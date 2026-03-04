Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Trong tập 17 "Không giới hạn" đã được phát sóng, việc bị lừa tiền khiến nhiều người dân oán trách bộ đội, cho rằng bộ đội đã lừa tiền của mình. Tuy nhiên, Trung tá Minh Kiên đã nghe được nhiều thông tin bất thường. Tại địa bàn, có người hiểu rằng việc bị mất tiền không liên quan đến bộ đội mà do người dân chủ quan bị tội phạm lừa đảo.

Bên cạnh đó, có một đối tượng tên Tươi do có thù ghét nên đi tung tin đồn nhảm. Lý do là bởi con trai bà Tươi đã bị đuổi khỏi đội dân quân xã.



Một người dân đã tung tin đồn gây thêm rắc rối tình hình sau khi nhiều người bị lừa tiền. Ảnh VTV

Trở về đơn vị, Trung tá Minh Kiên đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Tùng. Anh nhận định việc người dân đổ lỗi cho ngân hàng và đặc biệt chĩa mũi nhọn về phía quân đội có điều bất thường. Tùng cũng cảm thấy có điều khó lý giải xung quanh vụ việc lần này.



Đúng lúc này, Lam Anh gọi điện báo cho Kiên biết việc có nhiều người dân xuất hiện bên ngoài ngân hàng và có thái độ đáng ngờ với cô. Kiên lập tức yêu cầu Lam Anh đeo khẩu trang, đi vào ngân hàng ngay và thông báo mình sẽ nhanh chóng đến hiện trường. Nhưng chỉ sau khi cúp máy ít phút, một gã đàn ông lạ mặt đã chặn đường Lam Anh với thái độ xúc phạm.

Hắn ta nói vì Lam Anh mà vợ hắn tự tử, gọi cô là người đàn bà độc ác. Lam Anh đề nghị người đàn ông bình tĩnh nhưng anh ta đã lao vào tấn công, bóp cổ cô. May mắn là Kiên xuất hiện kịp thời cứu Lam Anh.

Lam Anh bị gã đàn ông lạ mặt tấn công. Ảnh VTV

Sự xuất hiện đúng lúc của Minh Kiên không làm cho gã đàn ông hoảng sợ, thậm chí hắn còn thách thức Minh Kiên đánh mình. Vì không thể dùng vũ lực với dân nên Minh Kiên chỉ có thể khuyên giải người đàn ông kiềm chế. Kiên bị gã đàn ông đẩy ngã. Nhân cơ hội này, Khải Phong đã xuất hiện.

Sau khi đuổi gã đàn ông đi, Khải Phong không che giấu thái độ đối đầu với Kiên: “Sao lại cảm ơn tôi? Tôi giúp Lam Anh là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Tôi mời Lam Anh đi ăn, nếu rảnh anh đi cùng. Anh yên tâm, đối phó với mấy tay giang hồ tôi làm được. Tôi biết quân nhân các anh không được phép đánh dân, nhưng với tôi, bất cứ ai đụng đến những người tôi yêu thương, tôi không ngán”.

Ngay khi Lam Anh muốn từ chối lời mời của Khải Phong thì Kiên lại bất ngờ nói có việc bận nên rời đi, khiến cô không thể nói gì. Để đáp lại việc Khải Phong giúp mình, Lam Anh đành phải nhận lời đi ăn cùng anh ta.

Lam Anh cảm kích vì được Khải Phong giúp đỡ, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ảnh VTV

Sau khi đưa Lam Anh về nhà, Khải Phong thẳng thắn bộc bạch tình cảm và muốn có cơ hội đưa đón cô đi làm. Nhưng Lam Anh đã từ chối vì cô chỉ nhận sự quan tâm của người nhà và người yêu. Hơn nữa, cô nói chỉ coi Khải Phong là bạn bè.

“Trong lòng em đã có người khác? Anh quan tâm em là việc của anh, cho đến khi nào em thực sự cảm thấy có tình cảm với anh, lúc đó ta lại bàn tiếp... Dù có là quân nhân thì em vẫn là một người phụ nữ. Không có một người phụ nữ nào không muốn được yêu thương, quan tâm, có chỗ dựa dẫm. Mà anh thì biết so với anh ta, anh có khả năng hơn nhiều” - Khải Phong bộc bạch.

Trang đã "bóc mẽ" Khải Phong sau vụ thuê người tấn công Lam Anh. Ảnh VTV

Trang thể hiện sự bực bội trước việc Khải Phong thuê người tấn công Lam Anh. Trang đã phải bỏ tiền xử lý kẻ được Khải Phong thuê, đồng thời ẩn ý nhắc nhở về nhiệm vụ của cả hai khi trở về Việt Nam nhưng chẳng khiến Khải Phong thay đổi thái độ.

“Trong mắt mọi người, tôi cũng chỉ là một kẻ si tình. Để có được người mình yêu, tôi sẵn sàng làm mọi chuyện. Mà kể ra sai lầm thì cũng hay, sự cuồng nhiệt bất chấp đối chọi với sự nghiêm ngắn, kìm nén, cuốn hút có phải không? Phương Trang à, tôi không thích bị ra lệnh, chị đừng nghĩ mình cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi. Đôi khi kín kẽ quá dở lắm đấy”, Phong thách thức lại Trang.

Việc Trang bỏ tiền xử lý kẻ được Khải Phong thuê đã bị Lợi vô tình bắt gặp. Tuy nhiên, anh lại chưa nắm được tình hình cụ thể, không biết đây chính là kẻ đã tấn công Lam Anh.

Lợi đã thấy được Phương Trang đang gặp gỡ kẻ tấn công Lam Anh. Ảnh VTV

Lợi cảm thấy có nhiều điều đáng nghi ở Phương Trang, nhất là khi có nhiều người trong đội dân quân xin nghỉ luyện tập để đi làm cho công ty du lịch. Phúc cũng gọi điện thông báo không vào Nam để làm ở công ty này với mức lương cao. Lợi sau đó đã tìm đến gặp Phương Trang.

Bố của Lam Anh dò hỏi vợ về chuyện tình cảm của con gái. Ảnh VTV

Trong khi đó, bố Lam Anh là Thượng tướng Hà Đình Quân cũng dò hỏi vợ về chuyện tình cảm của con gái. Vợ ông không giấu giếm, thú nhận rằng Lam Anh đang thích Minh Kiên. Nhưng không ai nói cho ông Quân biết việc này vì lo lắng ông sẽ nghĩ rằng Lam Anh xin về đơn vị cùng với Minh Kiên chỉ vì yêu đương.

Đến lúc này, ông Quân cũng hiểu mình đã vô tình tạo áp lực cho vợ con. Ông nói đã thực sự hiểu về con gái nhiều hơn sau khi cô đi công tác ở địa phương. Lam Anh đã trưởng thành, thực sự có chính kiến, có quan điểm, làm chủ cuộc sống của mình, nhưng quan trọng nhất cô là người sống có trách nhiệm và dám dấn thân. Ông tuyên bố sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của con, để sớm có một chàng rể.

