Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!

Thứ tư, 10:00 01/04/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.

Nhiều người đã thử vô số phương pháp và nỗ lực rất nhiều để giảm cân. Việc loại bỏ cơm và mì (tinh bột) là một trong phương pháp được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chỉ một số ít thành công, và nhiều người thất bại. Nhiều người cuối cùng bỏ cuộc, thậm chí còn ngày càng thừa cân.

Việc hiểu sai về cơ chế chuyển hóa không chỉ khiến cân nặng nhanh chóng bật tăng trở lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm toan ceton nguy hiểm.

Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Sự thật đằng sau những con số &quot;ảo&quot; trên bàn cân - Ảnh 1.

Những ảo tưởng từ việc ăn kiêng quá mức để giảm cân

1. Cú lừa "giảm nước" chứ không phải "giảm mỡ"

Tại sao chỉ cần nhịn tinh bột 2-3 ngày là bạn đã giảm ngay 1-2kg?

Cơ chế tích nước của đường: Tinh bột (Carbohydrate) khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Glycogen tích trữ trong gan và cơ bắp. Đặc tính của Glycogen là "ngậm nước": cứ 1 phân tử Glycogen sẽ liên kết với 3 phân tử nước.

Sụt cân ảo: Khi bạn ngừng ăn tinh bột, cơ thể đốt cháy hết lượng Glycogen dự trữ, kéo theo sự thất thoát của một lượng nước lớn. Con số giảm đi trên bàn cân thực chất là trọng lượng của nước, không phải là mỡ thừa. Đó là lý do tại sao chỉ cần bạn ăn lại một bát cơm, cân nặng sẽ "vút" lên như cũ.

2. Tại sao cân nặng bị chững lại sau giai đoạn đầu?

Sau cơn hào hứng ban đầu, bạn sẽ thấy cân nặng đứng yên dù vẫn nhịn ăn khổ sở.

Mỡ và cơ - Những "pháo đài" khó hạ: Khi hết đường để đốt, cơ thể bắt đầu phân giải mỡ và cơ bắp để tạo năng lượng. Tuy nhiên, mỡ có đậm độ năng lượng cao gấp đôi đường nên tiêu hao rất chậm.

Hiện tượng phù nề: Khi cơ bắp bị tiêu hao, cơ thể có xu hướng tích trữ nước nhiều hơn để bù đắp, dẫn đến hiện tượng cân nặng không giảm thêm nhưng người lại có dấu hiệu sưng phù, thiếu sức sống.

3. Hiểu đúng về Keto và những nguy cơ tiềm ẩn

Chế độ ăn không tinh bột (Keto) ban đầu được dùng để điều trị động kinh ở trẻ em, nhưng hiện nay bị lạm dụng cho mục tiêu giảm cân cấp tốc.

Sai lầm phổ biến: Nhiều người tưởng Keto là chỉ ăn thịt và mỡ. Việc này dẫn đến táo bón, gout và đặc biệt là nhiễm toan ceton — một trạng thái nguy hiểm khi nồng độ acid trong máu tăng cao do quá trình đốt mỡ cực đoan.

Sự thật về Keto "trá hình": Những người theo Keto mà không bị ngộ độc thường là do họ vẫn vô tình nạp một lượng nhỏ tinh bột (từ rau, quả hoặc lớp bột chiên xù), giúp cơ thể không rơi vào trạng thái nguy kịch.

Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Sự thật đằng sau những con số &quot;ảo&quot; trên bàn cân - Ảnh 2.

4. Chiến lược giảm cân thông minh từ chuyên gia

Thay vì cực đoan cắt bỏ, hãy học cách "thay thế" và "điều tiết":

Ưu tiên tinh bột chuyển hóa chậm (Complex Carbs): Thay cơm trắng, mì trắng bằng ngô, khoai lang, bí đỏ, gạo lứt, yến mạch... Những thực phẩm này giàu chất xơ, giúp no lâu và không gây tích nước đột ngột.

Quy tắc "2-3 ngày": Nếu muốn áp dụng chế độ ít tinh bột, hãy chỉ thực hiện 2-3 ngày trong tuần kết hợp nghỉ ngơi. Tuyệt đối không áp dụng liên tục nếu bạn vẫn phải làm việc và vận động cường độ cao.

Chống chỉ định: Người bệnh tiểu đường tuyệt đối không được bỏ hoàn toàn tinh bột vì dễ gây hạ đường huyết cấp tính, dẫn đến hôn mê.

Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Sự thật đằng sau những con số &quot;ảo&quot; trên bàn cân - Ảnh 3.

Giảm cân: Đừng đánh đổi sức khỏe lấy con số trên bàn cân

Giảm cân là một hành trình "trường kỳ kháng chiến" đòi hỏi sự kiên trì và khoa học. 

Câu "thần chú" để giảm cân là "kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục". Tuy nhiên, bạn không nên hy sinh sức khỏe bằng cách ăn kiêng quá mức hoặc áp dụng những thói quen ăn uống cực đoan. Bạn phải tiến hành từng bước và giảm cân từ từ. Đừng để những phương pháp cực đoan làm tổn thương bộ máy chuyển hóa kỳ diệu của cơ thể.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

