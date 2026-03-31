4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh

Thứ ba, 08:38 31/03/2026 | Sống khỏe
Trà My (t/h)
GĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.

Không chỉ sống thọ, cư dân tại đảo Okinawa (Nhật Bản) còn có tỷ lệ mắc các bệnh tuổi già như bệnh tim, đột quỵ hay suy giảm trí nhớ thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác trên thế giới.

Đến "vùng đất trường thọ" này, không khó để bắt gặp những cụ già 90–100 tuổi vẫn tự lái xe máy, đạp xe hay tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Ban đầu, nhiều người cho rằng yếu tố di truyền là nguyên nhân chính, nhưng các nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng lối sống lành mạnh mới là yếu tố quyết định.

Không cần đến phòng tập, những người già ở đây vẫn thường chọn cách rèn luyện thân thể trong điều kiện gần gũi với thiên nhiên.

Dưới đây là 4 điều "lười" và 3 điều "chăm" giúp người dân nơi đây kéo dài tuổi thọ, duy trì sức khỏe bền bỉ theo năm tháng.

Lười thức khuya: Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Người sống thọ rất coi trọng giấc ngủ và hiếm khi thức khuya. Họ duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, ngủ sớm và thức dậy sớm. 

Việc thường xuyên ngủ sau 23 giờ có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể dễ mắc các vấn đề về chuyển hóa và nội tiết.

Những người thức khuya kéo dài còn có nguy cơ cao gặp các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, tiểu đường, suy giảm miễn dịch và căng thẳng tâm lý. 

Vì vậy, ngủ sớm không chỉ giúp tinh thần minh mẫn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ.

Lười giận dữ: Bí quyết tinh thần tích cực của người sống thọ

Người dân ở Okinawa hiếm khi để cảm xúc tiêu cực kéo dài. Họ giữ thái độ sống vui vẻ, ít nóng giận và biết cách buông bỏ căng thẳng.

Các nghiên cứu cho thấy tức giận thường xuyên khiến tim mạch chịu áp lực, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. 

Ngược lại, tâm lý lạc quan giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một nhóm người lớn tuổi trò chuyện tại Naha, Okinawa. Ảnh: National Geographic

Lười "nghỉ hưu": Duy trì hoạt động suốt đời

Ở Okinawa, khái niệm nghỉ hưu gần như không tồn tại. Người cao tuổi vẫn làm việc, chăm vườn, trồng cây hoặc tham gia các hoạt động nhẹ phù hợp với sức khỏe.

Việc duy trì công việc yêu thích giúp họ cảm thấy có mục tiêu sống, giữ cơ thể vận động thường xuyên và hạn chế sự suy giảm thể chất.

Lười dùng thiết bị điện tử: Sống gần thiên nhiên

Người dân nơi đây hạn chế phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Thay vì dành thời gian cho màn hình, họ ưu tiên đi bộ, làm vườn hoặc giao lưu trực tiếp.

Việc giảm thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử giúp bảo vệ mắt, hạn chế căng thẳng thần kinh và thúc đẩy lối sống vận động nhiều hơn.

Chăm tập thể dục: Vận động mỗi ngày

Hoạt động thể chất là thói quen không thể thiếu của người dân Okinawa. Họ thường đi bộ, tập các bài vận động nhẹ hoặc làm việc ngoài trời.

Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim phổi, thúc đẩy trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng. Nhờ đó, cơ thể khỏe mạnh và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Chăm ăn uống nhiều rau xanh, ít calo: Chế độ dinh dưỡng của người sống thọ

Chế độ ăn của cư dân Okinawa nổi tiếng lành mạnh, giàu rau xanh, thực phẩm tươi và ít chất béo. Người cao tuổi tại đây thậm chí ăn rau nhiều hơn cả người trẻ.

Thực đơn giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ bệnh tật và duy trì sức khỏe lâu dài.

Một phần ăn của người dân Okinawa.

Chăm tham gia hội nhóm: Sống vui, sống khỏe

Người dân Okinawa thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng như trò chuyện, uống trà, làm thủ công hay múa hát. Việc kết nối xã hội giúp họ giảm cô đơn, giải tỏa áp lực và duy trì tinh thần tích cực.

Sự gắn kết này không chỉ mang lại niềm vui mà còn được xem là yếu tố quan trọng giúp cư dân nơi đây sống thọ và khỏe mạnh.

Bí mật sống thọ nằm ở giờ đi ngủ: 90% mọi người đang làm saiBí mật sống thọ nằm ở giờ đi ngủ: 90% mọi người đang làm sai

GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng 21h là thời điểm lý tưởng để đi ngủ để sống thọ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy điều này chưa hoàn toàn chính xác.

Theo National Geographic; Toutiao

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?

Y tế - 23 giờ trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Sống khỏe - 23 giờ trước

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao, đặc biệt với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, việc tìm kiếm một đơn vị y tế uy tín để chăm sóc tại nhà trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình.

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ với triệu chứng ho kéo dài không rõ nguyên nhân, một phụ nữ 60 tuổi đã bất ngờ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn rất sớm.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Suy thận không phải là bệnh xuất hiện đột ngột mà thường là hệ quả của nhiều thói quen tích tụ theo thời gian. Việc điều chỉnh lối sống chính là chìa khóa để ngăn ngừa suy thận.

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Sống khỏe

Vi nhựa đang hiện diện trong không khí, nước uống và thực phẩm, len lỏi vào cả cơ thể con người. Dù khó tránh hoàn toàn, việc nhận diện nguồn tiếp xúc và thay đổi thói quen sinh hoạt có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tích lũy vi nhựa.

Bệnh thường gặp
Sống khỏe
Sống khỏe
Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

