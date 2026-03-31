Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách

Ngọn bí ngô (rau bí) từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn được đánh giá cao nhờ những lợi ích tích cực đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và tim mạch.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), rau bí là thực phẩm "nhẹ nhàng nhưng giàu dưỡng chất". Dù có đến khoảng 90% là nước, nhưng trong rau vẫn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng

Một trong những điểm nổi bật của rau bí là hàm lượng chất xơ tương đối cao, giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hạn chế tình trạng táo bón và đầy bụng.

Ngoài ra, rau còn cung cấp vitamin A dưới dạng beta-carotene, có lợi cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch. Vitamin C góp phần chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng sức đề kháng trước các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, folate (vitamin B9) trong rau bí đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu, đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang thai. Các khoáng chất như kali, canxi và sắt cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương và giúp điều hòa huyết áp.

Rau bí xào tỏi – món ăn quen thuộc không chỉ dễ chế biến mà còn giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, góp phần ổn định huyết áp và tăng cường sức đề kháng trong bữa cơm gia đình Việt.

Lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng và đường huyết

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, rau bí còn là thực phẩm phù hợp với những người đang muốn kiểm soát cân nặng. Với lượng calo thấp nhưng vẫn tạo cảm giác no, loại rau này giúp hạn chế việc nạp thêm năng lượng không cần thiết.

Đối với người mắc đái tháo đường, việc bổ sung rau bí trong khẩu phần ăn 2-3 lần mỗi tuần có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đồng thời, phụ nữ mang thai khi sử dụng rau bí hợp lý cũng có thể bổ sung thêm folate, góp phần hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Không nên lạm dụng dù là thực phẩm lành mạnh

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo không nên ăn rau bí quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây đầy hơi, khó tiêu, nhất là ở người lớn tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa yếu.

Ngoài ra, cần hiểu rằng rau bí không phải là "thực phẩm giải độc" như nhiều người lầm tưởng. Nó không thể thay thế chức năng của gan hay thận trong việc đào thải độc tố.

Một vấn đề khác cần quan tâm là nguồn gốc thực phẩm. Rau bí nếu không được trồng và bảo quản đúng cách có thể tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua rau có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời rửa sạch và sơ chế kỹ trước khi nấu.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, nên ăn rau bí khoảng 2-3 bữa mỗi tuần. Mỗi bữa, lượng phù hợp vào khoảng 100-150g rau tươi/người, tương đương một đĩa nhỏ sau khi chế biến.

Trong một số trường hợp cần tăng cường chất xơ như táo bón hoặc thừa cân, có thể nâng lượng rau lên khoảng 150-200g mỗi ngày, nhưng không nên ăn quá nhiều trong một bữa.

Bạn có đang ăn rau bí sai cách?

Ai cần thận trọng khi ăn rau bí?

Một số nhóm người cần lưu ý khi sử dụng rau bí:

- Người cao tuổi nên ăn với lượng vừa phải và chế biến mềm để dễ tiêu hóa

- Người bị suy thận cần hạn chế do rau chứa nhiều kali

- Người đang bị tiêu chảy nên tạm thời không sử dụng

Rau bí là một trong những thực phẩm dân dã nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định và phòng ngừa một số vấn đề sức khỏe thường gặp.