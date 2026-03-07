Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Tập 20 "Không giới hạn" đã phát sóng với nhiều tình tiết mới, hồi hộp, để lại ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, đội dân quân xuống nhà máy nhiệt điện để tham gia buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Trong lúc khảo sát hiện trường, Phúc cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ lớp bụi than phủ trên nền nhà máy. Tuy nhiên, một công nhân đang làm việc tại đây tỏ ra khó chịu, cho rằng Phúc đang nói quá và "luyên thuyên".

Ở một góc khuất khác, hai công nhân lén tụ tập hút thuốc. Khi bị nhắc nhở, họ tỏ ra thản nhiên, cho rằng nơi này từ trước đến nay vẫn có người hút thuốc mà chưa từng xảy ra cháy nổ nên không cần phải lo lắng "lo bò trắng răng". Dù đã vội vàng dập điếu thuốc khi thấy có người nhắc nhở, nhưng tàn thuốc đã kịp bay vào một đám bụi than gần đó mà không ai phát hiện.

Hai công nhân lén hút thuốc trong môi trường dễ xảy ra cháy. Ảnh VTV

Trong khi đó, Lam Anh (Minh Trang) đang cùng nhóm kỹ thuật ở phòng camera tìm vị trí phù hợp để xây dựng tình huống giả lập cho buổi diễn tập. Bất ngờ, một đám cháy bùng phát tại khu lò đốt. Khói lửa nhanh chóng lan rộng khiến công nhân hoảng loạn hô hoán, tìm đường thoát ra ngoài.

Phát hiện sự cố, Lợi lập tức lao vào khu vực cháy để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Trung tá Minh Kiên cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Tùng và Lợi chỉ huy công tác cứu hộ. Trong tình huống khẩn cấp, Kiên ra lệnh rõ ràng: "Cứu người trước, dập lửa sau". Dưới sự điều phối của anh, lực lượng tại chỗ khẩn trương đưa các công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lợi và Minh Kiên khẩn trương tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Yến đang khoe với bà Thoa về việc Phúc được tham gia đợt tập huấn tại nhà máy. Bà Thoa không giấu được sự tự hào khi cả con đẻ lẫn con nuôi đều đang làm nhiệm vụ tại đây. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài thì một người hớt hải chạy đến báo tin nhà máy xảy ra cháy. Nghe tin, bà Thoa và Yến đều hoảng hốt, lập tức lo lắng cho người thân đang có mặt tại hiện trường.

Trong vụ hỏa hoạn, Minh Kiên và Lợi cùng các lực lượng đã giải cứu được phần lớn công nhân ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi Minh Kiên liên lạc với phòng điều khiển trung tâm qua bộ đàm, anh nghe thấy Lam Anh báo cáo: Cảm biến nhiệt cho thấy vẫn còn người ở khu B, khả năng còn 3 người mắc kẹt. Nghe thấy giọng của Lam Anh, Minh Kiên không khỏi nóng ruột, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để tiếp tục chỉ đạo việc tìm kiếm và cứu nạn.

Nhiều nạn nhân đã được đưa ra khỏi nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh VTV

Sau khi hoàn tất việc hướng dẫn sơ tán, Lam Anh chuẩn bị rời khỏi khu vực thì phát hiện lối thoát đã bị lửa chặn kín. Cùng thời điểm đó, khu nhà hóa xuất hiện nhiều khói vàng. Chỉ huy nhận định có khả năng xảy ra rò rỉ hóa chất độc hại, buộc phải triển khai đội cứu hộ chuyên trách để tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Bên trong nhà máy, Lam Anh bị kẹt lại giữa làn khói độc ngày càng dày đặc. Cô bắt đầu kiệt sức trong lúc tìm cách thoát ra ngoài. Đúng lúc nguy cấp nhất, Trung tá Kiên kịp thời xuất hiện, đưa Lam Anh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi vừa đưa Lam Anh ra ngoài, Minh Kiên nhận được thông tin Lợi đã quay trở lại khu nhà hóa để kiểm tra áp suất bồn chứa. Lam Anh lập tức nhận định Lợi có thể nghi ngờ áp suất bồn đang tăng cao và quay lại để xử lý. Nghe vậy, Minh Kiên quyết định quay trở vào tìm đồng đội. Trước khi anh đi, Lam Anh không quên dặn dò người mình thương phải hết sức cẩn thận và giữ liên lạc.

Minh Kiên đưa được Lam Anh ra ngoài nhưng sau đó đã trở vào trong để cứu giúp Lợi. Ảnh VTV

Ở bên ngoài hiện trường, sau khi nghe tin cháy, bà Thoa cùng Yến và Linh vội vã chạy đến nhà máy để ngóng tin tức. Tuy nhiên, những gì họ nhận được vẫn rất mơ hồ: Lợi đang ở trong khu vực nguy hiểm làm nhiệm vụ, còn Minh Kiên cũng vừa quay trở lại bên trong.

Bên trong khu nhà hóa, Minh Kiên cuối cùng cũng tìm thấy Lợi. Nhưng lúc này tình hình đã trở nên cực kỳ nguy hiểm bởi Lợi bị mắc kẹt, trong khi áp suất của bồn chứa vẫn tiếp tục tăng cao và có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào... Nhận thấy thời gian không còn nhiều, Lợi yêu cầu Minh Kiên ưu tiên cứu những nạn nhân khác trước.

