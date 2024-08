Bắt tạm giam người phụ nữ giết chồng ở Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp hôm nay (31/7) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Diễm (46 tuổi, ngụ TP Sa Đéc) để điều tra hành vi “Giết người”.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Diễm. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra ban đầu, bà Diễm và chồng là ông V.N.T. (48 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau suốt nhiều năm qua.

Tối ngày 28/7, hai người đi nhậu chung. Khoảng 21h30 cùng ngày, cả hai về nhà lại xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, bà Diễm dùng dao đâm vào ngực chồng. Ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, bà Diễm đến công an đầu thú.

