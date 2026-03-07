Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác' GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.

Phim điện ảnh Tài vừa tiếp tục hé lộ thêm những câu chuyện phía sau ống kính khi công bố tập hậu trường thứ hai với tiêu đề "Những màn va chạm đến ngã quỵ (theo đúng nghĩa đen)".

Đúng như tên gọi, video hậu trường tập trung vào các phân đoạn hành động, yếu tố đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau những suất chiếu đầu tiên của bộ phim. Thông qua đoạn video dài hơn 5 phút, ê-kíp đã mang đến cái nhìn rõ hơn về quá trình thực hiện những cảnh quay nhiều rủi ro, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập trung cao độ của toàn bộ đoàn phim. Đây cũng là lần hiếm hoi những khó khăn, sự cố và cả những khoảnh khắc căng thẳng phía sau các cảnh hành động được chia sẻ một cách trực diện.

Mỹ Tâm nói về những khó khăn trong quá trình quay phim "Tài".

Theo chia sẻ từ đoàn phim, Phim "Tài" sở hữu khá nhiều bối cảnh hành động khác nhau. Các phân đoạn được dàn dựng trải dài trên nhiều không gian như đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông và đặc biệt là trận đánh lớn tại khu vực cảng. Chính sự đa dạng bối cảnh này khiến quá trình ghi hình trở nên phức tạp hơn, khi mỗi địa điểm đều đặt ra những yêu cầu riêng về kỹ thuật và độ an toàn.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận các cảnh hành động là yếu tố khiến cô lo lắng nhiều nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất bộ phim. Diễn viên Trần Kim Hải tâm sự: "Để có những hình ảnh ấn tượng trên phim, anh em chúng tôi tập luyện trước đó cả mấy tháng trời".

Diễn viên Sỹ Toàn cũng bày tỏ mong muốn tạo ra những cảnh quay đủ sức gây ấn tượng mạnh với khán giả: "Những shot hành động quay đòi hỏi phải tập trung 100%, không chỉ là anh em diễn viên mà toàn bộ ekip. Khi xem lại thông qua monitor, chúng tôi tin đó là những thước phim mãn nhãn".

Chia sẻ này cho thấy mức độ phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong đoàn phim. Với những cảnh hành động có va chạm thể chất, mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều phải được tính toán chính xác để vừa đạt hiệu quả hình ảnh vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Sỹ Toàn nói về sự cố nguy hiểm khi quay phim.

Một tình huống khác thậm chí nguy hiểm hơn đã xảy ra với diễn viên Sỹ Toàn trong quá trình ghi hình. Trong lúc ghi hình, Sỹ Toàn bất ngờ bị tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải được đội ngũ y tế của đoàn phim cấp cứu ngay tại chỗ. Đạo diễn Mai Tài Phến mô tả: "Lúc đó là quay cảnh toàn, có nhiều việc phải lo liệu. Tôi cũng không để ý chuyện đó, nên mới để mọi thứ xảy ra như vậy với anh Toàn".

Sỹ Toàn kể lại: "Lúc đó, bác sĩ của đoàn lập tức cấp cứu. Sau khi mọi thứ ổn định lại, bác sĩ nói với tôi rằng tôi rất may mắn. Bác nói với tôi rằng không có ai mà huyết áp 40 có thể khỏe lại như vậy".

Sau khi được chăm sóc y tế, nam diễn viên đã hồi phục và tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim trong các cảnh quay tiếp theo. Một sự cố khác xảy ra trong phân đoạn sử dụng ô tô để kéo container. Khi vừa móc nối thiết bị, phần đầu khung xe bất ngờ tách rời khỏi thân xe khiến đoàn phim rơi vào tình huống khó xử.

Vấn đề kỹ thuật này khiến kế hoạch quay trong đêm đứng trước nguy cơ bị gián đoạn. Với những cảnh quay cần hoàn thành trong thời gian ngắn, sự cố bất ngờ có thể kéo theo nhiều thay đổi lớn về lịch trình.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm nhớ lại khoảnh khắc này: "Lúc đó, tôi thấy mọi người set-up lâu quá. Đến mãi sau, tôi mới biết chuyện. Lúc đó, ai cũng rối. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đã xảy ra rồi, mình cũng không thay đổi được nữa. Tôi mừng vì không ai trong đoàn bị gì".

Sự bình tĩnh của nhà sản xuất được xem là yếu tố quan trọng giúp đoàn phim nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Đạo diễn Mai Tài Phến cũng chia sẻ cảm xúc của mình trong thời điểm khó khăn: "Lúc đó, trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ. Tôi không biết mình có thể quay được nữa hay không, vì cảnh này phải xong trong đêm nay. Nhưng thật may mắn, tôi có một nhà sản xuất rất chất lượng bên cạnh. Lúc đó, chị Tâm giúp tôi bình tĩnh lại. Cả đoàn không trách lẫn nhau lúc đó, tập trung vào việc xử lý để có thể quay tiếp".

Một cảnh quay hành động trong phim "Tài".

Sau khi kiểm tra tình hình, đoàn phim buộc phải tìm một chiếc xe khác phù hợp với yêu cầu của cảnh quay. Đây là nhiệm vụ không đơn giản vì chiếc xe cần đáp ứng nhiều tiêu chí về kiểu dáng và màu sắc. Nhà sản xuất Mỹ Tâm mô tả lại hành trình tìm phương án thay thế: "Tôi nhờ bạn line producer hỗ trợ để tìm trước 5 giờ sáng ngày hôm sau. Các bạn cũng tự kiếm và đúng 4 giờ chiều hôm sau, chúng tôi đã có thể tiếp tục quay hình".

Nhìn lại toàn bộ quá trình ghi hình, nhà sản xuất cho rằng điều may mắn nhất là không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với con người. Mỹ Tâm trải lòng: "Tôi không biết thì tôi mới làm. Mà làm rồi mới thấy sợ. Nhưng cuối cùng, tôi có thêm kinh nghiệm rằng bản thân và anh em ekip cần phải làm gì để mọi thứ hoàn hảo hơn".

Phim điện ảnh "Tài" do CGV phát hành sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/3/2026.