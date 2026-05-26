Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Phát hiện ung thư tuyến giáp khi khám định kỳ

Bệnh nhân là anh H.M.T (43 tuổi, Thanh Hóa) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec kiểm tra sức khỏe định kỳ do trước đó đã từng phát hiện nhân tuyến giáp vào cuối năm 2024.

Tại thời điểm thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, thể trạng thừa cân với chỉ số BMI 27,39. Khám lâm sàng chưa ghi nhận bất thường rõ rệt, bản thân và gia đình không có triệu chứng liên quan đến tuyến giáp.

Tuy nhiên, với tiền sử có nhân giáp, bác sĩ chỉ định siêu âm tuyến giáp và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá nguy cơ.

Kết quả mô bệnh học vị trí nhân thùy phải xuất hiện thể giả vùi, nhân khía. Ảnh: BVCC

Kết quả siêu âm ghi nhận thùy phải tuyến giáp có nhân giảm âm kích thước 10x9 mm, bờ đều, ranh giới rõ, xuất hiện vi vôi hóa, phân loại TIRADS 4. Thùy trái có nhân nhỏ hơn, thuộc nhóm TIRADS 3.

Để xác định bản chất khối u, bác sĩ chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA). Kết quả tế bào học cho thấy nhiều đặc điểm nghi ngờ ác tính như nhân lớn, có thể giả vùi, nhân khía và cấu trúc dạng nhú.

Theo bác sĩ Võ Thành Lai – Chuyên khoa Giải phẫu bệnh, kết quả mô bệnh học sau đó tiếp tục ghi nhận các dấu hiệu điển hình như nhân dạng kính mờ, nhân khía – đặc trưng của ung thư tuyến giáp thể nhú. Từ đó, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc carcinoma tuyến giáp thể nhú.

Ngay sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nhằm loại bỏ triệt để khối u và ngăn ngừa nguy cơ di căn.

Ung thư tuyến giáp thể nhú – dạng thường gặp nhưng tiên lượng tốt

Theo bác sĩ Võ Thành Lai, carcinoma tuyến giáp thể nhú là loại ung thư tuyến giáp phổ biến nhất, chiếm khoảng 80–85% tổng số ca bệnh.

Bệnh thường gặp ở độ tuổi 40–50, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ và trẻ em. Đáng chú ý, khoảng 90% ung thư tuyến giáp ở trẻ em là thể nhú.

Đây là loại ung thư có tiến triển tương đối chậm và tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm.

Ảnh minh họa.

Ung thư tuyến giáp thể nhú: Yếu tố nguy cơ và dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Các chuyên gia cho biết, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp thể nhú gồm tiền sử chiếu xạ vùng đầu – cổ, béo phì, đái tháo đường, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, dư thừa iod trong khẩu phần ăn và yếu tố di truyền.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Người bệnh thường chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc siêu âm tình cờ. Một số dấu hiệu có thể xuất hiện nhưng dễ bị bỏ qua như xuất hiện khối vùng cổ, nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, đau tức vùng cổ hoặc nổi hạch bất thường.

Khuyến cáo tầm soát sớm ung thư, tăng hiệu quả điều trị

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người đã từng phát hiện nhân tuyến giáp hoặc có yếu tố nguy cơ.

Những trường hợp có nhân giáp kèm vi vôi hóa, tăng sinh mạch hoặc thuộc nhóm TIRADS nguy cơ cao cần được theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp, từng tiếp xúc tia xạ vùng đầu cổ hoặc thừa cân, rối loạn nội tiết cũng nên được tầm soát sớm.

Việc phát hiện sớm ung thư tuyến giáp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ biến chứng, cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.