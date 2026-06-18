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Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế ngang nhiên chở hành khách khi trong người có nồng độ cồn

Thứ năm, 06:56 18/06/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở nhiều hành khách lưu thông trên đường.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở nhiều hành khách lưu thông trên đường.

Cụ thể, lúc 21 giờ 15 phút ngày 15/6/2026, tại Km11+400 tuyến đường tránh Nam Hải Vân, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã kiểm tra, phát hiện tài xế P.L.V điều khiển xe khách 36 chỗ biển kiểm soát 43F-003.XX vi phạm quy định về nồng độ cồn trong khi trên xe đang chở 20 hành khách.

Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế ngang nhiên chở hành khách khi trong người có nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT Công an TP Đà Nẵng xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CACC

Lúc 03 giờ 35 phút ngày 11/6/2026, trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thăng Bình, Tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình cũng phát hiện tài xế N.V.T điều khiển xe khách 35 chỗ biển kiểm soát 43H-173.XX vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 30 hành khách.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động hỗ trợ bố trí phương tiện thay thế nhằm bảo đảm hành khách tiếp tục hành trình an toàn, không bị gián đoạn.

Theo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, đặc biệt đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô được xử phạt như sau:

Nồng độ cồn

Mức phạt

Hình phạt bổ sung

Trừ điểm GPLX

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở

6.000.000 - 8.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng

04 điểm

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở

18.000.000 - 20.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng

10 điểm

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở

30.000.000 - 40.000.000 đồng

Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng
Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế ngang nhiên chở hành khách khi trong người có nồng độ cồn - Ảnh 2.Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế ngang nhiên chở hành khách khi trong người có nồng độ cồn - Ảnh 3.Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
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