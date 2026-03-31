Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách

Thứ ba, 15:29 31/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.

Ngọn bí ngô (rau bí) từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ những lợi ích tích cực đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và tim mạch.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), rau bí là thực phẩm "nhẹ nhàng nhưng giàu dưỡng chất". Dù có đến khoảng 90% là nước, nhưng trong rau vẫn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng

Một trong những điểm nổi bật của rau bí là hàm lượng chất xơ tương đối cao, giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hạn chế tình trạng táo bón và đầy bụng.

Ngoài ra, rau còn cung cấp vitamin A dưới dạng beta-carotene, có lợi cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch. Vitamin C góp phần chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng sức đề kháng trước các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, folate (vitamin B9) trong rau bí đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang thai. Các khoáng chất như kali, canxi và sắt cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương và giúp điều hòa huyết áp.

Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách - Ảnh 1.

Rau bí xào tỏi – món ăn quen thuộc không chỉ dễ chế biến mà còn giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, góp phần ổn định huyết áp và tăng cường sức đề kháng trong bữa cơm gia đình Việt.

Lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng và đường huyết

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, rau bí còn là thực phẩm phù hợp với những người đang muốn kiểm soát cân nặng. Với lượng calo thấp nhưng vẫn tạo cảm giác no, loại rau này giúp hạn chế việc nạp thêm năng lượng không cần thiết.

Đối với người mắc đái tháo đường, việc bổ sung rau bí trong khẩu phần ăn 2-3 lần mỗi tuần có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đồng thời, phụ nữ mang thai khi sử dụng rau bí hợp lý cũng có thể bổ sung thêm folate, góp phần hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Không nên lạm dụng dù là thực phẩm lành mạnh

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo không nên ăn rau bí quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây đầy hơi, khó tiêu, nhất là ở người lớn tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa yếu.

Ngoài ra, cần hiểu rằng rau bí không phải là "thực phẩm giải độc" như nhiều người lầm tưởng. Nó không thể thay thế chức năng của gan hay thận trong việc đào thải độc tố.

Một vấn đề khác cần quan tâm là nguồn gốc thực phẩm. Rau bí nếu không được trồng và bảo quản đúng cách có thể tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua rau có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời rửa sạch và sơ chế kỹ trước khi nấu.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, nên ăn rau bí khoảng 2-3 bữa mỗi tuần. Mỗi bữa, lượng phù hợp vào khoảng 100-150g rau tươi/người, tương đương một đĩa nhỏ sau khi chế biến.

Trong một số trường hợp cần tăng cường chất xơ như táo bón hoặc thừa cân, có thể nâng lượng rau lên khoảng 150-200g mỗi ngày, nhưng không nên ăn quá nhiều trong một bữa.

Bạn có đang ăn rau bí sai cách?

Ai cần thận trọng khi ăn rau bí?

Một số nhóm người cần lưu ý khi sử dụng rau bí:

- Người cao tuổi nên ăn với lượng vừa phải và chế biến mềm để dễ tiêu hóa

- Người bị suy thận cần hạn chế do rau chứa nhiều kali

- Người đang bị tiêu chảy nên tạm thời không sử dụng

Rau bí là một trong những thực phẩm dân dã nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định và phòng ngừa một số vấn đề sức khỏe thường gặp.

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua

GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên

Uống giấm để giảm cân, thải độc: Cẩn thận rước họa vào thân

Huyết áp cao mà vẫn ăn sáng tùy tiện? Bạn đang bỏ lỡ 6 loại thực phẩm cực tốt này

Chế độ ăn chống viêm 'gây bão' mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hại

Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớm

Cùng chuyên mục

Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người bỏ qua trước khi gục ngã

Đột tử ở người trẻ: 3 tín hiệu 'kêu cứu' của trái tim nhiều người bỏ qua trước khi gục ngã

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.

Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng

Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.

4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh

4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.

Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm

Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch

Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'

5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 1 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Phòng khám gia đình Việt Úc: Địa chỉ uy tín chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà

Phòng khám gia đình Việt Úc: Địa chỉ uy tín chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao, đặc biệt với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, việc tìm kiếm một đơn vị y tế uy tín để chăm sóc tại nhà trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình.

Xem nhiều

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Vi nhựa âm thầm xâm nhập cơ thể: 7 cách đơn giản giảm phơi nhiễm mỗi ngày

Vi nhựa âm thầm xâm nhập cơ thể: 7 cách đơn giản giảm phơi nhiễm mỗi ngày

Sống khỏe
Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"

Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"

Bệnh thường gặp
10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được

Sống khỏe
Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn rất sớm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn rất sớm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe

