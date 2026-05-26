Liên tiếp nhập viện vì sốc nhiệt: Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng
GĐXH - Nhiều trường hợp nhập viện do say nắng, sốc nhiệt khi lao động dưới trời nắng gắt. Đáng lo ngại, có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng.
Gia tăng ca sốc nhiệt do làm việc dưới nắng nóng
Thời gian gần đây, các cơ sở y tế liên tiếp tiếp nhận người bệnh nhập viện trong tình trạng say nắng, say nóng sau khi làm việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.
Trường hợp thứ nhất là người bệnh N.B.K (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, Phú Thọ). Theo gia đình, người bệnh gặt lúa liên tục khoảng 2 giờ dưới trời nắng nóng, sau đó xuất hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau mỏi toàn thân.
Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng và xử trí tích cực bằng bù nước, điện giải và làm mát cơ thể. Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, tình trạng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo trở lại và dự kiến sớm được xuất viện.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn như vậy.
Hôn mê sâu, suy đa tạng vì sốc nhiệt
Người bệnh L.T.K (69 tuổi, Thổ Tang, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch sau khi choáng ngất khi đang làm việc ngoài đồng.
Trước đó, bệnh nhân đã được sơ cứu tại trạm y tế với biểu hiện sốt cao tới 40°C. Khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh rơi vào hôn mê sâu (Glasgow 5 điểm), thân nhiệt tăng 41–42°C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch, thiểu niệu.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt kèm suy đa tạng – tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm.
Ngay lập tức, bệnh nhân được triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát. Hiện tình trạng vẫn rất nặng và cần tiếp tục điều trị tích cực.
Sốc nhiệt có thể gây tử vong nếu không xử trí kịp thời
Theo ThS.BS Bùi Tất Luật – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới nắng nóng, khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn.
Khi thân nhiệt tăng quá mức, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, gây tổn thương não, tim mạch, hô hấp và có nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Các biểu hiện thường gặp gồm mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, thở nhanh, tim đập nhanh, buồn nôn, rối loạn ý thức. Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể sốt cao trên 39–40°C, co quắp, lơ mơ hoặc hôn mê.
Cách phòng tránh say nắng, sốc nhiệt trong mùa hè
Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt, người dân cần hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h – thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.
Việc uống đủ nước, bổ sung điện giải khi làm việc trong môi trường nóng bức là rất quan trọng. Đồng thời, nên mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.
Không nên làm việc quá sức liên tục dưới trời nắng. Người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng.
Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
