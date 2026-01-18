Bất ngờ với 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh'

Sau cuốn sách đầu tay "Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng", tác giả Trần Tuệ Tri tiếp tục trở lại với "Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045" mang theo một nhiệm vụ mới. Nếu cuốn sách đầu tiên tập trung vào thương hiệu Việt Nam trong hiện tại thì tác phẩm lần này phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững, như một lời mời gửi đến thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động, để Việt Nam thật sự hoá Rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Trong tác phẩm, Nước Non (12 tuổi) bước vào một hành trình "vượt thời gian đến năm 2045", nơi cậu đối diện với những điều mới mẻ và dần tìm lời giải cho các băn khoăn của mình ở hiện tại. Bức tranh tương lai hiện ra qua đôi mắt "trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi" của một đứa trẻ, qua đó đưa người đọc đến với các vấn đề lớn bằng giọng kể gần gũi.

Cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri.

"Giấc mơ hóa Rồng Xanh" đặt câu chuyện trong bối cảnh hướng tới mốc 100 năm độc lập. Cuốn sách nêu câu hỏi không chỉ là "Việt Nam có phát triển hay không", mà là "Việt Nam sẽ phát triển như thế nào", và "Mỗi cá nhân hôm nay cần sống, học tập và làm việc ra sao để góp phần kiến tạo tương lai ấy?". Từ đó, tác phẩm gợi suy nghĩ về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và phát triển bền vững, nhân văn.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả Trần Tuệ Tri nói: "Trong hành trình viết cuốn sách này, tôi đã đặt câu hỏi cho nhiều người: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào? Có người nói bằng công nghệ lõi, có người cho rằng bằng việc giải các bài toán toàn cầu. Nhưng điểm chung mà tôi nhận thấy là: Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân sống hạnh phúc. Tôi gọi khát vọng ấy là 'Giấc mơ Rồng Xanh'.

Tác giả Trần Tuệ Tri

'Rồng' là tầm vóc, bản lĩnh và nội lực của một quốc gia phát triển; 'Xanh Dương' là phát triển bền vững, là tri thức, khát vọng hòa bình và một xã hội nơi con người được sống tự do, sáng tạo, tử tế và hạnh phúc. Và hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức – hòa bình – tử tế".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các khách mời dành phần thảo luận cho hai mạch nội dung chính: một là câu chuyện bứt phá bằng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa như những động lực nâng sức cạnh tranh quốc gia; hai là vai trò của giới trẻ trên hành trình hướng tới mốc 2045, từ lựa chọn học tập, rèn luyện đến tham gia các sáng kiến đổi mới sáng tạo để đóng góp cho tương lai đất nước.



