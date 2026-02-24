Loại rau quen thuộc trên mâm cơm người Việt có thể nuôi lớn tế bào ung thư nếu ăn sai cách
GĐXH - Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến rau củ muối chua không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.
Thực phẩm muối chua khi nào làm tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư?
Dưa cải, cà muối và các loại rau củ muối chua từ lâu là món ăn quen thuộc trong bữa cơm người Việt.
Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội), rau củ muối là phương pháp bảo quản truyền thống giúp giữ lại một phần vitamin và tạo ra axit hữu cơ hỗ trợ tiêu hóa. Các vi khuẩn có lợi sinh ra trong quá trình lên men có thể góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
Tuy vậy, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm muối khiến cơ thể nạp lượng natri cao, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp và chức năng thận. Khi nguyên liệu chứa nhiều nitrat hoặc muối kéo dài, nguy cơ hình thành các chất thúc đẩy biến đổi tế bào theo hướng bất lợi sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt ở dạ dày và gan.
Vì sao rau muối chua có thể ảnh hưởng đến tế bào ung thư
Theo World Health Organization (WHO), việc ăn nhiều thực phẩm muối như dưa chua, cà muối hay thịt ủ muối có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với ung thư dạ dày và ung thư vòm họng. Hàm lượng muối cao có thể gây viêm loét niêm mạc dạ dày, làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên và tạo môi trường thuận lợi cho các yếu tố gây bệnh tác động lên tế bào.
Trong điều kiện đó, vi khuẩn HP – yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư dạ dày – dễ phát triển, thúc đẩy các biến đổi bất thường dẫn đến hình thành tế bào ung thư theo thời gian.
Quá trình lên men rau củ có thể tạo ra nitrit từ nitrat tồn dư trong nguyên liệu. Khi vào cơ thể, nitrit có thể kết hợp với các hợp chất amin tạo thành nitrosamine – chất được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài.
Ngoài ra, rau muối không đảm bảo vệ sinh hoặc bị mốc có thể sinh độc tố aflatoxin, một yếu tố nguy cơ mạnh đối với ung thư gan. Những chất này có khả năng gây tổn thương DNA, tạo điều kiện cho tế bào ung thư xuất hiện và phát triển.
Sai lầm thường gặp khi ăn rau củ muối chua
Một trong những sai lầm phổ biến là ăn dưa khi mới muối. Trong vài ngày đầu, hàm lượng nitrit tăng cao nhất, khiến nguy cơ hình thành nitrosamine lớn hơn. Tương tự, cà muối xổi khi còn xanh có thể chứa solanin chưa phân giải hết, dễ gây ngộ độc.
Dưa cà nổi váng, đổi màu hoặc có mùi lạ cũng tiềm ẩn độc tố nấm, làm tăng nguy cơ tổn thương gan và tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển nếu sử dụng kéo dài.
Ai không nên ăn rau củ muối chua?
Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận cần hạn chế vì lượng muối cao có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng không nên sử dụng thường xuyên do nguy cơ nhiễm khuẩn và tích lũy chất có hại.
Với người khỏe mạnh, chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn lượng nhỏ, khoảng 50–100g mỗi ngày và kiểm soát tổng lượng muối trong khẩu phần.
Cách ăn rau củ muối an toàn nhất
Để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, rau muối nên được sử dụng khi đã chua hoàn toàn, không nổi váng và có nguồn gốc rõ ràng. Việc muối bằng dụng cụ sành sứ hoặc thủy tinh, rửa nguyên liệu sạch và bảo quản đúng cách giúp hạn chế hình thành chất độc.
Kết hợp dưa cà với chế độ ăn nhiều rau tươi, trái cây và thực phẩm ít muối cũng góp phần giảm nguy cơ tích tụ các yếu tố liên quan đến tế bào ung thư.
Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.
Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyếtSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.
4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xaSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.
Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quanSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.
8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọngY tế - 10 giờ trước
Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.
Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.
Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiềuSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.
6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của suy thận, các nguyên tắc chăm sóc sẽ giúp người bệnh bảo vệ chức năng thận, kéo dài thời gian điều trị hiệu quả.
Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịchSống khỏe - 1 ngày trước
Sau Tết không nhất thiết phải "nhịn ăn" hay ép cơ thể theo chế độ cực đoan. Đôi khi, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm - như thêm khoai môn vào thực đơn - cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhàng trở lại.
Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hạt điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách.
Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiềuSống khỏe
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.