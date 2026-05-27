Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidan

Nhập viện trong tình trạng mê man vì biến chứng viêm amidan

Bé Ngọc (6 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng sốt cao, mê man, gọi không đáp ứng do biến chứng viêm amidan.

Trước đó 2 ngày, trẻ xuất hiện các triệu chứng đau họng, mệt mỏi, nôn ói, nghẹt mũi và sốt cao 40 độ C. Gia đình đã đưa bé đến một phòng khám, được chẩn đoán viêm họng và cho dùng thuốc hạ sốt, kháng sinh điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Bác sĩ Thanh khám cho Ngọc trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Viêm amidan mủ gây biến chứng nguy hiểm

ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh, khoa Nhi cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán viêm cầu thận cấp và tăng huyết áp thứ phát do viêm amidan mủ bội nhiễm.

Thăm khám ghi nhận amidan của trẻ sưng đỏ, có mủ. Huyết áp đo được là 121/68 mmHg, cao hơn mức bình thường ở trẻ em (90/60 mmHg đến 110/70 mmHg). Điện tim cho thấy nhịp xoang nhanh khoảng 155 lần/phút (bình thường 75–118 lần/phút).

Xét nghiệm nước tiểu phát hiện có máu và đạm; xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi đồng nhiễm hai loại vi khuẩn là Chlamydia pneumoniae và Mycoplasma pneumoniae.

Cơ chế gây viêm cầu thận và tăng huyết áp

Theo ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh, Chlamydia pneumoniae và Mycoplasma pneumoniae là các vi khuẩn không điển hình, có khả năng ký sinh trong tế bào.

Khi cơ thể bị nhiễm trùng, hệ miễn dịch tạo ra kháng thể để chống lại vi khuẩn. Các kháng thể này kết hợp với kháng nguyên vi khuẩn tạo thành phức hợp miễn dịch, sau đó lắng đọng tại cầu thận – bộ phận đảm nhiệm chức năng lọc máu của thận.

Quá trình này gây phản ứng viêm tại cầu thận, làm rò rỉ máu và đạm vào nước tiểu, dẫn đến viêm cầu thận cấp.

Khi cầu thận bị tổn thương, chức năng lọc và đào thải nước, muối suy giảm, khiến cơ thể giữ nước, tăng thể tích tuần hoàn và dẫn đến tăng huyết áp thứ phát.

Ảnh minh họa.

Điều trị tích cực, trẻ hồi phục sau 9 ngày

Bệnh nhi được chỉ định sử dụng kháng sinh đặc hiệu nhằm kiểm soát hai loại vi khuẩn gây bệnh.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt, nhịp tim và huyết áp trở về bình thường, không còn tiểu đạm, ăn uống tốt hơn và được xuất viện.

Tuy nhiên, trẻ vẫn còn tiểu máu nhẹ, có thể kéo dài vài tháng nên cần tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ để theo dõi.

Cảnh báo biến chứng từ viêm amidan ở trẻ

ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh cho biết, phần lớn các trường hợp viêm amidan ở trẻ có thể điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc đồng nhiễm hai loại vi khuẩn khiến bệnh diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn, dù trẻ trước đó khỏe mạnh, không có bệnh nền.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao không đáp ứng thuốc, khó thở, thở nhanh, mệt lả, li bì, khó đánh thức, không uống được nước, tím tái, phát ban hoặc phù tay chân, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.