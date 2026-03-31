Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người bỏ qua trước khi gục ngã

Đột tử do tim (SCD) không còn là câu chuyện của riêng người già hay những người có tiền sử bệnh lý phức tạp. Những năm gần đây, đột tử ở người trẻ đáng báo động vì diễn tiến bệnh cực nhanh và tỷ lệ tử vong cao.

Tại sao những cơ thể vốn đang sung sức lại có thể gục ngã chỉ trong tích tắc? Hãy cùng giải mã cơ chế của "sát thủ" này và học cách lắng nghe những tín hiệu cầu cứu từ trái tim.

Ảnh minh họa

Đột tử do tim: Khi "máy bơm" ngừng hoạt động đột ngột

Về bản chất, đột tử do tim là tình trạng hoạt động điện của tim bị rối loạn nghiêm trọng (phổ biến nhất là rung thất), khiến tim không thể bơm máu hiệu quả. Toàn bộ cơ quan trong cơ thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu oxy cấp kỷ lục. Điều đáng sợ là tình trạng này thường dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 1 giờ kể từ khi triệu chứng cấp tính xuất hiện.

Tại sao người trẻ lại "nguy kịch" hơn người già?

Nhiều người thắc mắc: Tại sao người già bệnh nền nhiều lại có cơ hội sống sót cao hơn? Các chuyên gia giải thích rằng, ở người già, mạch máu lão hóa dần dần giúp cơ thể hình thành cơ chế "thích nghi với thiếu máu".

Ngược lại, đột tử ở người trẻ thường có 3 đặc điểm "hung hiểm":

Không có tiền sử bệnh tim rõ ràng.

Triệu chứng cảnh báo không điển hình.

Bệnh tình tiến triển cực nhanh.

Sự chủ quan "mình còn trẻ, còn khỏe" chính là rào cản lớn nhất khiến người trẻ phớt lờ các dấu hiệu bất thường, dẫn đến mất đi thời điểm vàng để can thiệp.

Những "sát thủ" giấu mặt trong lối sống hiện đại

Theo chuyên gia Lục Viễn Cường (Bệnh viện số 1 thuộc ĐH Chiết Giang, TQ), các thói quen sau đang âm thầm tàn phá trái tim người trẻ:

Lạm dụng đồ ăn nhanh, nước ngọt cao lương.

Thức khuya kéo dài, làm việc quá sức (lao lực).

Stress nặng, cảm xúc kịch phát.

Hút rượu, bia rượu thường xuyên.

Tập luyện cường độ cao không đúng cách gây rối loạn điện giải.

Thức khuya, ăn đêm thường xuyên tăng nguy cơ tàn phá trái tim người trẻ. Ảnh: Freepik

3 cấp độ cảnh báo đột tử ở người trẻ nhiều người bỏ qua

Dù xảy ra đột ngột, nhưng thực tế cơ thể đã phát đi tín hiệu từ trước đó:

Cấp độ 1 (Trước 1 tháng): Cơ thể mệt mỏi cực độ dù đã nghỉ ngơi; kèm theo đánh trống ngực, tức ngực hoặc chóng mặt ngắt quãng (tăng nặng khi thức khuya).

Cấp độ 2 (Trước 1 tuần): Xuất hiện khó thở ngay cả khi vận động nhẹ; đột ngột tỉnh giấc đêm vì cảm giác nghẹt thở; đôi khi thấy "tim hẫng một nhịp".

Cấp độ 3 (Ngày xảy ra sự việc): Đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt đột ngột hoặc mất ý thức thoáng qua.

4 phút vàng” quyết định sự sống còn khi đột tử

Nếu được hồi sức tim phổi (CPR) trong vòng 1 phút và dùng máy khử rung tim (AED) trong 3-5 phút, tỷ lệ sống sót có thể đạt 50-70%.

Sau 10-20 giây: Mất ý thức.

Sau 4-6 phút: Tế bào não tổn thương không thể phục hồi.

Sau 10 phút: Chết não.

Cách phòng tránh đột tử ở người trẻ

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Để không trở thành nạn nhân của đột tử, mỗi người trẻ cần xây dựng "lá chắn" bảo vệ mình:

Từ bỏ thói quen xấu: Cai thuốc lá, kiểm soát cân nặng, hạn chế thức khuya.

Lắng nghe cơ thể: Tuyệt đối không "gồng mình" khi thấy tức ngực, khó thở. Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Học kỹ năng sinh tồn: Mỗi cá nhân nên trang bị kiến thức về CPR và cách sử dụng máy AED để có thể cứu mình và cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Ảnh minh họa

Bạn đã bao giờ cảm thấy tim mình "hẫng một nhịp" hay mệt mỏi kéo dài chưa? Hãy coi đó là lời nhắc nhở từ người bạn đồng hành tận tụy nhất của mình.

Trái tim là cơ quan tận tụy nhất, nhưng cũng là nơi dễ tổn thương nhất nếu bị bỏ bê. Đừng để cuộc sống hối hả cuốn trôi sự quan tâm dành cho sức khỏe. Hãy nhớ: Không có công việc hay đam mê nào đáng giá bằng chính sự sống của bạn.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo Tutiao




