rồi sinh ra giòi.

Ảnh minh họa

Bản thân con giòi không có hại. Tuy nhiên khi thực phẩm xuất hiện giòi thì tức là cảnh báo thực phẩm đã bị hỏng vì giòi sinh ra từ trứng con ruồi và từ trứng sinh ra giòi là quá trình lâu dài. Trong khi đó bản thân con ruồi sống ở môi trường bẩn, đậu vào thực phẩm nên sẽ kéo theo nhiều vi khuẩn và độc tố gây bệnh khác. Đặc biệt, nếu ruồi đậu vào thực phẩm chín và chúng ta ăn ngay sau đó thì nguy cơ mắc bệnh càng cao hơn, có thể gây ngộ độc với triệu chứng nôn mửa, người tím tái, phải đi cấp cứu.

Ngoài ra, khi thực phẩm đã hỏng thì ngay cả có nấu chín đi chăng nữa, độc tố trong thực phẩm vẫn còn và nguy hiểm.

Mặc dù ăn phải giòi không gây nguy hiểm chết người nhưng ăn thức ăn có giòi cũng có thể kéo theo những tác hại đáng kể. Thực phẩm có giòi sinh sống ăn hết chất bổ, khi con người ăn sẽ chẳng còn giá trị dinh dưỡng gì. Không những thế, nó còn có thể là nguồn dẫn đến bệnh tả, thương hàn, kiết lỵ, giun sán, rối loạn tiêu hóa gây nôn, ỉa chảy (gồm cả ỉa ra máu), đau bụng…

Bảo quản thức ăn đã nấu chín sao cho an toàn nhất

Ảnh minh họa

Theo cục An toàn thực phẩm, thức ăn đã nấu chín chỉ an toàn trong vòng 2 giờ kể từ khi nấu và ở nhiệt độ 4-60 độ C rất dễ bị hư hỏng. Dù thức ăn đã được nấu chín, nhưng nếu bạn không bảo quản đúng cách thì vi khuẩn vẫn sinh sôi, phát triển và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều.

Ngay cả với những thực phẩm đã được tiệt trùng và đóng hộp kín, nếu bạn mở hộp ra thì trong không khí có vi khuẩn, nấm mốc cũng dễ dàng xâm nhập và phát triển, không tốt cho sức khỏe của người sử dụng.

Để tránh trường hợp thức ăn sinh giòi, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần phải che đậy thức ăn tránh để các loại côn trùng sống đậu vào đẻ trứng. Ngoài ra, cần thận trọng trong quá trình chọn thực phẩm. Đặc biệt, quá trình nấu nướng cũng phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi. Với những thức ăn đã hư hỏng, sinh giòi thì phải bỏ đi ngay.

