Bí quyết sống thọ của cụ bà 110 tuổi: Không thuốc bổ đắt tiền, chỉ giữ thói quen khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Ở tuổi 110, cụ bà vẫn tự nấu ăn, đi bộ mỗi ngày, nói chuyện minh mẫn và gần như không mắc bệnh mạn tính. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết sống thọ của bà không nằm ở thuốc bổ đắt tiền, mà ở 7 thói quen giản dị được duy trì suốt cả đời.
Bạn hình dung một người sống thọ tới 110 tuổi sẽ như thế nào?
Nhiều người nghĩ đó là tuổi già gắn với bệnh tật, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Nhưng cụ bà Nghiêm Quế Phượng ở Chiết Giang (Trung Quốc) lại khiến không ít người bất ngờ.
Ở tuổi 110, bà vẫn nói chuyện sang sảng, tự nấu ăn, tự đi bộ quanh khu phố và gần như không mắc các bệnh mạn tính phổ biến như tiểu đường, cao huyết áp hay mỡ máu cao.
Điều đặc biệt là bí quyết sống khỏe của bà không đến từ thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ. Đó chỉ là những thói quen rất giản dị mà bà duy trì suốt hàng chục năm.
Sống thọ tới 110 tuổi vẫn tự chăm sóc bản thân, các chỉ số sức khỏe gần như bình thường
Theo người thân, cụ bà sinh năm 1916, hiện là một trong những người cao tuổi nhất tại địa phương.
Dù tuổi đã rất cao nhưng bà vẫn giữ được khả năng sinh hoạt gần như độc lập. Bà tự rửa mặt, chải tóc, dọn giường và không thích để người khác dìu khi đi bộ.
Kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây khiến nhiều người ngạc nhiên: các chỉ số đường huyết, huyết áp và mỡ máu của bà đều ổn định, ít khi ốm vặt hay phải nhập viện.
Cuộc sống hàng ngày của bà cũng rất đều đặn. Tối khoảng 8 giờ đi ngủ, sáng 7 giờ thức dậy. Ban ngày, bà thích ra ngoài trò chuyện với hàng xóm hoặc đi dạo quanh khu vực gần nhà bằng cây gậy nhỏ.
Có một thói quen bà đặc biệt yêu thích: ngồi hoặc nằm thư giãn dưới nắng vào những ngày trời đẹp.
Về ăn uống, bà không cầu kỳ, chủ yếu ăn cháo, mì, bánh hấp mềm và các món thanh đạm, ít dầu mỡ. Con cháu đi vắng, bà vẫn có thể tự nhóm bếp hâm nóng đồ ăn.
Người thân cho rằng điều giúp bà sống thọ không chỉ là ăn uống điều độ mà còn nằm ở tính cách: hiền hòa, ít giận dữ, không để chuyện buồn trong lòng.
7 thói quen giúp cụ bà 110 tuổi sống khỏe suốt nhiều thập kỷ
1. Thích phơi nắng, bổ sung vitamin D tự nhiên
Mỗi khi trời đẹp, cụ bà thường dành thời gian ngồi ngoài sân để đón nắng.
Các chuyên gia cho biết ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D – dưỡng chất quan trọng với xương khớp và hệ miễn dịch. Việc phơi nắng khoảng 20-30 phút mỗi ngày có thể hỗ trợ hấp thu canxi, giảm nguy cơ loãng xương khi lớn tuổi.
2. Thường xuyên trò chuyện, giúp não bộ “không bị lười”
Cụ bà rất thích nói chuyện với mọi người xung quanh.
Nhiều nghiên cứu cho thấy giao tiếp xã hội thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Khi trò chuyện, não bộ phải liên tục phản xạ, ghi nhớ và xử lý thông tin, từ đó được “rèn luyện” tự nhiên mỗi ngày.
3. Đi bộ đều đặn mỗi ngày
Dù chỉ đi quanh khu dân cư, cụ bà vẫn duy trì thói quen vận động hàng ngày.
Các bác sĩ tim mạch cho rằng đi bộ là một trong những hình thức vận động phù hợp nhất với người trung niên và cao tuổi. Thói quen này giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát huyết áp, hỗ trợ tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa.
Đi bộ đều còn giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, giữ thăng bằng tốt hơn khi về già.
4. Ngủ sớm, thức dậy đúng giờ
Cụ bà Nghiêm Quế Phượng gần như giữ lịch sinh hoạt cố định suốt nhiều năm: ngủ từ khoảng 8 giờ tối và dậy vào sáng sớm.
Giấc ngủ chất lượng được xem là “thời gian phục hồi” quan trọng của cơ thể. Trong lúc ngủ sâu, não bộ sẽ loại bỏ các chất thải chuyển hóa, đồng thời hệ miễn dịch cũng được tái tạo và phục hồi.
Nhiều chuyên gia cho rằng ngủ đủ giấc còn giúp ổn định cảm xúc, giảm nguy cơ lo âu và suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.
5. Không kén ăn, ăn uống điều độ
Bà Phượng luôn ăn uống đơn giản nhưng đa dạng và không bỏ bữa.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc ăn kiêng cực đoan có thể khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch.
Một chế độ ăn cân bằng, ăn chậm, nhai kỹ và duy trì giờ giấc ổn định lại có lợi hơn cho sức khỏe lâu dài.
6. Ăn thanh đạm, hạn chế dầu mỡ
Bà Quế Phượng cũng hiếm khi ăn các món quá béo hay nhiều dầu.
Bác sĩ dinh dưỡng cho biết việc tiêu thụ quá nhiều chất béo có thể làm tăng mỡ máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.
Ăn nhạt và thanh đạm hơn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giảm gánh nặng cho gan, tim và mạch máu khi tuổi tác tăng lên.
7. Ít giận dữ, không giữ chuyện buồn trong lòng
Điều khiến con cháu nể phục nhất ở cụ bà là tính cách điềm tĩnh, hiếm khi nổi nóng hay suy nghĩ tiêu cực quá lâu.
Nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy trạng thái căng thẳng kéo dài có thể làm rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.
Ngược lại, những người giữ được tâm lý ổn định, biết giải tỏa cảm xúc thường có chất lượng sống và sức khỏe tinh thần tốt hơn khi về già.
Tuổi thọ đôi khi đến từ những điều rất giản dị
Câu chuyện của cụ bà 110 tuổi khiến nhiều người nhận ra rằng sống thọ không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp phức tạp hay tốn kém.
Đôi khi, bí quyết lại nằm ở những điều rất đời thường: ngủ đúng giờ, chịu khó vận động, ăn uống điều độ, giữ tâm trạng nhẹ nhõm và duy trì kết nối với mọi người xung quanh.
Những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày mới là điều âm thầm quyết định sức khỏe và chất lượng cuộc sống khi về già.
Mai Anh (Theo Abolouwang)
