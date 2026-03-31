Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người bỏ qua trước khi gục ngã
GĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Đột tử do tim (SCD) không còn là câu chuyện của riêng người già hay những người có tiền sử bệnh lý phức tạp. Những năm gần đây, đột tử ở người trẻ đáng báo động vì diễn tiến bệnh cực nhanh và tỷ lệ tử vong cao.
Tại sao những cơ thể vốn đang sung sức lại có thể gục ngã chỉ trong tích tắc? Hãy cùng giải mã cơ chế của "sát thủ" này và học cách lắng nghe những tín hiệu cầu cứu từ trái tim.
Đột tử do tim: Khi "máy bơm" ngừng hoạt động đột ngột
Về bản chất, đột tử do tim là tình trạng hoạt động điện của tim bị rối loạn nghiêm trọng (phổ biến nhất là rung thất), khiến tim không thể bơm máu hiệu quả. Toàn bộ cơ quan trong cơ thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu oxy cấp kỷ lục. Điều đáng sợ là tình trạng này thường dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 1 giờ kể từ khi triệu chứng cấp tính xuất hiện.
Tại sao người trẻ lại "nguy kịch" hơn người già?
Nhiều người thắc mắc: Tại sao người già bệnh nền nhiều lại có cơ hội sống sót cao hơn? Các chuyên gia giải thích rằng, ở người già, mạch máu lão hóa dần dần giúp cơ thể hình thành cơ chế "thích nghi với thiếu máu".
Ngược lại, đột tử ở người trẻ thường có 3 đặc điểm "hung hiểm":
Không có tiền sử bệnh tim rõ ràng.
Triệu chứng cảnh báo không điển hình.
Bệnh tình tiến triển cực nhanh.
Sự chủ quan "mình còn trẻ, còn khỏe" chính là rào cản lớn nhất khiến người trẻ phớt lờ các dấu hiệu bất thường, dẫn đến mất đi thời điểm vàng để can thiệp.
Những "sát thủ" giấu mặt trong lối sống hiện đại
Theo chuyên gia Lục Viễn Cường (Bệnh viện số 1 thuộc ĐH Chiết Giang, TQ), các thói quen sau đang âm thầm tàn phá trái tim người trẻ:
Lạm dụng đồ ăn nhanh, nước ngọt cao lương.
Thức khuya kéo dài, làm việc quá sức (lao lực).
Stress nặng, cảm xúc kịch phát.
Hút rượu, bia rượu thường xuyên.
Tập luyện cường độ cao không đúng cách gây rối loạn điện giải.
3 cấp độ cảnh báo đột tử ở người trẻ nhiều người bỏ qua
Dù xảy ra đột ngột, nhưng thực tế cơ thể đã phát đi tín hiệu từ trước đó:
Cấp độ 1 (Trước 1 tháng): Cơ thể mệt mỏi cực độ dù đã nghỉ ngơi; kèm theo đánh trống ngực, tức ngực hoặc chóng mặt ngắt quãng (tăng nặng khi thức khuya).
Cấp độ 2 (Trước 1 tuần): Xuất hiện khó thở ngay cả khi vận động nhẹ; đột ngột tỉnh giấc đêm vì cảm giác nghẹt thở; đôi khi thấy "tim hẫng một nhịp".
Cấp độ 3 (Ngày xảy ra sự việc): Đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt đột ngột hoặc mất ý thức thoáng qua.
4 phút vàng” quyết định sự sống còn khi đột tử
Nếu được hồi sức tim phổi (CPR) trong vòng 1 phút và dùng máy khử rung tim (AED) trong 3-5 phút, tỷ lệ sống sót có thể đạt 50-70%.
Sau 10-20 giây: Mất ý thức.
Sau 4-6 phút: Tế bào não tổn thương không thể phục hồi.
Sau 10 phút: Chết não.
Cách phòng tránh đột tử ở người trẻ
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Để không trở thành nạn nhân của đột tử, mỗi người trẻ cần xây dựng "lá chắn" bảo vệ mình:
Từ bỏ thói quen xấu: Cai thuốc lá, kiểm soát cân nặng, hạn chế thức khuya.
Lắng nghe cơ thể: Tuyệt đối không "gồng mình" khi thấy tức ngực, khó thở. Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.
Học kỹ năng sinh tồn: Mỗi cá nhân nên trang bị kiến thức về CPR và cách sử dụng máy AED để có thể cứu mình và cứu người trong tình huống khẩn cấp.
Bạn đã bao giờ cảm thấy tim mình "hẫng một nhịp" hay mệt mỏi kéo dài chưa? Hãy coi đó là lời nhắc nhở từ người bạn đồng hành tận tụy nhất của mình.
Trái tim là cơ quan tận tụy nhất, nhưng cũng là nơi dễ tổn thương nhất nếu bị bỏ bê. Đừng để cuộc sống hối hả cuốn trôi sự quan tâm dành cho sức khỏe. Hãy nhớ: Không có công việc hay đam mê nào đáng giá bằng chính sự sống của bạn.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
Theo Tutiao
Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
Ngay cả khi không hút thuốc hay hít phải khói thuốc thụ động, thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phổi.
"Người mãi không giảm được cân" thường có 7 đặc điểm của hội mê ăn! Bạn dính bao nhiêu?Bệnh thường gặp - 3 ngày trước
Lý do không giảm được cân cuối cùng cũng lộ diện!
Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ quaBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyênBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.
Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thânBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Các loại trái cây này là những loại quả rất ngon và bổ dưỡng, nhưng ít ai biết hạt của chúng lại chứa những chất cực độc khi vô tình ăn phải.
Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người hay mắcBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.
Uống giấm để giảm cân, thải độc: Cẩn thận rước họa vào thânBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người coi giấm là "thần dược" hỗ trợ giảm cân, giải độc, nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, đây là một con dao hai lưỡi.
Huyết áp cao mà vẫn ăn sáng tùy tiện? Bạn đang bỏ lỡ 6 loại thực phẩm cực tốt nàyBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Bạn có thể đang ăn sáng mỗi ngày mà không biết thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Chỉ cần thay đổi một vài món quen thuộc, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt. 6 thực phẩm dưới đây chính là “chìa khóa” đơn giản nhưng nhiều người lại đang bỏ qua.
Chế độ ăn chống viêm 'gây bão' mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hạiSống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều lời khuyên trên mạng xã hội cho rằng chỉ cần bổ sung một số thực phẩm như nghệ, gừng hay trà xanh là có thể “chống viêm”, phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, theo góc nhìn dinh dưỡng khoa học, đây là cách hiểu chưa đầy đủ, gây ngộ nhận.
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 3 tuần trước
GĐXH - Đi khám vì bụng dưới xuất hiện khối cứng bất thường sau thời gian liên tục bị đầy bụng, bà nhận kết quả mình mắc ung thư buồng trứng.
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.