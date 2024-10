Bắt nhân viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của chủ cửa hàng nội thất

Thủ đoạn các đối tượng giả danh công an lừa đảo người dân vi phạm luật giao thông GĐXH – Các đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo việc có liên quan đến xử phạt nguội về giao thông, gây sức ép tâm lý đến người dân làm cho người dân hoang mang, lo sợ nhằm lừa đảo, khai thác thông tin cá nhân.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2020, Cương được chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết nhận vào làm nhân viên cửa hàng trang trí nội thất "Nguyễn Cảnh" tại xã Khánh An (huyện An Phú). Do nợ tiền của nhiều người không có khả năng trả nợ nên Cương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng để trả nợ.

Đối tượng Cương (bên phải) tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang)

Từ tháng 12/2020 đến tháng 8/2021, lợi dụng công việc tư vấn khách hàng mua vật liệu xây dựng tại cửa hàng, Cương đã tự ý thu tiền nợ vật liệu xây dựng và đồ trang trí nội thất của 27 khách hàng, với tổng số tiền trên 650 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Tuyết đã làm đơn tố giác hành vi vi phạm của Cương đến Cơ quan Công an. Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam đối tượng Cương để xử lý theo quy định.