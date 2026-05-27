Bé gái 6 tuổi tăng huyết áp, viêm cầu thận cấp vì biến chứng viêm amidan

Thứ tư, 14:31 27/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Bé gái 6 tuổi nhập viện trong tình trạng mê man, được chẩn đoán viêm amidan mủ bội nhiễm gây biến chứng tăng huyết áp và viêm cầu thận cấp.

Nhập viện trong tình trạng mê man vì biến chứng viêm amidan

Bé Ngọc (6 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng sốt cao, mê man, gọi không đáp ứng do biến chứng viêm amidan.

Trước đó 2 ngày, trẻ xuất hiện các triệu chứng đau họng, mệt mỏi, nôn ói, nghẹt mũi và sốt cao 40 độ C. Gia đình đã đưa bé đến một phòng khám, được chẩn đoán viêm họng và cho dùng thuốc hạ sốt, kháng sinh điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Bác sĩ Thanh khám cho Ngọc trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Viêm amidan mủ gây biến chứng nguy hiểm

ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh, khoa Nhi cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán viêm cầu thận cấp và tăng huyết áp thứ phát do viêm amidan mủ bội nhiễm.

Thăm khám ghi nhận amidan của trẻ sưng đỏ, có mủ. Huyết áp đo được là 121/68 mmHg, cao hơn mức bình thường ở trẻ em (90/60 mmHg đến 110/70 mmHg). Điện tim cho thấy nhịp xoang nhanh khoảng 155 lần/phút (bình thường 75–118 lần/phút).

Xét nghiệm nước tiểu phát hiện có máu và đạm; xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi đồng nhiễm hai loại vi khuẩn là Chlamydia pneumoniae và Mycoplasma pneumoniae.

Cơ chế gây viêm cầu thận và tăng huyết áp

Theo ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh, Chlamydia pneumoniae và Mycoplasma pneumoniae là các vi khuẩn không điển hình, có khả năng ký sinh trong tế bào.

Khi cơ thể bị nhiễm trùng, hệ miễn dịch tạo ra kháng thể để chống lại vi khuẩn. Các kháng thể này kết hợp với kháng nguyên vi khuẩn tạo thành phức hợp miễn dịch, sau đó lắng đọng tại cầu thận – bộ phận đảm nhiệm chức năng lọc máu của thận.

Quá trình này gây phản ứng viêm tại cầu thận, làm rò rỉ máu và đạm vào nước tiểu, dẫn đến viêm cầu thận cấp.

Khi cầu thận bị tổn thương, chức năng lọc và đào thải nước, muối suy giảm, khiến cơ thể giữ nước, tăng thể tích tuần hoàn và dẫn đến tăng huyết áp thứ phát.

Điều trị tích cực, trẻ hồi phục sau 9 ngày

Bệnh nhi được chỉ định sử dụng kháng sinh đặc hiệu nhằm kiểm soát hai loại vi khuẩn gây bệnh.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt, nhịp tim và huyết áp trở về bình thường, không còn tiểu đạm, ăn uống tốt hơn và được xuất viện.

Tuy nhiên, trẻ vẫn còn tiểu máu nhẹ, có thể kéo dài vài tháng nên cần tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ để theo dõi.

Cảnh báo biến chứng từ viêm amidan ở trẻ

ThS.BS.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh cho biết, phần lớn các trường hợp viêm amidan ở trẻ có thể điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc đồng nhiễm hai loại vi khuẩn khiến bệnh diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn, dù trẻ trước đó khỏe mạnh, không có bệnh nền.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao không đáp ứng thuốc, khó thở, thở nhanh, mệt lả, li bì, khó đánh thức, không uống được nước, tím tái, phát ban hoặc phù tay chân, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Bệnh bạch hầu có gì khác với bệnh viêm họng, viêm amidan?Bệnh bạch hầu có gì khác với bệnh viêm họng, viêm amidan?

Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục.

Người đàn ông 55 tuổi phát hiện ung thư amidan hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Lưu ý về chế độ ăn cho người bệnh viêm amidan

Bệnh bạch hầu có gì khác với bệnh viêm họng, viêm amidan?

Sỏi amidan có tự khỏi không, gây biến chứng gì?

Các biện pháp điều trị viêm amidan cho trẻ

Chấn thương sọ não giữa kỳ nghỉ ở Phú Quốc: 2 giờ hội chẩn giữ bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm

Sống khỏe - 28 phút trước

Chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc của một du khách TP.HCM bất ngờ trở thành cuộc chạy đua với "thời gian vàng" sau cú ngã chấn thương sọ não giữa đêm. Sự cố không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm của các tai nạn vùng đầu ở người cao tuổi, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc có một hệ thống y tế đủ năng lực xử trí an tâm ngay tại các điểm đến du lịch biển đảo.

Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen này

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Mang cơm đi làm giúp tiết kiệm và chủ động ăn uống hơn, nhưng nếu dùng sai hộp đựng, bảo quản không đúng cách hoặc hâm nóng sơ sài, bữa trưa “healthy” của bạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mỗi ngày.

Phòng say nắng, sốc nhiệt: Khuyến cáo người dân tránh ra đường khung giờ này

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Một trong những khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra là hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Bí quyết sống thọ của cụ bà 110 tuổi: Không thuốc bổ đắt tiền, chỉ giữ thói quen khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 110, cụ bà vẫn tự nấu ăn, đi bộ mỗi ngày, nói chuyện minh mẫn và gần như không mắc bệnh mạn tính. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết sống thọ của bà không nằm ở thuốc bổ đắt tiền, mà ở 7 thói quen giản dị được duy trì suốt cả đời.

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Không có triệu chứng rõ ràng, một người đàn ông 43 tuổi chỉ tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp khi đi khám định kỳ. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua nếu không tầm soát đúng cách.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Liên tiếp nhập viện vì sốc nhiệt: Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trường hợp nhập viện do say nắng, sốc nhiệt khi lao động dưới trời nắng gắt. Đáng lo ngại, có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng.

Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Bé trai 12 tuổi nguy kịch sau đuối nước đã được cứu sống ngoạn mục. Từ ca bệnh, bác sĩ cảnh báo những sai lầm phổ biến khi sơ cứu có thể khiến nạn nhân mất “thời gian vàng”.

Nhiều người tập 30 phút mỗi ngày nhưng lại bỏ qua thói quen chỉ mất 2 phút này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần tập thể dục 30 phút mỗi ngày là đủ để “bù” cho việc ngồi lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy điều cơ thể cần hơn đôi khi chỉ là đứng dậy vận động nhẹ 2 phút sau mỗi 20 phút ngồi liên tục.

Người già ăn trứng vịt lộn mỗi tuần có tốt không? Chuyên gia nói một điều nhiều người bất ngờ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người lớn tuổi lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này cũng chứa lượng cholesterol khá cao, nếu ăn quá thường xuyên hoặc sai thời điểm có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch, huyết áp và hệ tiêu hóa.

Người sống thọ vẫn ăn cơm mỗi ngày: Đây mới là sai lầm khiến nhiều người nhanh già hơn

Sống khỏe

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống lâu phải bỏ cơm, cắt tinh bột hoặc ăn theo chế độ cực đoan. Tuy nhiên, nghiên cứu mới tổng hợp từ các vùng có nhiều người sống thọ nhất thế giới lại cho thấy điều ngược lại: tinh bột không phải “kẻ thù”, quan trọng là ăn đúng cách và đúng lượng.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thao

Bí quyết sống thọ của cụ bà 110 tuổi: Không thuốc bổ đắt tiền, chỉ giữ thói quen khiến nhiều người bất ngờ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

