Ăn tôm đồng, bé trai 14 tuổi nổi mẩn, khó thở, phát hiện phản vệ nặng

Bé trai 14 tuổi bị phản vệ sau ăn tôm

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nam 14 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng khó thở, nổi mẩn đỏ và ngứa toàn thân.

Trong bữa tối cùng ngày, em có ăn tôm đồng. Khoảng một giờ sau ăn, các triệu chứng nổi sẩn đỏ, ngứa toàn thân xuất hiện và nhanh chóng tăng dần, kèm theo khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị phản vệ mức độ nặng sau ăn tôm, ở giờ thứ 3.

Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, người bệnh được xử trí cấp cứu theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế, đồng thời được theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và diễn biến lâm sàng. Nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng khó thở và các triệu chứng dị ứng nhanh chóng cải thiện.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, người bệnh được xuất viện.

Phản vệ có thể diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng

BS.CKI. Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể xuất hiện chỉ vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác.

Bệnh có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc phản vệ và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Sau khi ăn uống hoặc tiếp xúc với một tác nhân nghi ngờ, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn, ngứa toàn thân, phù môi hoặc lưỡi, khó thở, khò khè, đau bụng, nôn, tiêu chảy, choáng váng, mệt lả..., người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Từng dị ứng thực phẩm vẫn có thể bị phản vệ nặng

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ phản vệ, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tuyệt đối không chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Đặc biệt, những người từng có tiền sử dị ứng với một loại thực phẩm không nên chủ quan chỉ vì những lần tiếp xúc trước đây chỉ gây phản ứng nhẹ. Mức độ phản ứng dị ứng có thể khác nhau ở mỗi lần tiếp xúc.

Người từng có phản ứng dị ứng với thực phẩm nên chủ động ghi nhớ và tránh tác nhân gây dị ứng, đồng thời thông báo tiền sử dị ứng cho nhân viên y tế khi đi khám hoặc điều trị.