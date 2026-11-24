Ở tuổi 57, NSND Thu Hà vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng, sang trọng. Sau hơn ba thập kỷ, nhan sắc từng làm say đắm khán giả màn ảnh Việt dường như vẫn giữ được sức hút riêng.

Nhan sắc tuổi 57 khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong những hình ảnh đang được chia sẻ, NSND Thu Hà xuất hiện với phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo. Nữ nghệ sĩ lựa chọn bộ trang phục tông trắng rộng rãi, kết hợp áo khoác đen và túi xách đồng điệu. Không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng trước ống kính, bà vẫn toát lên vẻ dịu dàng, nền nã.

Nhan sắc trẻ trung của NSND Thu Hà.

Điều khiến nhiều người chú ý chính là diện mạo trẻ trung của nữ nghệ sĩ khi xuất hiện giữa đời thường. Ở tuổi 57, Thu Hà vẫn giữ được đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười nhẹ nhàng cùng phong thái cuốn hút. Qua những khoảnh khắc được ghi lại từ xa, vẻ đẹp của bà vẫn nổi bật theo cách rất riêng, không quá phô trương nhưng đủ khiến người đối diện phải ngoái nhìn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của nữ nghệ sĩ. Không ít ý kiến cho rằng thời gian dường như khá ưu ái với mỹ nhân màn ảnh một thời. Đặc biệt, khi đặt hình ảnh hiện tại bên cạnh những bức chân dung thời trẻ, khán giả càng dễ nhận ra những đường nét quen thuộc đã làm nên thương hiệu nhan sắc của Thu Hà.

Vẻ đẹp không thay đổi qua năm tháng của NSND Thu Hà.

Từ "ngọc nữ màn ảnh Việt" đến biểu tượng nhan sắc thập niên 90

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Nữ diễn viên bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm và nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp cùng vẻ đài các, dịu dàng.

Năm 1989, tên tuổi Thu Hà bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Quận chúa Quỳnh Hoa trong bộ phim điện ảnh Đêm hội Long Trì.

Tuy nhiên, vai Nga trong bộ phim Lá ngọc cành vàng mới thực sự đưa tên tuổi Thu Hà lên một tầm cao mới. Nhân vật với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh và nhiều nét u buồn được nữ diễn viên thể hiện đầy cuốn hút. Vai diễn này cũng giúp bà giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc nổi bật còn giúp bà xuất hiện trên nhiều ấn phẩm ảnh lịch, trở thành một trong những mỹ nhân được yêu thích thời bấy giờ.

Nhan sắc xinh đẹp thuở trẻ của NSND Thu Hà.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, nữ nghệ sĩ còn khẳng định thực lực qua những vai diễn đa dạng. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, bà lần lượt được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

Dù đã bước sang tuổi U60, bà vẫn nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Phong cách thời trang thanh lịch, cách trang điểm nhẹ nhàng cùng thần thái tự nhiên là những điểm thường xuyên được khán giả nhắc đến.