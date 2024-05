Biến chứng đáng sợ của bệnh gan nhiễm mỡ, biết sớm bạn có thể tự phòng ngừa

Bệnh gan nhiễm mỡ "tàn phá" cơ thể thế nào?

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến nhiều biến chứng hoặc là hậu quả của các bệnh khác như bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu cao, huyết áp cao và bệnh mạch vành…, ảnh hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể. Trong thời gian dài, những biến chứng của gan nhiễm mỡ như viêm gan sẽ dẫn đến các tế bào gan bị phá hủy, cuối cùng sẽ dẫn đến xơ gan và nặng hơn là nguy cơ phát triển ung thư gan.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ?

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ thường gặp nhất là do rượu, nhưng trong nhiều trường hợp, vẫn có những bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ mà không thuộc nhóm sử dụng nhiều rượu. Khi cơ thể tiếp nạp quá nhiều chất béo hoặc chuyển hóa chất béo không kịp, lượng mỡ thừa sẽ tích trữ trong các tế bào gan và gây nên gan nhiễm mỡ. Mặc dù vậy, chế độ ăn giàu chất béo cũng chưa hẳn là nguyên nhân của tình trạng này.

Ngoài rượu, còn một số nguyên nhân thường gặp khác như: thừa cân/béo phì, lượng mỡ trong máu cao, bệnh tiểu đường, do di truyền, giảm cân quá nhanh hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc như Aspirin, Steroids, Tamoxifen hay Tetracycline.

4 biến chứng đáng sợ của bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bệnh gan nhiễm mỡ nếu không được điều trị sẽ để lại những biến chứng đáng sợ như:

Bệnh gan nhiễm mỡ gây viêm gan

Có khoảng 30% trong số người gan nhiễm mỡ có thể bị viêm gan hay còn gọi là tổn thương gan thoái hóa mỡ không do rượu. Tình trạng viêm và tổn thương tế bào gan có nguy cơ gây xơ hóa và xơ gan, là các loại sẹo gan và ung thư gan.

Giai đoạn viêm gan thường không có triệu chứng rõ ràng có thể thỉnh thoảng có mệt mỏi, ăn không ngon miệng, nước tiểu vàng, và tình cờ xét nghiệm thấy tăng men gan. Tình trạng viêm lâu ngày gan dễ bị xơ hóa, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Người bệnh nên tầm soát định kỳ, phát hiện và điều trị sớm, khả năng bình phục sẽ cao.

Bệnh gan nhiễm mỡ gây xơ gan

Xơ gan là một trong những biến chứng của gan nhiễm mỡ. Khi các tế bào gan bị tổn thương trong thời gian dài, các mô sẹo liên tục thay thế các mô bị tổn thương dẫn đến xơ hóa gan và xơ gan.

Khoảng 5-10% những người bị tổn thương gan thoái hóa mỡ không do rượu tiến triển thành xơ gan. Biến chứng gan nhiễm mỡ gây xơ gan khiến người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời và áp dụng kỹ thuật điều trị phù hợp. Tỷ lệ tử vong do xơ gan lên đến 85% trong 5 năm nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách.

Bệnh gan nhiễm mỡ gây ung thư gan

Theo thời gian, mỡ tích tụ trong gan gây viêm gan, xơ gan. Người bệnh không được điều trị, hoặc điều trị chưa hiệu quả, kết hợp tác nhân xấu tấn công khiến các tế bào gan bị tiêu diệt hàng loạt. Quá trình này có thể dẫn tới tình trạng đột biến tự phát và dễ phát triển thành ung thư gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ gây nhiều bệnh khác

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong tương lai, bao gồm: bệnh tim mạch vành, suy tim, đột quỵ và rối loạn nhịp tim. Trong đó, các bệnh về tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất ở bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Ngoài ra, bệnh gan nhiễm mỡ còn có nguy cơ cao mắc các bệnh lý rối loạn ngoài gan khác như: ung thư đại – trực tràng, bệnh chuyển hóa như loãng xương, bệnh dự trữ glycogen, thiếu hụt vitamin D, loạn dưỡng mỡ… Những biến chứng này kết hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đe dọa tính mạng người bệnh.

Bệnh gan nhiễm mỡ có lây không?

Gan nhiễm mỡ không phải là bệnh truyền nhiễm, có nghĩa là bạn không thể bị lây nhiễm bệnh gan nhiễm mỡ từ người khác nếu chỉ tiếp xúc với họ như bắt tay, ôm, hôn,… Nguyên nhân của gan nhiễm mỡ là do ăn uống, sống không lành mạnh hoặc di truyền.

Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ có thể làm suy yếu chức năng gan và dễ mắc các bệnh gan khác như viêm gan do virus. Virus viêm gan B và C có thể lây truyền qua máu, dịch cơ thể (như tinh dịch, dịch âm đạo), hoặc lây truyền từ mẹ sang con. Trong khi virus viêm gan A và E lại lây truyền qua đường tiêu hóa.

Vì vậy, bệnh gan nhiễm mỡ không lây nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm gan do virus.

Chế độ ăn phòng bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ. Bao gồm:

Ảnh minh họa

Cung cấp đủ năng lượng: Năng lượng cần thiết cho mỗi người sẽ phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe tổng thể. Người bị gan nhiễm mỡ nên duy trì cân nặng hợp lý, do đó cần lựa chọn các thực phẩm có hàm lượng calo phù hợp.

Bổ sung đủ chất xơ: Chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cholesterol và ngăn ngừa táo bón. Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn nhiều trái cây như bưởi, cam, nho, táo; rau củ như cải xoăn, bông cải xanh, củ dền, hành tây; ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch.

Lựa chọn thực phẩm chứa chất béo lành mạnh: Chất béo lành mạnh giúp bảo vệ gan khỏi bị tổn thương. Nguồn chất béo lành mạnh bao gồm các loại dầu thực vật như dầu lạc, vừng, hướng dương; các loại hạt như hạt lanh, hạt chia, quả bơ và chất béo từ cá như cá hồi, cá ngừ, cá trích.

Hạn chế chất béo bão hòa và chất béo trans: Những loại này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm cả bệnh gan nhiễm mỡ. Người bệnh cần hạn chế tiêu thụ chất béo như như thịt đỏ, các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt nguội, thịt đóng hộp, xúc xích.