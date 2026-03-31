4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Không chỉ sống thọ, cư dân tại đảo Okinawa (Nhật Bản) còn có tỷ lệ mắc các bệnh tuổi già như bệnh tim, đột quỵ hay suy giảm trí nhớ thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác trên thế giới.

Đến "vùng đất trường thọ" này, không khó để bắt gặp những cụ già 90–100 tuổi vẫn tự lái xe máy, đạp xe hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ban đầu, nhiều người cho rằng yếu tố di truyền là nguyên nhân chính, nhưng các nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng lối sống lành mạnh mới là yếu tố quyết định.

Không cần đến phòng tập, những người già ở đây vẫn thường chọn cách rèn luyện thân thể trong điều kiện gần gũi với thiên nhiên.

Dưới đây là 4 điều "lười" và 3 điều "chăm" giúp người dân nơi đây kéo dài tuổi thọ, duy trì sức khỏe bền bỉ theo năm tháng.

Lười thức khuya: Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Người sống thọ rất coi trọng giấc ngủ và hiếm khi thức khuya. Họ duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, ngủ sớm và thức dậy sớm.

Việc thường xuyên ngủ sau 23 giờ có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể dễ mắc các vấn đề về chuyển hóa và nội tiết.

Những người thức khuya kéo dài còn có nguy cơ cao gặp các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, tiểu đường, suy giảm miễn dịch và căng thẳng tâm lý.

Vì vậy, ngủ sớm không chỉ giúp tinh thần minh mẫn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ.

Lười giận dữ: Bí quyết tinh thần tích cực của người sống thọ

Người dân ở Okinawa hiếm khi để cảm xúc tiêu cực kéo dài. Họ giữ thái độ sống vui vẻ, ít nóng giận và biết cách buông bỏ căng thẳng.

Các nghiên cứu cho thấy tức giận thường xuyên khiến tim mạch chịu áp lực, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngược lại, tâm lý lạc quan giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một nhóm người lớn tuổi trò chuyện tại Naha, Okinawa. Ảnh: National Geographic

Lười "nghỉ hưu": Duy trì hoạt động suốt đời

Ở Okinawa, khái niệm nghỉ hưu gần như không tồn tại. Người cao tuổi vẫn làm việc, chăm vườn, trồng cây hoặc tham gia các hoạt động nhẹ phù hợp với sức khỏe.

Việc duy trì công việc yêu thích giúp họ cảm thấy có mục tiêu sống, giữ cơ thể vận động thường xuyên và hạn chế sự suy giảm thể chất.

Lười dùng thiết bị điện tử: Sống gần thiên nhiên

Người dân nơi đây hạn chế phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Thay vì dành thời gian cho màn hình, họ ưu tiên đi bộ, làm vườn hoặc giao lưu trực tiếp.

Việc giảm thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử giúp bảo vệ mắt, hạn chế căng thẳng thần kinh và thúc đẩy lối sống vận động nhiều hơn.

Chăm tập thể dục: Vận động mỗi ngày

Hoạt động thể chất là thói quen không thể thiếu của người dân Okinawa. Họ thường đi bộ, tập các bài vận động nhẹ hoặc làm việc ngoài trời.

Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim phổi, thúc đẩy trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng. Nhờ đó, cơ thể khỏe mạnh và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Chăm ăn uống nhiều rau xanh, ít calo: Chế độ dinh dưỡng của người sống thọ

Chế độ ăn của cư dân Okinawa nổi tiếng lành mạnh, giàu rau xanh, thực phẩm tươi và ít chất béo. Người cao tuổi tại đây thậm chí ăn rau nhiều hơn cả người trẻ.

Thực đơn giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ bệnh tật và duy trì sức khỏe lâu dài.

Một phần ăn của người dân Okinawa.

Chăm tham gia hội nhóm: Sống vui, sống khỏe

Người dân Okinawa thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng như trò chuyện, uống trà, làm thủ công hay múa hát. Việc kết nối xã hội giúp họ giảm cô đơn, giải tỏa áp lực và duy trì tinh thần tích cực.

Sự gắn kết này không chỉ mang lại niềm vui mà còn được xem là yếu tố quan trọng giúp cư dân nơi đây sống thọ và khỏe mạnh.

Theo National Geographic; Toutiao