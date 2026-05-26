Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua
GĐXH - Không có triệu chứng rõ ràng, một người đàn ông 43 tuổi chỉ tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp khi đi khám định kỳ. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua nếu không tầm soát đúng cách.
Phát hiện ung thư tuyến giáp khi khám định kỳ
Bệnh nhân là anh H.M.T (43 tuổi, Thanh Hóa) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec kiểm tra sức khỏe định kỳ do trước đó đã từng phát hiện nhân tuyến giáp vào cuối năm 2024.
Tại thời điểm thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, thể trạng thừa cân với chỉ số BMI 27,39. Khám lâm sàng chưa ghi nhận bất thường rõ rệt, bản thân và gia đình không có triệu chứng liên quan đến tuyến giáp.
Tuy nhiên, với tiền sử có nhân giáp, bác sĩ chỉ định siêu âm tuyến giáp và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá nguy cơ.
Kết quả siêu âm ghi nhận thùy phải tuyến giáp có nhân giảm âm kích thước 10x9 mm, bờ đều, ranh giới rõ, xuất hiện vi vôi hóa, phân loại TIRADS 4. Thùy trái có nhân nhỏ hơn, thuộc nhóm TIRADS 3.
Để xác định bản chất khối u, bác sĩ chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA). Kết quả tế bào học cho thấy nhiều đặc điểm nghi ngờ ác tính như nhân lớn, có thể giả vùi, nhân khía và cấu trúc dạng nhú.
Theo bác sĩ Võ Thành Lai – Chuyên khoa Giải phẫu bệnh, kết quả mô bệnh học sau đó tiếp tục ghi nhận các dấu hiệu điển hình như nhân dạng kính mờ, nhân khía – đặc trưng của ung thư tuyến giáp thể nhú. Từ đó, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc carcinoma tuyến giáp thể nhú.
Ngay sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nhằm loại bỏ triệt để khối u và ngăn ngừa nguy cơ di căn.
Ung thư tuyến giáp thể nhú – dạng thường gặp nhưng tiên lượng tốt
Theo bác sĩ Võ Thành Lai, carcinoma tuyến giáp thể nhú là loại ung thư tuyến giáp phổ biến nhất, chiếm khoảng 80–85% tổng số ca bệnh.
Bệnh thường gặp ở độ tuổi 40–50, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ và trẻ em. Đáng chú ý, khoảng 90% ung thư tuyến giáp ở trẻ em là thể nhú.
Đây là loại ung thư có tiến triển tương đối chậm và tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm.
Ung thư tuyến giáp thể nhú: Yếu tố nguy cơ và dấu hiệu dễ bị bỏ qua
Các chuyên gia cho biết, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp thể nhú gồm tiền sử chiếu xạ vùng đầu – cổ, béo phì, đái tháo đường, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, dư thừa iod trong khẩu phần ăn và yếu tố di truyền.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.
Người bệnh thường chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc siêu âm tình cờ. Một số dấu hiệu có thể xuất hiện nhưng dễ bị bỏ qua như xuất hiện khối vùng cổ, nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, đau tức vùng cổ hoặc nổi hạch bất thường.
Khuyến cáo tầm soát sớm ung thư, tăng hiệu quả điều trị
Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người đã từng phát hiện nhân tuyến giáp hoặc có yếu tố nguy cơ.
Những trường hợp có nhân giáp kèm vi vôi hóa, tăng sinh mạch hoặc thuộc nhóm TIRADS nguy cơ cao cần được theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp, từng tiếp xúc tia xạ vùng đầu cổ hoặc thừa cân, rối loạn nội tiết cũng nên được tầm soát sớm.
Việc phát hiện sớm ung thư tuyến giáp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ biến chứng, cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'Y tế - 4 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Liên tiếp nhập viện vì sốc nhiệt: Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi làm việc ngoài trời nắng nóngSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều trường hợp nhập viện do say nắng, sốc nhiệt khi lao động dưới trời nắng gắt. Đáng lo ngại, có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng.
Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phảiMẹ và bé - 10 giờ trước
GĐXH - Bé trai 12 tuổi nguy kịch sau đuối nước đã được cứu sống ngoạn mục. Từ ca bệnh, bác sĩ cảnh báo những sai lầm phổ biến khi sơ cứu có thể khiến nạn nhân mất “thời gian vàng”.
Nhiều người tập 30 phút mỗi ngày nhưng lại bỏ qua thói quen chỉ mất 2 phút nàySống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần tập thể dục 30 phút mỗi ngày là đủ để “bù” cho việc ngồi lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy điều cơ thể cần hơn đôi khi chỉ là đứng dậy vận động nhẹ 2 phút sau mỗi 20 phút ngồi liên tục.
Người già ăn trứng vịt lộn mỗi tuần có tốt không? Chuyên gia nói một điều nhiều người bất ngờBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người lớn tuổi lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này cũng chứa lượng cholesterol khá cao, nếu ăn quá thường xuyên hoặc sai thời điểm có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch, huyết áp và hệ tiêu hóa.
Người đàn ông 3 lần đột quỵ ở tuổi 40, bác sĩ phát hiện nguyên nhânSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Liên tiếp 3 lần đột quỵ, người đàn ông 40 tuổi mới phát hiện nguyên nhân đến từ hẹp van hai lá do thấp tim lâu năm, tình trạng có thể âm thầm nhưng gây biến chứng nguy hiểm.
Say nắng, sốc nhiệt mùa hè: Nhận biết sớm dấu hiệu và cách xử trí đúng để tránh biến chứng nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Say nắng, sốc nhiệt là tình trạng thường gặp trong mùa hè nắng nóng. Việc nhận biết sớm dấu hiệu và phòng ngừa đúng cách đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thểY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Người sống thọ vẫn ăn cơm mỗi ngày: Đây mới là sai lầm khiến nhiều người nhanh già hơnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống lâu phải bỏ cơm, cắt tinh bột hoặc ăn theo chế độ cực đoan. Tuy nhiên, nghiên cứu mới tổng hợp từ các vùng có nhiều người sống thọ nhất thế giới lại cho thấy điều ngược lại: tinh bột không phải “kẻ thù”, quan trọng là ăn đúng cách và đúng lượng.
Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thaoMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.
Người sống thọ vẫn ăn cơm mỗi ngày: Đây mới là sai lầm khiến nhiều người nhanh già hơnSống khỏe
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống lâu phải bỏ cơm, cắt tinh bột hoặc ăn theo chế độ cực đoan. Tuy nhiên, nghiên cứu mới tổng hợp từ các vùng có nhiều người sống thọ nhất thế giới lại cho thấy điều ngược lại: tinh bột không phải “kẻ thù”, quan trọng là ăn đúng cách và đúng lượng.