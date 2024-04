Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ngày 22/4, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo quy định tại khoản 4 (Điều 358, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Các quyết định và lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ông Hà (ảnh tư liệu)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với 6 người. Trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thuận An về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 (Điều 222) và khoản 4 (Điều 354) của Bộ luật Hình sự.