Đà Nẵng: Xử lý nhiều tài xế ngang nhiên chở hành khách khi trong người có nồng độ cồn
GĐXH - Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở nhiều hành khách lưu thông trên đường.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở nhiều hành khách lưu thông trên đường.
Cụ thể, lúc 21 giờ 15 phút ngày 15/6/2026, tại Km11+400 tuyến đường tránh Nam Hải Vân, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã kiểm tra, phát hiện tài xế P.L.V điều khiển xe khách 36 chỗ biển kiểm soát 43F-003.XX vi phạm quy định về nồng độ cồn trong khi trên xe đang chở 20 hành khách.
Lúc 03 giờ 35 phút ngày 11/6/2026, trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thăng Bình, Tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình cũng phát hiện tài xế N.V.T điều khiển xe khách 35 chỗ biển kiểm soát 43H-173.XX vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 30 hành khách.
Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động hỗ trợ bố trí phương tiện thay thế nhằm bảo đảm hành khách tiếp tục hành trình an toàn, không bị gián đoạn.
Theo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, đặc biệt đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô được xử phạt như sau:
|
Nồng độ cồn
|
Mức phạt
|
Hình phạt bổ sung
|
Trừ điểm GPLX
|
Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở
|
6.000.000 - 8.000.000 đồng
|
Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng
|
04 điểm
|
Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở
|
18.000.000 - 20.000.000 đồng
|
Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng
|
10 điểm
|
Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở
|
30.000.000 - 40.000.000 đồng
|
Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng
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