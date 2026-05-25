Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người sống thọ vẫn ăn cơm mỗi ngày: Đây mới là sai lầm khiến nhiều người nhanh già hơn

Thứ hai, 10:31 25/05/2026 | Sống khỏe
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống lâu phải bỏ cơm, cắt tinh bột hoặc ăn theo chế độ cực đoan. Tuy nhiên, nghiên cứu mới tổng hợp từ các vùng có nhiều người sống thọ nhất thế giới lại cho thấy điều ngược lại: tinh bột không phải “kẻ thù”, quan trọng là ăn đúng cách và đúng lượng.

Nhiều người nghĩ rằng để duy trì sức khỏe và sống thọ, họ cần phải giảm thiểu tinh bột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tinh bột và tuổi thọ có mối liên hệ chặt chẽ. Việc tiêu thụ hợp lý các loại tinh bột giúp bạn có sức khỏe tốt và tuổi thọ đáng mơ ước.

Đừng bỏ cơm để sống thọ: Nghiên cứu mới chỉ ra lượng tinh bột giúp cơ thể lão hóa chậm hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tinh bột và tuổi thọ: Khám phá mối liên hệ bất ngờ trong dinh dưỡng năm 2026

Nhắc đến ăn uống lành mạnh hay chống lão hóa, nhiều người lập tức nghĩ tới việc cắt cơm, giảm tinh bột, thậm chí theo đuổi các chế độ ăn cực đoan như keto hay nhịn ăn kéo dài. Không ít người tin rằng muốn sống lâu thì phải “né” carb càng xa càng tốt.

Nhưng một tổng hợp nghiên cứu công bố đầu năm 2026 lại đưa ra kết quả khiến nhiều người bất ngờ: ở những vùng có tuổi thọ cao nhất thế giới, người dân vẫn ăn tinh bột mỗi ngày, thậm chí đây còn là phần quan trọng trong chế độ ăn của họ.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ những “vùng xanh” nổi tiếng về tuổi thọ như Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Ý), Ikaria (Hy Lạp) và Nicoya (Costa Rica). Điểm chung của những cụ ông, cụ bà sống trên 100 tuổi không phải là bỏ hoàn toàn tinh bột, mà là ăn cân bằng, điều độ và duy trì lối sống ổn định suốt nhiều năm.

Đừng bỏ cơm để sống thọ: Nghiên cứu mới chỉ ra lượng tinh bột giúp cơ thể lão hóa chậm hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Người sống thọ thường có 5 thói quen ăn uống giống nhau

Sau khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều cộng đồng trường thọ, các chuyên gia nhận thấy nhóm người này có một số đặc điểm ăn uống khá tương đồng.

Điều đầu tiên là họ ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày, trong khi thịt đỏ chỉ đóng vai trò phụ.

Bên cạnh đó, họ cũng tiêu thụ chất béo theo hướng lành mạnh hơn. Dầu ô liu, cá biển, các loại hạt được dùng khá phổ biến thay cho các thực phẩm chế biến sẵn hoặc nhiều mỡ động vật.

Một điểm đáng chú ý khác là thói quen ăn vừa đủ. Người Okinawa nổi tiếng với nguyên tắc “ăn no khoảng 80%”, tức dừng lại trước khi cảm thấy quá no. Đây được xem là một trong những bí quyết giúp họ duy trì cân nặng ổn định và giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Ngoài ra, chế độ ăn của những cộng đồng sống thọ thường khá nhạt, lượng muối tiêu thụ thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay. Họ cũng có xu hướng ăn tối sớm và để cơ thể có khoảng nghỉ dài vào ban đêm thay vì ăn liên tục.

Tinh bột không phải “thủ phạm”, ăn cực đoan mới là vấn đề

Nhiều năm qua, tinh bột gần như bị gắn mác là nguyên nhân khiến cơ thể tăng cân, tiểu đường và lão hóa nhanh. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn carb mà là kiểm soát ở mức hợp lý.

Một nghiên cứu do nhóm chuyên gia từ Trung Quốc thực hiện đã tập trung vào Klotho – loại protein thường được gọi là “protein trường thọ”. Đây là chất có vai trò hỗ trợ chống viêm, giảm stress oxy hóa và bảo vệ ty thể – bộ máy tạo năng lượng của tế bào.

Điều thú vị là lượng protein này không tăng lên khi cắt giảm tinh bột tuyệt đối. Ngược lại, cả hai trường hợp ăn quá nhiều hoặc quá ít carb đều khiến chỉ số Klotho suy giảm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức tối ưu nằm ở khoảng hơn 50% tổng năng lượng mỗi ngày đến từ carbohydrate. Nói cách khác, tinh bột vẫn cần thiết cho cơ thể, miễn là ăn đúng lượng.

Phát hiện này cũng phần nào lý giải vì sao nhiều người theo chế độ “cắt sạch cơm” thường cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, rối loạn giấc ngủ hoặc giảm năng lượng sau một thời gian dài.

Đừng bỏ cơm để sống thọ: Nghiên cứu mới chỉ ra lượng tinh bột giúp cơ thể lão hóa chậm hơn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Người bình thường nên ăn tinh bột thế nào?

Các chuyên gia cho rằng thay vì cực đoan loại bỏ carb, mọi người nên tập trung vào chất lượng và khẩu phần.

Trong mỗi bữa ăn, lượng tinh bột có thể tương đương khoảng một nắm tay. Ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên cám như gạo lứt, yến mạch, khoai, đậu hoặc bánh mì nguyên hạt sẽ tốt hơn so với tinh bột tinh chế.

Bên cạnh đó, cần cân bằng cùng chất đạm và chất béo tốt. Cá, sữa, đậu phụ, các loại hạt hay dầu ô liu đều là những lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh lâu dài.

Một thói quen khác được nhiều chuyên gia khuyến khích là ăn vừa đủ no và hạn chế ăn khuya. Việc để cơ thể có khoảng nghỉ dài vào ban đêm có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đừng bỏ cơm để sống thọ: Nghiên cứu mới chỉ ra lượng tinh bột giúp cơ thể lão hóa chậm hơn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Sống thọ không nằm ở chuyện “kiêng tuyệt đối”

Thực tế, những người sống lâu và khỏe mạnh hiếm khi theo đuổi các chế độ ăn quá hà khắc. Họ không cực đoan với tinh bột, cũng không ép bản thân phải loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào.

Điểm quan trọng nhất nằm ở sự cân bằng và bền vững. Ăn đa dạng, kiểm soát khẩu phần, duy trì cân nặng hợp lý và giữ nhịp sinh hoạt ổn định mới là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Vì thế, nếu đang cố sống khỏe bằng cách “cắt sạch cơm”, có lẽ điều cơ thể cần không phải là cực đoan hơn, mà là một chế độ ăn hợp lý và dễ duy trì hơn mỗi ngày.

Đừng bỏ cơm để sống thọ: Nghiên cứu mới chỉ ra lượng tinh bột giúp cơ thể lão hóa chậm hơn - Ảnh 5.Phụ nữ trẻ lâu thường sở hữu 3 đặc điểm này, càng sau tuổi 40 càng rõ

GĐXH - Nhiều người nghĩ phụ nữ muốn trẻ lâu phải dựa vào nhan sắc hay mỹ phẩm. Nhưng thực tế, điều dễ nhận ra nhất lại là nguồn năng lượng toát ra từ bên trong. Những phụ nữ có sinh lý khỏe mạnh thường sở hữu 3 đặc điểm rất rõ, đặc biệt sau tuổi 35.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nếu có đủ 6 thứ trên bàn tay thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Nếu có đủ 6 thứ trên bàn tay thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Người sống thọ thường giữ được 1 đặc điểm này ở đôi chân sau tuổi 60

Người sống thọ thường giữ được 1 đặc điểm này ở đôi chân sau tuổi 60

Tuổi trung niên, 3 chị em ruột cùng phát hiện mắc 1 bệnh nguy hiểm, bác sĩ chỉ rõ bí quyết để sống thọ

Tuổi trung niên, 3 chị em ruột cùng phát hiện mắc 1 bệnh nguy hiểm, bác sĩ chỉ rõ bí quyết để sống thọ

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này mà không biết đang tăng nguy cơ thiếu máu não

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này mà không biết đang tăng nguy cơ thiếu máu não

Cùng chuyên mục

Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thao

Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thao

Mẹ và bé - 2 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

4 sai lầm khiến trẻ khó đạt chiều cao tối đa, nhiều cha mẹ Việt mắc phải

4 sai lầm khiến trẻ khó đạt chiều cao tối đa, nhiều cha mẹ Việt mắc phải

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Chiều cao lý tưởng không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh rõ tình trạng sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, không ít phụ huynh đang mắc sai lầm khiến trẻ không phát triển hết tiềm năng.

Người làm văn phòng có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn tưởng tượng

Người làm văn phòng có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn tưởng tượng

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Sốc nhiệt không chỉ là một hiện tượng của cơ thể con người, mà nó còn là một mối nguy hiểm tiềm tàng trong thời tiết nắng nóng, và đặc biệt dễ xảy ra ở người làm văn phòng.

Ăn gan lợn thế nào để bổ dưỡng mà không gây hại?

Ăn gan lợn thế nào để bổ dưỡng mà không gây hại?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng sắt, vitamin A và protein cao. Tuy nhiên, việc ăn gan lợn quá thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ 101kg xuống 67kg sau 9 tháng, nữ giáo viên thoát béo phì nhờ 1 lựa chọn bất ngờ

Từ 101kg xuống 67kg sau 9 tháng, nữ giáo viên thoát béo phì nhờ 1 lựa chọn bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từng nặng 101kg, thất bại với ăn kiêng và suýt chọn hút mỡ, người phụ nữ 44 tuổi bất ngờ “lột xác” sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, giảm 34kg và cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 1 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 1 ngày trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng mà người trên 50 tuổi không nên bỏ qua

Dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng mà người trên 50 tuổi không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh 74 tuổi nhập viện với dấu hiệu đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ, được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển.

5 dấu hiệu cảnh báo đường ruột "có vấn đề", điểm thứ 2 đặc biệt cần lưu ý

5 dấu hiệu cảnh báo đường ruột "có vấn đề", điểm thứ 2 đặc biệt cần lưu ý

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người thường nghĩ rằng đau bụng hay đầy hơi chỉ là vấn đề ăn uống thông thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, đây đôi khi lại là tín hiệu cho thấy hệ vi sinh đường ruột đang mất cân bằng.

Mùa hè nên ăn trứng thế nào để không tăng cholesterol? Chuyên gia khuyến cáo cách ăn an toàn nhất

Mùa hè nên ăn trứng thế nào để không tăng cholesterol? Chuyên gia khuyến cáo cách ăn an toàn nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa hè nắng nóng, việc ăn trứng đúng cách và đúng lượng đóng vai trò quan trọng để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro.

Xem nhiều

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau

Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rau

Bệnh thường gặp
Từ 101kg xuống 67kg sau 9 tháng, nữ giáo viên thoát béo phì nhờ 1 lựa chọn bất ngờ

Từ 101kg xuống 67kg sau 9 tháng, nữ giáo viên thoát béo phì nhờ 1 lựa chọn bất ngờ

Sống khỏe
Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top