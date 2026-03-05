Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Trong tập 18 "Không giới hạn" đã được phát sóng, thủ trưởng đơn vị đã có chỉ đạo về kế hoạch cử người về bố trí quân sự tại các tỉnh. Phòng thủ dân sự trong bối cảnh mới không chỉ là cứu hộ cứu nạn hay phòng chống thiên tai mà còn bao gồm cả an ninh và bảo vệ hạ tầng dân sự, kiểm soát thông tin. Do đó, công tác huấn luyện yêu cầu phải trở nên thực chất hơn, linh hoạt hơn, hiện đại hơn, phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời đại mới.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của đội dân quân tự vệ hiện gặp nhiều khó khăn. Nhiều thành viên của đội đã bỏ huấn luyện để đi làm việc. Sau khi biết việc này, Lợi đã tìm đến công ty Thế giới mới của Phương Trang để tìm người. Phúc và các anh em giải thích rằng đã nộp đơn xin ra khỏi lực lượng. Hơn nữa, công việc gần nhà lại lương cao nên họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Họ cũng rất biết ơn Phương Trang đã đồng ý nhận họ vào làm.

Lợi tìm đến công ty Phương Trang để "đòi" người. Ảnh VTV

Nhưng vừa đến bến tàu thì Khải Phong xuất hiện, yêu cầu họ phải ở lại làm công việc của mình, khiến tình thế rơi vào khó xử. Nếu như hôm nay các cậu rời khỏi đây thì từ mai không cần phải quay lại nữa”, Khải Phong nói. Phương Trang lúc này xuất hiện đã khiến tình hình có vẻ hạ nhiệt hơn. Do lịch trình công việc đã được sắp xếp nên Phương Trang đề nghị Lợi cho Phúc và các anh em nghỉ tập huấn một ngày. Tuy nhiên, Lợi không đồng ý. Đúng lúc này, Phúc lại bất ngờ nói không muốn về, khiến Lợi rất buồn.

Cùng lúc đó, tin đồn Lợi đánh người lan ra nhanh chóng ở trong xã. Nhiều người lan truyền Lợi đẩy ngã Phương Trang khi tới công ty đòi người của đội dân quân. Bà Thoa biết tin thì nổi điên, muốn tìm kẻ tung tin đồn thất thiệt về con trai mình. Đến khi Trung tá Minh Kiên đứng ra nói đã điều tra rõ ràng sự việc Lợi không liên quan, bà Thoa mới chấp nhận bỏ qua.

Bà Thoa muốn làm rõ thông tin đồn Lợi đánh người. Ảnh VTV

Hóa ra, tin đồn thất thiệt về Lợi là do một nhân viên trong công ty Phương Trang tung ra. Cô đã yêu cầu người này đi ra tất cả bến tàu, chợ cá, bãi biển đính chính lại tin đồn. Cảnh này vô tình bị Minh Kiên bắt gặp.

Minh Kiên đã tới gặp Phương Trang là để thuyết phục cô giúp đỡ điều chỉnh công việc cho thành viên đội dân quân tự vệ, tạo cơ hội cho họ vừa làm việc vừa tham gia huấn luyện. Kiên hiểu việc này sẽ khiến Trang khó xử nhưng anh đảm bảo thời gian huấn luyện sẽ không kéo dài lâu.

Minh Kiên tới gặp Phương Trang để nhờ cô tạo điều kiện giúp anh em dân quân tự vệ. Ảnh VTV

Ngày hôm sau, tất cả thành viên vắng mặt đều đã tập trung đầy đủ, khiến Lợi cũng rất bất ngờ. Sau khi kết thúc buổi tập, Lợi đã tra hỏi lý do nào khiến họ thay đổi quyết định. Lợi nghe Phúc nói về quyết định của Phương Trang thì tỏ ra nghi ngờ, tra hỏi cặn kẽ hơn. Phúc đành phải thú nhận việc Kiên tới thuyết phục Phương Trang giúp anh em.

Minh Kiên đã gọi điện cảm ơn sự hỗ trợ của Phương Trang. Cô khéo léo nói rằng quyết định lần này là để trả ơn đội dân quân đã cứu tàu của mình. Kiên hứa sẽ giúp đỡ Phương Trang khi cô cần.

Lợi bất ngờ khi anh em đội dân quân tự vệ đã trở về huấn luyện. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, công việc của Minh Kiên có những tiến triển tích cực nhưng chuyện tình cảm lại không suôn sẻ. Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) nhận nhiệm vụ mới nên phải ở lại địa phương. Cả hai sẽ có cơ hội gặp nhau nhưng không khí giữa họ lại khá ngượng ngùng do sự xuất hiện của Khải Phong.

Minh Kiên và Lam Anh có cơ hội gần nhau khi công việc của cả hai đều ở lại địa phương. Ảnh VTV

Trong khi đó, Yến bất ngờ khi mẹ sang tìm hỏi về việc cô lấy lại được số tiền bị lừa đảo. Lúc cô vừa nói không có chuyện này thì nhận được cú điện thoại của người mượn đất gia đình cô. Họ đã nghe thông tin cô sắp xây nhà. Yến tỏ ra lo lắng nên ngay lập tức lên bờ để tìm hiểu rõ ràng sự việc.



