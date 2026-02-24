Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách

Thực phẩm muối chua khi nào làm tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư?

Dưa cải, cà muối và các loại rau củ muối chua từ lâu là món ăn quen thuộc trong bữa cơm người Việt.

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội), rau củ muối là phương pháp bảo quản truyền thống giúp giữ lại một phần vitamin và tạo ra axit hữu cơ hỗ trợ tiêu hóa. Các vi khuẩn có lợi sinh ra trong quá trình lên men có thể góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Tuy vậy, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm muối khiến cơ thể nạp lượng natri cao, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp và chức năng thận. Khi nguyên liệu chứa nhiều nitrat hoặc muối kéo dài, nguy cơ hình thành các chất thúc đẩy biến đổi tế bào theo hướng bất lợi sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.

Vì sao rau muối chua có thể ảnh hưởng đến tế bào ung thư

Theo World Health Organization (WHO), việc ăn nhiều thực phẩm muối như dưa chua, cà muối hay thịt ủ muối có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với ung thư dạ dày và ung thư vòm họng. Hàm lượng muối cao có thể gây viêm loét niêm mạc dạ dày, làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên và tạo môi trường thuận lợi cho các yếu tố gây bệnh tác động lên tế bào.

Trong điều kiện đó, vi khuẩn HP – yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư dạ dày – dễ phát triển, thúc đẩy các biến đổi bất thường dẫn đến hình thành tế bào ung thư theo thời gian.

Quá trình lên men rau củ có thể tạo ra nitrit từ nitrat tồn dư trong nguyên liệu. Khi vào cơ thể, nitrit có thể kết hợp với các hợp chất amin tạo thành nitrosamine – chất được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài.

Ngoài ra, rau muối không đảm bảo vệ sinh hoặc bị mốc có thể sinh độc tố aflatoxin, một yếu tố nguy cơ mạnh đối với ung thư gan. Những chất này có khả năng gây tổn thương DNA, tạo điều kiện cho tế bào ung thư xuất hiện và phát triển.

Sai lầm thường gặp khi ăn rau củ muối chua

Một trong những sai lầm phổ biến là ăn dưa khi mới muối. Trong vài ngày đầu, hàm lượng nitrit tăng cao nhất, khiến nguy cơ hình thành nitrosamine lớn hơn. Tương tự, cà muối xổi khi còn xanh có thể chứa solanin chưa phân giải hết, dễ gây ngộ độc.

Dưa cà nổi váng, đổi màu hoặc có mùi lạ cũng tiềm ẩn độc tố nấm, làm tăng nguy cơ tổn thương gan và tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển nếu sử dụng kéo dài.

Ai không nên ăn rau củ muối chua?

Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận cần hạn chế vì lượng muối cao có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng không nên sử dụng thường xuyên do nguy cơ nhiễm khuẩn và tích lũy chất có hại.

Với người khỏe mạnh, chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn lượng nhỏ, khoảng 50–100g mỗi ngày và kiểm soát tổng lượng muối trong khẩu phần.

Cách ăn rau củ muối an toàn nhất

Để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, rau muối nên được sử dụng khi đã chua hoàn toàn, không nổi váng và có nguồn gốc rõ ràng. Việc muối bằng dụng cụ sành sứ hoặc thủy tinh, rửa nguyên liệu sạch và bảo quản đúng cách giúp hạn chế hình thành chất độc.

Kết hợp dưa cà với chế độ ăn nhiều rau tươi, trái cây và thực phẩm ít muối cũng góp phần giảm nguy cơ tích tụ các yếu tố liên quan đến tế bào ung thư.