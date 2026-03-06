Mới nhất
Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Thứ sáu, 14:46 06/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Bị xã hội đen kéo đến đe doạ để đòi tiền, thầy Thắng đã quyết định uống chai thuốc trừ sâu chứ không trả nợ cho con trai.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 "Đồng hồ đếm ngược", tình anh em giữa Tùng và Choai đã không còn bền vững vì nội bộ lục đục. Tùng cho rằng Choai đã bán đứng mình với anh Quyết nên vụ đi trốn bất thành. Chưa kể chiếc vali không biết vì lý do mà bên trong trống rỗng nên Tùng đã quay về tìm Choai để làm cho ra chuyện.

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai - Ảnh 1.

Tùng và Choai bất hòa với nhau.

Trong khi đó, bị xã hội đen cho 3 ngày để trả số tiền 400 triệu đồng, Tùng biết về xin tiền bố là không thể. Bố của Tùng là thầy Thắng sẽ không bao giờ cho Tùng đồng nào nữa. Vì thế, Tùng nghĩ ra cách khác. Tùng nói với những tên cho vay nặng lãi hãy đến nhà đe doạ giết Tùng, bố Tùng vì sĩ diện với hàng xóm thế nào cũng sẽ phải bỏ tiền ra trả nợ.

Nhưng Tùng đã nhầm, giới hạn chịu đựng của thầy Thắng đã vượt ngưỡng. Vì thế, khi bọn xã hội đen kéo đến nhà mang theo Tùng, doạ nạt, thầy đã không bỏ tiền ra như Tùng nghĩ. Thầy Thắng nói: "Bây giờ chỉ còn cái thân già này thôi, muốn làm gì thì làm".

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai - Ảnh 2.

Thầy Thắng không đưa tiền để trả nợ cho Tùng. Ảnh VTV

Tùng van xin bố: "Lần này tôi không đùa đâu, bố có tiền bố lấy ra đi không người ta giết tôi đấy". Thầy Thắng vẫn lặng im, thầy đã quá chán nản và thất vọng, không còn tin bất kỳ lời hối cải nào từ con trai nữa.

Khi con trai bị đám xã hội đen bắt uống thuốc trừ sâu, thầy Thắng nhẹ nhàng nói với Tùng: "Anh đừng lo, tôi sẽ chết cùng với anh. Nếu anh có phải xuống đến bảy tầng địa ngục tôi cũng sẽ theo anh đến tận cùng để chăm sóc cho anh".

"Anh yên tâm, tôi sẽ chết cùng với anh. Tôi đã hứa rồi mà" - thầy Thắng quả quyết.

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai - Ảnh 3.

Thầy Thắng quá chán nản với con trai nên quyết định không trả nợ cho con. Ảnh VTV

Tập 10 phim "Đồng hồ đếm ngược" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 6/3 trên VTV3.

