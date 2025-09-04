Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rời

Ngày 4/9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn lao động đứt lìa cẳng chân do máy cắt cỏ. Bệnh nhân được sơ cứu tại tuyến trước và chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 để nối lại bàn chân.

Cẳng chân bị đứt rời của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo đó, trong lúc đi làm nương rẫy, bệnh nhân V.T.H (41 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang) không may bị lưỡi máy cắt cỏ cắt đứt rời cẳng chân phải. Ngay lập tức, bệnh nhân được người làm cùng tiến hành ga rô và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Giang. Sau đó cẳng chân đứt rời đã được bảo quản lạnh chuyển cùng bệnh nhân đến Bệnh viện TWQĐ 108 sau 9h đứt lìa.

Mặc dù thời gian được chuyển đến viện là muộn so với yêu cầu trồng nối lại chi thể, tuy nhiên dưới sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện TWQĐ 108, cẳng chân của bệnh nhân đã được trồng nối lại thành công. Hiện tại sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân.

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, với trường hợp này, kíp phẫu thuật đã rất cân nhắc trước khi tiến hành trồng lại vì bệnh nhân đến muộn, ngoài tỉ lệ thành công thấp thì nguy cơ nhiễm độc sau trồng chi thể là rất cao, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện sau trồng nối. Ảnh: BVCC.

Sau hội chẩn, người bệnh đã được phẫu thuật trồng lại cẳng chân trong thời gian nhanh nhất có thể và may mắn ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Cũng theo TS Vịnh, với những tổn thương đứt rời chi thể, người bệnh cần được sơ cứu tốt, bảo quản chi thể đúng cách (rửa sơ bộ, gói trong khăn sạch, bọc kín trong túi ni lông và để trong phích đá, tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh) và nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có khả năng trồng nối, để có cơ hội nối lại chi thể một cách tốt nhất.

