Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mắc bệnh tiểu đường type 2 từ dấu hiệu sụt cân nhanh

Anh Trọng (45 tuổi, Tây Ninh) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhanh đói, khát nước liên tục, ăn nhiều hơn trước nhưng lại sụt cân nhanh chóng, từ 72kg xuống còn 62kg chỉ trong một tháng.

Không chỉ vậy, anh thường xuyên chóng mặt sau khi ngủ dậy, tiểu đêm 4–5 lần khiến giấc ngủ gián đoạn, cơ thể mệt mỏi kéo dài. Dù nghĩ nguyên nhân do thiếu ngủ, anh tự ý dùng các loại thảo dược hỗ trợ nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng hơn với biểu hiện da khô, mắt trũng, tim đập nhanh và tê chân.

Đến khi rơi vào trạng thái mê man, anh mới được gia đình đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 nặng với chỉ số đường huyết lên tới 750 mg/dL – cao gấp nhiều lần mức bình thường.

Người bệnh được chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết, một biến chứng chuyển hóa nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra khi thiếu insulin khiến glucose trong máu tăng cao, kéo theo mất nước tế bào và rối loạn điện giải.

Bệnh nhân lập tức được điều trị tích cực bằng truyền dịch, tiêm insulin, theo dõi đường huyết và điện giải liên tục. Sau 2 ngày, tình trạng ổn định và được chuyển sang điều trị chuyên sâu tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

Theo ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết là biến chứng nặng của tiểu đường type 2, có thể gây rối loạn ý thức, hôn mê, co giật và thậm chí tử vong.

Tỷ lệ tử vong của biến chứng này cao, lên đến 20–30%, vượt cả một số biến chứng cấp tính khác của bệnh tiểu đường.

Nguyên nhân chính là do người bệnh không phát hiện sớm, không kiểm soát đường huyết, khiến tình trạng tăng đường huyết kéo dài và âm thầm gây tổn thương cơ thể.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường

Các bác sĩ cho biết, anh Trọng không khám sức khỏe định kỳ và bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo điển hình như sụt cân nhanh, khát nước, tiểu nhiều.

Thực tế, trước khi phát hiện bệnh, cơ thể đã trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng của lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Sau khi ổn định, bệnh nhân tiếp tục được đánh giá nguy cơ biến chứng thần kinh và mạch máu ngoại biên, đặc biệt là biến chứng bàn chân đái tháo đường – một trong những biến chứng mạn tính phổ biến và nguy hiểm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không phải lúc nào giảm cân cũng là tín hiệu tích cực. Với tiểu đường type 2, sụt cân nhanh, khát nước liên tục, tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài là những dấu hiệu điển hình cần đặc biệt lưu ý.

Người dân nên chủ động tầm soát bệnh định kỳ, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.