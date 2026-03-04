Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 "Không giới hạn", Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để bắt Phúc cùng những đồng chí dân quân khác trở về đơn vị tham gia tập huấn.

"Cái gì ra cái nấy, mình vẫn là người của lực lượng, phải chấp hành kỷ luật của lực lượng đến cùng. Đây không phải cái chợ để chúng mày thích thì đến, không thích thì đi. Về đơn vị", Lợi nói.

Lợi đến công ty du lịch để yêu cầu các đồng đội về ngay đơn vị tập huấn. Ảnh VTV

Đúng lúc này, Khải Phong xuất hiện và yêu cầu những nhân viên mới được nhận vào làm này phải ở lại công ty tiếp tục công việc. Phúc và những người anh em phải đứng giữa lựa chọn về theo Lợi hoặc ở lại làm việc.

Khi Phúc giải thích rằng chưa giải quyết xong việc cũ nên xin sếp Phong cho nghỉ ngày hôm nay, hôm sau sẽ đến làm việc đúng giờ. Nghe vậy, Phong thẳng thắn nói: "Đây là cái chợ à? Hay là cái trại từ thiện? Nói đến là đến, nói đi là đi? Nếu như hôm nay các cậu rời khỏi đây thì từ mai không cần phải quay trở lại nữa".

Bà Thoa lo lắng trước thông tin con trai đánh người. Ảnh VTV

Trong khi đó, tin đồn không hay về Lợi lại đến tai bà Thoa. Nhiều người lan truyền thông tin Lợi tới công ty du lịch đòi người về đội dân quân và đẩy ngã Phương Trang - Giám đốc công ty du lịch Phương Trang. Nguồn cơn được cho là từ miệng của bà Đào, người phụ nữ hôm trước đã bị bà Thoa "dạy một bài học". Lần này chắc chắn bà Thoa sẽ không thể để yên.

Ở diễn biến khác trong tập phim, mẹ vợ của Phúc cho rằng Yến đã lấy lại được tiền bị hacker lừa qua tài khoản ngân hàng nhưng giấu kín. Yến một mực phủ nhận. Hơn nữa, cô còn bất ngờ khi nghe được thông tin nhà mình sắp xây nhà mà không hề biết gì.

Yến bị nghi ngờ là đã lấy được toàn bộ số tiền bị lừa đảo. Ảnh VTV

Tập 18 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 4/3 trên VTV1.

