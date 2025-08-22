Uống nước lá ổi theo cách này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
GĐXH - Uống nước lá ổi giúp ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.
Uống nước lá ổi có tốt không?
Nước lá ổi từ lâu đã được biết đến như một phương thuốc dân gian đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với thành phần giàu chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa, nước lá ổi không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tật mà còn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Cũng giống như quả ổi, lá ổi được cho là chứa rất nhiều vitamin C, ngoài ra lá ổi chứa cả vitamin A và vitamin B6. Vitamin C giúp tăng cường khả năng đề kháng, miễn dịch cho cơ thể. Vitamin A tăng cường bảo vệ mắt, sáng mắt và làm đẹp da.
Bên cạnh đó, lá ổi có rất nhiều các khoáng chất thiết yếu như Kali giúp cho hệ tim mạch và giúp ổn định, kiểm soát huyết áp. Đặc biệt hơn trong lá ổi chứa các hợp chất phenolic, flavonoid và tannin, được biết đến với khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.
Một nghiên cứu từ Journal of Ethnopharmacology chỉ ra rằng, chiết xuất lá ổi có thể giảm tích tụ lipid trong cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Lá ổi còn chứa quercetin, một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và ức chế quá trình hình thành tế bào mỡ mới. Đặc biệt, lượng chất xơ hòa tan cao trong lá ổi giúp kiểm soát cơn đói, hỗ trợ hệ tiêu hóa, và cải thiện trao đổi chất.
4 nhóm người uống nước lá ổi sẽ tốt cho sức khỏe
Những người hay bị tiêu chảy
Lá ổi được biết đến với tác dụng hỗ trợ cầm tiêu chảy, một phương pháp dân gian hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Thành phần tanin có trong lá ổi giúp làm se niêm mạc ruột, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và virus, từ đó giảm tình trạng viêm nhiễm.
Ngoài ra, lá ổi còn có khả năng làm giảm tiết dịch ruột, ổn định nhu động ruột và hạn chế tình trạng co thắt, giúp cải thiện triệu chứng tiêu chảy nhanh chóng.
Người mắc bệnh mỡ máu
Lá ổi là một nguồn giàu chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Việc sử dụng trà lá ổi, dù là lá tươi hay khô, mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như tai biến và đột quỵ.
Người muốn giảm cân
Lá ổi chứa nhiều hợp chất có lợi, như polyphenol, flavonoid, carotenoid và tannin, giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nước từ lá ổi tươi có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng.
Tuy nhiên, việc giảm cân hiệu quả đòi hỏi kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh.
Bị dị ứng, nổi mề đay
Lá ổi chứa các hợp chất có khả năng ức chế sự giải phóng histamin, nguyên nhân chính gây ra các phản ứng dị ứng như mề đay. Việc sử dụng lá ổi có thể giúp giảm triệu chứng dị ứng và cải thiện tình trạng mề đay.
4 nhóm người không nên uống nước lá ổi
Người bị táo bón
Lá ổi chứa một lượng lớn tannin, đây là chất có đặc tính làm se, giúp làm chậm nhu động ruột và giảm tiết dịch. Khi bị táo, uống nước lá ổi có thể khiến tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn, gây đau bụng, đầy bụng. Vì thế người mà đang bị táo, khó đi ngoài nên thận trọng khi sử dụng các bài thuốc có tính chát như lá ổi.
Phụ nữ mang thai và cho con bú
Phụ nữ mang thai và cho con bú là nhóm đối tượng nhạy cảm, khi ăn gì uống gì đều phải chú ý cẩn thận kẻo có thể gây hại và làm mất sữa và ảnh hưởng tới trẻ. Hiện chưa có nghiên cứu đầy đủ nào khẳng định nước lá ổi an toàn tuyệt đối cho thai kỳ. Vì thế nếu phụ nữ mang thai hay đang cho con bú mà muốn uống thì cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
Người bị huyết áp thấp
Nước lá ổi được cho là có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp nhờ vào khả năng giãn mạch và chống oxy hóa. Vì thế loại nước này rõ ràng không dùng cho người huyết áp thấp, bởi nó có thể làm tình trạng hạ huyết áp nặng hơn. Cố tình uống có thể gây ra các hiện tượng chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, buồn nôn, thậm chí tụt huyết áp đột ngột gây nguy hiểm.
Người mắc bệnh mãn tính
Người đang dùng thuốc điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, viêm gan, viêm khớp... nên chú ý đặc biệt khi dùng nước thảo dược, thuốc nam, bao gồm cả lá ổi. Nguyên nhân là do nước lá ổi có thể tương tác với các loại thuốc tây, làm thay đổi hiệu quả điều trị hoặc gây tác dụng phụ không mong muốn.
Lưu ý: Bạn có thể dùng lá ổi khô hay tươi đều được. Tuy nhiên nên dùng dạng tươi sẽ tốt hơn. Dạng khô dễ cất giữ, bảo quản hơn, để dùng lâu dài.
Để nước lá ổi thơm ngon hơn, bạn có thể kết hợp với mật ong, gừng uống cùng để công dụng giảm cân được hiệu quả.
