Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) mang phần đồ ăn do bà Thoa chuẩn bị đến cho Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân. Tuy nhiên, Lam Anh lại cho rằng đó chỉ là sự hiếu khách, quý mến thông thường của bà Thoa (NSƯT Thanh Quý). Trước những băn khoăn của cô, Minh Kiên tỏ ra lúng túng, không biết phải giải thích thế nào cho trọn vẹn.
Lam Anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự rối ren trong lòng, cô nói rõ tình cảm của mình và chấp nhận cả việc yêu đơn phương. Thế nhưng, những quan tâm Minh Kiên dành cho cô lại khiến mọi thứ trở nên "mập mờ". "Nếu anh không có tình cảm, vì sao vẫn chăm sóc, để ý? Còn nếu có, tại sao mỗi khi cần, anh lại chọn cách né tránh?" - Những câu hỏi dồn dập khiến Minh Kiên càng thêm bối rối.
Trong khi đó, Lợi (Tô Dũng) gửi lời cảm ơn Minh Kiên vì đã thuyết phục Phương Trang (Maya) điều chỉnh lịch làm việc cho các thành viên đội dân quân tự vệ, tạo điều kiện để họ vừa đảm bảo công việc vừa hoàn thành huấn luyện.
Trong khi đó, Yến (Trang Emma) bất ngờ trách Phúc (Đức Anh) vì diện áo rách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội dân quân tự vệ. Sự dịu dàng và quan tâm có phần khác lạ của vợ khiến Phúc ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tập 19 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 5/3 trên VTV1.
GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.
GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.
GĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.
GĐXH - Trong tập 17 "Không giới hạn", Khải Phong đã thuê người đến đánh Lam Anh rồi ra mặt giả vờ giải cứu cô nhân cơ hội thổ lộ tình cảm.
GĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
GĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.
GĐXH - Em trai út gây chuyện, Thương tức tốc về quê giải quyết và phải đối diện với nhóm côn đồ đòi bồi thường với số tiền lớn.
GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.
GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.
GĐXH - Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mới đây đã tiết lộ hậu trường ở miền Tây rất thú vị. Một chi tiết thú vị khiến Mỹ Tâm ngỡ ngàng là khán giả nhí ở đây không biết cô là ai.
