Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?
GĐXH - Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đã xuất hiện chủng virus EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Phụ huynh cần chú ý để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Ca tay chân miệng tăng mạnh, 3 trẻ tử vong
Theo báo cáo từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), từ ngày 9 đến 15/3, thành phố phát hiện 837 ca mắc mới, tăng 97% so với trung bình 4 tuần trước đó (424 ca). Cơ quan chức năng ghi nhận thêm 2 bệnh nhi không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm lên 3 trường hợp. Các bệnh viện cũng đang điều trị 138 bệnh nhân ngoại tỉnh, nhiều ca diễn biến nặng.
Không chỉ số ca mắc tăng nhanh, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp khi xuất hiện 79 ổ dịch tại trường học và cộng đồng. Các bệnh viện hiện đang điều trị 138 bệnh nhân ngoại tỉnh, trong đó nhiều trường hợp diễn biến nặng. Đáng chú ý, ngành y tế đã ghi nhận 6 ca dương tính với chủng virus EV71 – tác nhân có khả năng gây biến chứng nguy hiểm và tiến triển nhanh.
Bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nặng nếu chủ quan
Theo BS.CKI Trần Ngọc Lưu, Bệnh viện Nhi đồng 2, tay chân miệng là bệnh có thể gặp quanh năm nhưng thường tăng cao theo chu kỳ, đặc biệt từ tháng 3–5 và 9–12 hàng năm. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và có thể tái nhiễm do miễn dịch không bền vững.
Điều đáng lo ngại là bệnh không chỉ dừng lại ở các biểu hiện ngoài da mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng ở não như viêm não, viêm thân não, viêm màng não, đồng thời kéo theo biến chứng tim mạch, hô hấp. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể diễn tiến nhanh và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh tay chân miệng
Dấu hiệu điển hình của tay chân miệng là nổi ban ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối hoặc mông. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng có biểu hiện rõ ràng. Trên thực tế, nhiều trường hợp chỉ xuất hiện sốt nhẹ, chảy nước dãi hoặc tiêu chảy thoáng qua, dễ bị nhầm với mọc răng hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường.
Chính vì vậy, không ít phụ huynh chủ quan, bỏ qua giai đoạn sớm – thời điểm quan trọng để theo dõi và can thiệp, khiến bệnh có nguy cơ tiến triển nặng.
Khi bước sang giai đoạn nặng, trẻ có thể xuất hiện những biểu hiện rõ rệt hơn như sốt cao liên tục trên 39°C và khó hạ, kèm theo tình trạng giật mình chới với, quấy khóc bất thường hoặc nôn nhiều không rõ nguyên nhân.
Theo các chuyên gia, virus EV71 là một trong những nguyên nhân chính gây ra các biến chứng nặng của tay chân miệng. Chủng virus này có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây viêm não, viêm màng não hoặc viêm não tủy, đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch và hô hấp.
Không chỉ vậy, bệnh còn có thể gây suy đa tạng, phù phổi cấp, suy tim hoặc khiến trẻ mất nước nghiêm trọng do loét miệng, bỏ ăn uống kéo dài. Nếu không được chăm sóc đúng cách, các nốt phỏng nước bị vỡ còn có thể dẫn đến nhiễm trùng da.
Làm gì để chủ động phòng bệnh chân tay miệng ở trẻ?
Các bác sĩ khuyến cáo, trong bối cảnh dịch gia tăng, phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nguồn lây, cách ly trẻ mắc bệnh tại nhà và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Việc rửa tay thường xuyên sau khi chăm sóc trẻ, xử lý đúng cách quần áo và chất thải của người bệnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa lây lan.
Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ, phụ huynh nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và theo dõi, thay vì tự ý điều trị tại nhà hoặc chuyển viện xa khi chưa cần thiết.
Tay chân miệng là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ nhưng không hề “lành tính” như nhiều người vẫn nghĩ. Việc nhận biết sớm dấu hiệu, theo dõi sát diễn tiến và xử trí kịp thời chính là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ an toàn cho trẻ trong mùa dịch.
