Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Bước chân vào đời", dù Tuấn (Việt Pháp) và đồng bọn là người dùng lời nói xúc phạm Minh (Sơn Tùng) trước nhưng khi hai bên đánh nhau, Tuấn bị thương nặng hơn nên được xem là nạn nhân trong vụ việc.

Phía gia đình Tuấn đòi tiền bồi thường lên đến 100 triệu đồng, một số tiền quá lớn với gia cảnh nghèo khó của ba chị em Thương. Vì thế, Thương chỉ còn cách hạ mình cúi xin gia đình Tuấn bỏ qua cho em trai mình lần này.

Thương tới xin lỗi người bị em trai đánh phải nằm viện. Ảnh VTV

Trong khi chị cả lo lắng và đi van xin người ta như vậy, Minh lại nổi chứng hỗn hào với chị. Minh không đồng ý lên thành phố ở với hai chị nên nói hỗn. Thương tức giận, ôm mặt khóc trong bất lực.

Trong khi đó, Quân (Huỳnh Anh) không biết giúp "crush" như thế nào trong tình huống này nên nở một nụ cười không cảm xúc.

Quân không biết xử trí ra sao khi gặp tình huống mấy chị em Thương đang tức giận với nhau. Ảnh VTV

Khi đi dạo cùng nhau, Thương tâm sự với Quân rằng, các em và bà là những người cô yêu thương nhất cuộc đời này và là ưu tiên hàng đầu của cô. Cô sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình của mình để bà và hai em được hạnh phúc, vui vẻ.

"Thế còn anh? Anh ở đâu?" - Quân hỏi Thương. Cô không có lời đáp cho câu hỏi này mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.

Câu hỏi bất ngờ của Quân khiến Thương không trả lời mà lẳng lặng bước đi. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 3/3 trên VTV3.

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc GĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.