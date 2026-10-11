Bé gái 4 tuổi kêu đau chân nhưng gia đình vẫn chủ quan, đi khám bất ngờ phát hiện ung thư nguy cơ cao

Con đau chân tưởng đau tăng trưởng, đi khám phát hiện u nguyên bào thần kinh

Theo Suckhoe24h, một bé gái 4 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), khiến gia đình không khỏi lo lắng khi những dấu hiệu bất thường ban đầu bị xem nhẹ.

Theo truyền thông Đài Loan, triệu chứng đầu tiên của bé là vùng da quanh hai mắt chuyển màu xanh tím, thâm bất thường. Người mẹ cho rằng con đang trong kỳ nghỉ hè, thường xuyên thức khuya sử dụng điện thoại nên quầng thâm xuất hiện do thiếu ngủ.

Sau đó, bé bắt đầu ăn uống kém, thường xuyên kêu đau chân rồi đau bụng. Tuy nhiên, gia đình vẫn nghĩ đây là những vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, tình trạng đau chân được cho là đau tăng trưởng nên chưa được đưa đi kiểm tra ngay.

Chỉ đến khi các triệu chứng kéo dài và ngày càng rõ rệt, gia đình mới đưa bé đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến người thân bàng hoàng: Trẻ mắc u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma). Khi được chẩn đoán, bệnh đã ở giai đoạn M, thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ảnh minh họa.

U nguyên bào thần kinh là bệnh gì?

U nguyên bào thần kinh là một loại ung thư hình thành từ các tế bào thần kinh chưa trưởng thành của hệ thần kinh giao cảm. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Trong quá trình phát triển bình thường, các tế bào tiền thân thần kinh sẽ biệt hóa thành những loại tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, khi một số tế bào phát triển bất thường và mất kiểm soát, chúng có thể hình thành khối u nguyên bào thần kinh.

Khối u thường xuất hiện ở tuyến thượng thận hoặc các mô thần kinh giao cảm nằm dọc hai bên cột sống. Tùy vị trí khởi phát, khối u có thể nằm ở vùng bụng, ngực, cổ hoặc xương chậu. Bệnh có khả năng lan đến các cơ quan khác, thường gặp như xương, tủy xương, gan và hạch bạch huyết.

Triệu chứng của u nguyên bào thần kinh rất đa dạng, phụ thuộc vào vị trí khối u và mức độ lan rộng. Một số trẻ có thể xuất hiện khối bất thường ở bụng, đau xương, đi khập khiễng, chán ăn, sụt cân hoặc mệt mỏi. Trong một số trường hợp, vùng quanh mắt có thể bầm tím hoặc xuất hiện quầng thâm bất thường khi bệnh đã lan đến khu vực này.

Tuy nhiên, những biểu hiện như thâm quầng mắt, đau chân hay chán ăn không đồng nghĩa trẻ mắc ung thư. Nếu các triệu chứng kéo dài, tăng dần, tái diễn hoặc đi kèm nhiều dấu hiệu bất thường khác, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân.

Ai có nguy cơ mắc u nguyên bào thần kinh?

U nguyên bào thần kinh thường được chẩn đoán ở trẻ nhỏ, phần lớn trường hợp xuất hiện trước 5 tuổi. Bệnh có thể xảy ra ở trẻ không có tiền sử gia đình mắc ung thư; do đó, không thể dựa vào việc gia đình có người mắc bệnh hay không để loại trừ nguy cơ.

Một tỷ lệ nhỏ trường hợp có liên quan đến yếu tố di truyền. Trẻ có người thân mắc u nguyên bào thần kinh do đột biến di truyền hoặc có hội chứng di truyền liên quan có thể có nguy cơ cao hơn. Trong những trường hợp này, bác sĩ có thể cân nhắc tư vấn và xét nghiệm di truyền tùy theo tiền sử gia đình và biểu hiện lâm sàng.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên quan giữa u nguyên bào thần kinh và một số bất thường bẩm sinh, nhưng điều này không có nghĩa mọi trẻ có dị tật bẩm sinh đều có nguy cơ cao mắc bệnh.

Hiện chưa có biện pháp sàng lọc thường quy được khuyến cáo rộng rãi cho tất cả trẻ khỏe mạnh nhằm phát hiện u nguyên bào thần kinh. Vì vậy, việc chú ý đến những thay đổi bất thường kéo dài ở trẻ và đưa trẻ đi khám đúng lúc vẫn rất quan trọng.

U nguyên bào thần kinh có diễn biến khác nhau tùy độ tuổi, vị trí khối u, đặc điểm sinh học và mức độ lan rộng. Một số trường hợp có tiên lượng thuận lợi, trong khi bệnh ở nhóm nguy cơ cao có thể cần điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp phối hợp. Việc chẩn đoán và phân nhóm nguy cơ chính xác giúp bác sĩ xây dựng phác đồ phù hợp cho từng trẻ.