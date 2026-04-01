Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
GĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Nhiều người đã thử vô số phương pháp và nỗ lực rất nhiều để giảm cân. Việc loại bỏ cơm và mì (tinh bột) là một trong phương pháp được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chỉ một số ít thành công, và nhiều người thất bại. Nhiều người cuối cùng bỏ cuộc, thậm chí còn ngày càng thừa cân.
Việc hiểu sai về cơ chế chuyển hóa không chỉ khiến cân nặng nhanh chóng bật tăng trở lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm toan ceton nguy hiểm.
Những ảo tưởng từ việc ăn kiêng quá mức để giảm cân
1. Cú lừa "giảm nước" chứ không phải "giảm mỡ"
Tại sao chỉ cần nhịn tinh bột 2-3 ngày là bạn đã giảm ngay 1-2kg?
Cơ chế tích nước của đường: Tinh bột (Carbohydrate) khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Glycogen tích trữ trong gan và cơ bắp. Đặc tính của Glycogen là "ngậm nước": cứ 1 phân tử Glycogen sẽ liên kết với 3 phân tử nước.
Sụt cân ảo: Khi bạn ngừng ăn tinh bột, cơ thể đốt cháy hết lượng Glycogen dự trữ, kéo theo sự thất thoát của một lượng nước lớn. Con số giảm đi trên bàn cân thực chất là trọng lượng của nước, không phải là mỡ thừa. Đó là lý do tại sao chỉ cần bạn ăn lại một bát cơm, cân nặng sẽ "vút" lên như cũ.
2. Tại sao cân nặng bị chững lại sau giai đoạn đầu?
Sau cơn hào hứng ban đầu, bạn sẽ thấy cân nặng đứng yên dù vẫn nhịn ăn khổ sở.
Mỡ và cơ - Những "pháo đài" khó hạ: Khi hết đường để đốt, cơ thể bắt đầu phân giải mỡ và cơ bắp để tạo năng lượng. Tuy nhiên, mỡ có đậm độ năng lượng cao gấp đôi đường nên tiêu hao rất chậm.
Hiện tượng phù nề: Khi cơ bắp bị tiêu hao, cơ thể có xu hướng tích trữ nước nhiều hơn để bù đắp, dẫn đến hiện tượng cân nặng không giảm thêm nhưng người lại có dấu hiệu sưng phù, thiếu sức sống.
3. Hiểu đúng về Keto và những nguy cơ tiềm ẩn
Chế độ ăn không tinh bột (Keto) ban đầu được dùng để điều trị động kinh ở trẻ em, nhưng hiện nay bị lạm dụng cho mục tiêu giảm cân cấp tốc.
Sai lầm phổ biến: Nhiều người tưởng Keto là chỉ ăn thịt và mỡ. Việc này dẫn đến táo bón, gout và đặc biệt là nhiễm toan ceton — một trạng thái nguy hiểm khi nồng độ acid trong máu tăng cao do quá trình đốt mỡ cực đoan.
Sự thật về Keto "trá hình": Những người theo Keto mà không bị ngộ độc thường là do họ vẫn vô tình nạp một lượng nhỏ tinh bột (từ rau, quả hoặc lớp bột chiên xù), giúp cơ thể không rơi vào trạng thái nguy kịch.
4. Chiến lược giảm cân thông minh từ chuyên gia
Thay vì cực đoan cắt bỏ, hãy học cách "thay thế" và "điều tiết":
Ưu tiên tinh bột chuyển hóa chậm (Complex Carbs): Thay cơm trắng, mì trắng bằng ngô, khoai lang, bí đỏ, gạo lứt, yến mạch... Những thực phẩm này giàu chất xơ, giúp no lâu và không gây tích nước đột ngột.
Quy tắc "2-3 ngày": Nếu muốn áp dụng chế độ ít tinh bột, hãy chỉ thực hiện 2-3 ngày trong tuần kết hợp nghỉ ngơi. Tuyệt đối không áp dụng liên tục nếu bạn vẫn phải làm việc và vận động cường độ cao.
Chống chỉ định: Người bệnh tiểu đường tuyệt đối không được bỏ hoàn toàn tinh bột vì dễ gây hạ đường huyết cấp tính, dẫn đến hôn mê.
Giảm cân: Đừng đánh đổi sức khỏe lấy con số trên bàn cân
Giảm cân là một hành trình "trường kỳ kháng chiến" đòi hỏi sự kiên trì và khoa học.
Câu "thần chú" để giảm cân là "kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục". Tuy nhiên, bạn không nên hy sinh sức khỏe bằng cách ăn kiêng quá mức hoặc áp dụng những thói quen ăn uống cực đoan. Bạn phải tiến hành từng bước và giảm cân từ từ. Đừng để những phương pháp cực đoan làm tổn thương bộ máy chuyển hóa kỳ diệu của cơ thể.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
Theo Toutiao
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cáchSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mìnhBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứngSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.
10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm đượcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.
Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 nămSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.
Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịchSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?Dân số và phát triển
GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.