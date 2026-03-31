Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ ba, 19:00 31/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.

Mắc bệnh tiểu đường type 2 từ dấu hiệu sụt cân nhanh

Anh Trọng (45 tuổi, Tây Ninh) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhanh đói, khát nước liên tục, ăn nhiều hơn trước nhưng lại sụt cân nhanh chóng, từ 72kg xuống còn 62kg chỉ trong một tháng.

Không chỉ vậy, anh thường xuyên chóng mặt sau khi ngủ dậy, tiểu đêm 4–5 lần khiến giấc ngủ gián đoạn, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Dù nghĩ nguyên nhân do thiếu ngủ, anh tự ý dùng các loại thảo dược hỗ trợ nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng hơn với biểu hiện da khô, mắt trũng, tim đập nhanh và tê chân.

Đến khi rơi vào trạng thái mê man, anh mới được gia đình đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 nặng với chỉ số đường huyết lên tới 750 mg/dL – cao gấp nhiều lần mức bình thường.

Người bệnh được chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết, một biến chứng chuyển hóa nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra khi thiếu insulin khiến glucose trong máu tăng cao, kéo theo mất nước tế bào và rối loạn điện giải.

Bệnh nhân lập tức được điều trị tích cực bằng truyền dịch, tiêm insulin, theo dõi đường huyết và điện giải liên tục. Sau 2 ngày, tình trạng ổn định và được chuyển sang điều trị chuyên sâu tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

Theo ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết là biến chứng nặng của tiểu đường type 2, có thể gây rối loạn ý thức, hôn mê, co giật và thậm chí tử vong.

Tỷ lệ tử vong của biến chứng này cao, lên đến 20–30%, vượt cả một số biến chứng cấp tính khác của bệnh tiểu đường.

Nguyên nhân chính là do người bệnh không phát hiện sớm, không kiểm soát đường huyết, khiến tình trạng tăng đường huyết kéo dài và âm thầm gây tổn thương cơ thể.

Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường

Các bác sĩ cho biết, anh Trọng không khám sức khỏe định kỳ và bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo điển hình như sụt cân nhanh, khát nước, tiểu nhiều.

Thực tế, trước khi phát hiện bệnh, cơ thể đã trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng của lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Sau khi ổn định, bệnh nhân tiếp tục được đánh giá nguy cơ biến chứng thần kinh và mạch máu ngoại biên, đặc biệt là biến chứng bàn chân đái tháo đường – một trong những biến chứng mạn tính phổ biến và nguy hiểm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không phải lúc nào giảm cân cũng là tín hiệu tích cực. Với tiểu đường type 2, sụt cân nhanh, khát nước liên tục, tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài là những dấu hiệu điển hình cần đặc biệt lưu ý.

Người dân nên chủ động tầm soát bệnh định kỳ, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Tin vào quảng cáo, một người phụ nữ tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường (bệnh tiểu đường) suốt 3 năm, dẫn đến hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn não

Người đàn ông ở Phú Thọ mắc bệnh tiểu đường bị hôn mê nguy kịch do nấm đen xâm lấn não

3 thói quen giúp hạ đường huyết rất đáng học hỏi của người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuổi U50

3 thói quen giúp hạ đường huyết rất đáng học hỏi của người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuổi U50

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Không phải chỉ đường ngọt, đây mới là thực phẩm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường

Không phải chỉ đường ngọt, đây mới là thực phẩm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường

Cùng chuyên mục

Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách

Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.

Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người thường bỏ qua

Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người thường bỏ qua

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.

Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng

Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.

4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh

4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.

Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm

Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch

Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'

5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 1 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Xem nhiều

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

Sống khỏe
Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"

Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"

Bệnh thường gặp
5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'

5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'

Sống khỏe
Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn rất sớm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn rất sớm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top