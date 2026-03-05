Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'
GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.
Phim điện ảnh "Tài" tiếp tục tạo thêm điểm nhấn mới khi ê-kíp công bố sẽ có một bản OST "bí mật" xuất hiện ngẫu nhiên tại một số suất chiếu nhất định. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trong bối cảnh tác phẩm đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông và người xem sau buổi công chiếu đầu tiên. Cùng thời điểm, best cut đầu tiên của phim cũng được giới thiệu, hé lộ thêm một phân đoạn hành động quan trọng, góp phần làm rõ màu sắc và định hướng thể loại của dự án.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, tất cả các bản phim đang trình chiếu đều có ca khúc "Chỉ cần gọi tên nhau" ở phần kết. Tuy vậy, tại một số suất chiếu bất kỳ, sau khi ca khúc này khép lại, một bản OST khác mang tên "Độc" sẽ bất ngờ xuất hiện. Đây được xem như một món quà đặc biệt dành cho khán giả ra rạp, tạo nên yếu tố bất ngờ trong trải nghiệm xem phim.
Chia sẻ về ý tưởng này, Mỹ Tâm cho biết: "Đây là ý tưởng của các bạn trẻ trong ê-kíp. Tôi thấy cũng khá thú vị nên đồng ý mang vào trong phim. Dù vậy, những bất ngờ của Tài sẽ không chỉ dừng ở đây. Hẹn khán giả trong các suất chiếu cinetour những ngày sắp tới để xem phim và tâm sự nhẹ cùng dàn cast tuyệt vời trong phim Tài nhé!".
Lời tâm sự cho thấy tinh thần cởi mở của ê kíp trong việc tạo thêm trải nghiệm mới cho khán giả, đồng thời gợi mở về chuỗi hoạt động giao lưu sắp tới. Được biết, cả hai ca khúc "Chỉ cần gọi tên nhau" và "Độc" đều do Mỹ Tâm sáng tác cũng như thể hiện. Phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng, người đứng sau nhiều dự án âm nhạc nổi bật của V-pop và thường xuyên đảm nhận vai trò dàn dựng âm nhạc trong các liveshow lớn của Mỹ Tâm. Sự kết hợp này được đánh giá là bảo chứng cho chất lượng phần âm nhạc của phim, đặc biệt trong bối cảnh tác phẩm mang màu sắc hành động xen lẫn tâm lý.
Sau buổi premiere, ca sĩ Đức Phúc cũng dành nhiều lời khen cho phần âm nhạc của dự án: "Tôi siêu ấn tượng với phần hành động của Tài. Tôi cũng thích xem phim hành động, nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi phải bấu chặt vào ghế khi xem. Những cú ra đòn quá thật, quá ấn tượng, đi cùng với đó là phần film score làm rất ấn tượng. Tôi được biết anh Khắc Hưng là giám đốc âm nhạc của phim, nên cũng không quá bất ngờ với chất lượng âm nhạc này".
Bên cạnh câu chuyện OST, best cut đầu tiên của phim cũng được công bố trong sáng 5/3. Đó là phân cảnh Tài đuổi theo tên đàn em đang cầm tiền bỏ chạy khỏi quán karaoke. Giữa phố đêm đậm chất thành thị, một cuộc chiến đã nổ ra để tranh giành chiếc túi chứa số tiền khổng lồ. Một mình Tài trong thế bị bao vây đã đánh bại hàng chục tên côn đồ sử dụng giáo mác, phóng lợn và nhiều loại vũ khí khác.
Cách đánh rất "đời" tạo ra ấn tượng rất tốt với khán giả. Không biến Tài thành một "siêu anh hùng", bộ phim tạo ra một con người quyết tâm bảo vệ những thứ mình cho là có giá trị, nhưng vẫn giữ được tâm lý bình thản. Việc băng tay lại trước khi đấm vỡ kính xe hay hoảng hốt khi thấy một chiếc xe máy chuẩn bị cán qua mình là minh chứng rõ nhất cho sự chân thật của "Tài".
Phim điện ảnh "Tài" do CGV phát hành sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/3/2026.
Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rốiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.
Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.
Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhauXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.
Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 17 "Không giới hạn", Khải Phong đã thuê người đến đánh Lam Anh rồi ra mặt giả vờ giải cứu cô nhân cơ hội thổ lộ tình cảm.
Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu giaXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểmXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.
Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Em trai út gây chuyện, Thương tức tốc về quê giải quyết và phải đối diện với nhóm côn đồ đòi bồi thường với số tiền lớn.
Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.
Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.
Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhauXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.