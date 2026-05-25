Người sống thọ vẫn ăn cơm mỗi ngày: Đây mới là sai lầm khiến nhiều người nhanh già hơn

Nhiều người nghĩ rằng để duy trì sức khỏe và sống thọ, họ cần phải giảm thiểu tinh bột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tinh bột và tuổi thọ có mối liên hệ chặt chẽ. Việc tiêu thụ hợp lý các loại tinh bột giúp bạn có sức khỏe tốt và tuổi thọ đáng mơ ước.

Tinh bột và tuổi thọ: Khám phá mối liên hệ bất ngờ trong dinh dưỡng năm 2026

Nhắc đến ăn uống lành mạnh hay chống lão hóa, nhiều người lập tức nghĩ tới việc cắt cơm, giảm tinh bột, thậm chí theo đuổi các chế độ ăn cực đoan như keto hay nhịn ăn kéo dài. Không ít người tin rằng muốn sống lâu thì phải “né” carb càng xa càng tốt.

Nhưng một tổng hợp nghiên cứu công bố đầu năm 2026 lại đưa ra kết quả khiến nhiều người bất ngờ: ở những vùng có tuổi thọ cao nhất thế giới, người dân vẫn ăn tinh bột mỗi ngày, thậm chí đây còn là phần quan trọng trong chế độ ăn của họ.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ những “vùng xanh” nổi tiếng về tuổi thọ như Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Ý), Ikaria (Hy Lạp) và Nicoya (Costa Rica). Điểm chung của những cụ ông, cụ bà sống trên 100 tuổi không phải là bỏ hoàn toàn tinh bột, mà là ăn cân bằng, điều độ và duy trì lối sống ổn định suốt nhiều năm.

Người sống thọ thường có 5 thói quen ăn uống giống nhau

Sau khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều cộng đồng trường thọ, các chuyên gia nhận thấy nhóm người này có một số đặc điểm ăn uống khá tương đồng.

Điều đầu tiên là họ ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày, trong khi thịt đỏ chỉ đóng vai trò phụ.

Bên cạnh đó, họ cũng tiêu thụ chất béo theo hướng lành mạnh hơn. Dầu ô liu, cá biển, các loại hạt được dùng khá phổ biến thay cho các thực phẩm chế biến sẵn hoặc nhiều mỡ động vật.

Một điểm đáng chú ý khác là thói quen ăn vừa đủ. Người Okinawa nổi tiếng với nguyên tắc “ăn no khoảng 80%”, tức dừng lại trước khi cảm thấy quá no. Đây được xem là một trong những bí quyết giúp họ duy trì cân nặng ổn định và giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Ngoài ra, chế độ ăn của những cộng đồng sống thọ thường khá nhạt, lượng muối tiêu thụ thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay. Họ cũng có xu hướng ăn tối sớm và để cơ thể có khoảng nghỉ dài vào ban đêm thay vì ăn liên tục.

Tinh bột không phải “thủ phạm”, ăn cực đoan mới là vấn đề

Nhiều năm qua, tinh bột gần như bị gắn mác là nguyên nhân khiến cơ thể tăng cân, tiểu đường và lão hóa nhanh. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn carb mà là kiểm soát ở mức hợp lý.

Một nghiên cứu do nhóm chuyên gia từ Trung Quốc thực hiện đã tập trung vào Klotho – loại protein thường được gọi là “protein trường thọ”. Đây là chất có vai trò hỗ trợ chống viêm, giảm stress oxy hóa và bảo vệ ty thể – bộ máy tạo năng lượng của tế bào.

Điều thú vị là lượng protein này không tăng lên khi cắt giảm tinh bột tuyệt đối. Ngược lại, cả hai trường hợp ăn quá nhiều hoặc quá ít carb đều khiến chỉ số Klotho suy giảm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức tối ưu nằm ở khoảng hơn 50% tổng năng lượng mỗi ngày đến từ carbohydrate. Nói cách khác, tinh bột vẫn cần thiết cho cơ thể, miễn là ăn đúng lượng.

Phát hiện này cũng phần nào lý giải vì sao nhiều người theo chế độ “cắt sạch cơm” thường cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, rối loạn giấc ngủ hoặc giảm năng lượng sau một thời gian dài.

Người bình thường nên ăn tinh bột thế nào?

Các chuyên gia cho rằng thay vì cực đoan loại bỏ carb, mọi người nên tập trung vào chất lượng và khẩu phần.

Trong mỗi bữa ăn, lượng tinh bột có thể tương đương khoảng một nắm tay. Ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, yến mạch, khoai, đậu hoặc bánh mì nguyên hạt sẽ tốt hơn so với tinh bột tinh chế.

Bên cạnh đó, cần cân bằng cùng chất đạm và chất béo tốt. Cá, sữa, đậu phụ, các loại hạt hay dầu ô liu đều là những lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh lâu dài.

Một thói quen khác được nhiều chuyên gia khuyến khích là ăn vừa đủ no và hạn chế ăn khuya. Việc để cơ thể có khoảng nghỉ dài vào ban đêm có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Sống thọ không nằm ở chuyện “kiêng tuyệt đối”

Thực tế, những người sống lâu và khỏe mạnh hiếm khi theo đuổi các chế độ ăn quá hà khắc. Họ không cực đoan với tinh bột, cũng không ép bản thân phải loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào.

Điểm quan trọng nhất nằm ở sự cân bằng và bền vững. Ăn đa dạng, kiểm soát khẩu phần, duy trì cân nặng hợp lý và giữ nhịp sinh hoạt ổn định mới là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Vì thế, nếu đang cố sống khỏe bằng cách “cắt sạch cơm”, có lẽ điều cơ thể cần không phải là cực đoan hơn, mà là một chế độ ăn hợp lý và dễ duy trì hơn mỗi ngày.