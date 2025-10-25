Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.
CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995; thường trú: tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình - chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm") về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Tại cơ quan chức năng, bị can này đã có những lời khai ban đầu đáng chú ý.
Theo CAND, Lê Anh Điệp khai nhận bản thân đăng tải các clip lên mạng Tiktok ở chế độ công khai có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm để "câu" lượt thích (like), "câu" lượt xem (view), lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng.
"Những câu phát ngôn của em đấy chỉ là những câu lúc em uống bia xong nên không làm chủ bản thân và em chỉ nói như thế thôi chứ em không có ác ý hay là ai làm gì em cả…", Lê Anh Điệp phân trần.
Cũng theo lời khai của Điệp, sau khi đăng tải các clip, mạng Tiktok không có bất cứ động thái gì để báo xấu hay gỡ bỏ clip. "Em nghĩ là không vi phạm, nên là em để clip công khai hơn một ngày, sau đó em cảm thấy sai nên em đã xóa bài đi…", Điệp khai nhận.
"Em nhận thức được hành vi của em là sai pháp luật và em cũng rất mong là em sẽ được hưởng mức án nhẹ nhất và rất mong pháp luật có những chính sách khoan hồng. Em muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam với lời xin lỗi chân thành nhất. Em cũng gửi gắm đến tất cả giới trẻ hiện tại là đừng vì một chút câu view, câu like mà làm ảnh hưởng đến xã hội và vi phạm pháp luật", Lê Anh Điệp nói.
Theo NLĐO, trước đó, Giám đốc Công an TPHCM có chỉ đạo giao Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".
Tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.
Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Vào cuộc xác minh, Công an TPHCM xác định đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".
