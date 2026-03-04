Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau
GĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Bước chân vào đời", Minh (Sơn Tùng) đã chịu lên Hà Nội để sống cùng hai chị gái. Ngày chia tay bà, Quân (Huỳnh Anh) là người chở 3 chị em đi. Khi nghe bà dặn sau này nên về quê chơi nhiều hơn, Quân được lời như cởi tấm lòng, nhanh chóng đồng ý, hy vọng sớm có dịp cùng Thương về thăm bà.
Bà ngoại quyến luyến các cháu, dặn dò Minh phải nghe lời hai chị, học hành cho tốt... Tuy là người lầm lì, ít biểu hiện tình cảm nhưng Minh rất thương yêu bà. Khi nghĩ đến thời gian sắp tới phải xa bà, cậu đã ôm bà khóc. Nhìn theo bóng xe xa dần, bà ngoại buồn bã. Thế là các cháu đã đi lên thành phố học tập, làm việc hết. Chỉ còn bà ở lại quê nhà.
Thương đưa Minh đến trường học giao cho bạn mình là Giang. Minh hí hửng vì nghĩ mình sắp thoát khỏi bà chị khó tính. Tuy nhiên, Giang lại nghiêm khắc nhắc nhở Minh: "Từ giờ không được gọi là chị mà phải gọi là cô khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Sau nhiều lần ấp ủ, cuối cùng thì Quân đã chính thức tỏ tình với Thương (Quỳnh Kool). Anh cho biết bản thân có thể không phải là người hoàn hảo nhưng mong muốn trở thành bờ vai vững chắc để Thương dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Trong mắt Quân, những việc Thương đã làm không phải ai cũng có thể thực hiện được.
Quân bày tỏ: "Hãy cho anh được đồng hành cùng em nhé! Làm bạn gái của anh nha. Anh yêu em".
Dù Thương cố gắng né tránh nhưng Quân vẫn quyết tâm không để vụt mất người con gái mình yêu. Cuối cùng anh đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Thương.
Tập 6 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 4/3 trên VTV3.
