Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Thứ năm, 14:49 05/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) mang phần đồ ăn do bà Thoa chuẩn bị đến cho Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân. Tuy nhiên, Lam Anh lại cho rằng đó chỉ là sự hiếu khách, quý mến thông thường của bà Thoa (NSƯT Thanh Quý). Trước những băn khoăn của cô, Minh Kiên tỏ ra lúng túng, không biết phải giải thích thế nào cho trọn vẹn.

Lam Anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự rối ren trong lòng, cô nói rõ tình cảm của mình và chấp nhận cả việc yêu đơn phương. Thế nhưng, những quan tâm Minh Kiên dành cho cô lại khiến mọi thứ trở nên "mập mờ". "Nếu anh không có tình cảm, vì sao vẫn chăm sóc, để ý? Còn nếu có, tại sao mỗi khi cần, anh lại chọn cách né tránh?" - Những câu hỏi dồn dập khiến Minh Kiên càng thêm bối rối.

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối - Ảnh 1.

Lam Anh đặt nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối. Ảnh VTV

Trong khi đó, Lợi (Tô Dũng) gửi lời cảm ơn Minh Kiên vì đã thuyết phục Phương Trang (Maya) điều chỉnh lịch làm việc cho các thành viên đội dân quân tự vệ, tạo điều kiện để họ vừa đảm bảo công việc vừa hoàn thành huấn luyện. 

Tập 19 không giới hạn: Kiên bối rối khi Lam Anh thẳng thắn về tình cảm - Ảnh 2.

Lợi cảm ơn Minh Kiên bằng cái bắt tay thân thiện. Ảnh VTV

Trong khi đó, Yến (Trang Emma) bất ngờ trách Phúc (Đức Anh) vì diện áo rách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội dân quân tự vệ. Sự dịu dàng và quan tâm có phần khác lạ của vợ khiến Phúc ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tập 19 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 5/3 trên VTV1. 

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướngMinh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang "đòi" đồng đội?Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.

 

