Tiktoker Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông' là ai?

47 phút trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT và các đối tượng có liên quan.