Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc – Địa chỉ tin cậy khám sức khỏe lái xe và người lao động theo quy định mới 2025

Ngày 26/6/2025, Sở Y tế Hải Phòng ban hành Quyết định số 3039/SYT-GP, chính thức công nhận Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc (số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là đơn vị đạt chuẩn, được phép tổ chức: Khám sức khỏe lái xe theo Thông tư số 36/2019/TT-BYT; Khám sức khỏe cho người lao động đi làm theo Thông tư số 32/2018/TT-BYT.

Đây là tin vui cho các cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị vận tải tại Hải Phòng cũng như khu vực lân cận, bởi Hồng Phúc từ lâu đã là địa chỉ y tế uy tín, thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục khám sức khỏe theo quy định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc, dịch vụ khám sức khỏe lái xe được triển khai nhanh chóng, đúng chuẩn, tuân thủ đầy đủ biểu mẫu, quy trình và tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Người khám được cấp giấy chứng nhận hợp lệ, chính xác, áp dụng cho tất cả các hạng giấy phép lái xe như A, B, C1, C, D, D2, CE…

Anh Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi, lái xe tải tuyến Hải Phòng – Quảng Ninh) chia sẻ:

"Tôi đi khám để đổi giấy phép lái xe, cứ nghĩ sẽ phải chờ đợi lâu nhưng quy trình ở đây rất nhanh, gọn. Từ khâu tiếp đón đến xét nghiệm đều có người hướng dẫn chu đáo. Bác sĩ khám kỹ, giải thích rõ ràng. Chỉ trong buổi sáng là tôi đã có kết quả – rất tiện cho người làm nghề như chúng tôi".

Dịch vụ khám sức khỏe cho người lao động cũng được tổ chức bài bản, đáp ứng nhu cầu của người đi làm trong nước và xuất khẩu lao động. Bệnh viện nhận khám theo đoàn cho công ty, doanh nghiệp, với quy trình khép kín, chuyên nghiệp và trả kết quả đúng hẹn, giúp tiết kiệm thời gian và tạo sự yên tâm cho người đến khám.

Chị Lê Thu Hà, phụ trách nhân sự của một doanh nghiệp logistics tại Hải Phòng, cho biết: "Công ty tôi đưa gần 50 nhân viên đến khám sức khỏe định kỳ. Ấn tượng nhất là cách tổ chức khoa học, nhân viên bệnh viện hỗ trợ tận tình. Hồ sơ được trả đúng hẹn, kết quả rõ ràng, giúp chúng tôi yên tâm làm thủ tục cho người lao động".

Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc tổ chức khám sức khỏe cho doanh nghiệp khoa học chuyên nghiệp được nhiều đơn vị lựa chọn.

Địa chỉ tin cậy khám tập thể cho doanh nghiệp, cấp chứng nhận chuẩn Bộ Y tế

Là cơ sở y tế được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép chính thức, Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc luôn chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, bảo đảm độ chính xác cao trong mọi quy trình khám và xét nghiệm.

Bác sĩ Trần Huy Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc (Hải Phòng) chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định, mỗi giấy khám sức khỏe không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là sự bảo đảm cho an toàn lao động và an toàn giao thông, vì thế Hồng Phúc cam kết thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đúng quy định. Người dân đến khám sức khỏe tại Hồng Phúc sẽ được hướng dẫn tận tình, không phải chờ đợi lâu. Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm y tế thân thiện, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm chuyên môn và độ chính xác cao".

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm với người bệnh, mang đến sự yên tâm và hài lòng cho khách hàng. Người đến khám không phải chờ đợi lâu, được hỗ trợ lấy kết quả trong ngày – rất thuận tiện cho lái xe và người lao động bận rộn. Chi phí hợp lý, cùng nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đoàn thể, cũng là điểm cộng giúp Hồng Phúc trở thành địa chỉ được tin tưởng của người dân Hải Phòng và khu vực lân cận.

Với phương châm "Khám đúng – Kê khai chuẩn – Kết quả nhanh – Thủ tục gọn", Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc cam kết mang đến dịch vụ y tế chất lượng, uy tín, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ đăng ký khám:

📞 Hotline/Zalo: 0987.126688

📍 Địa chỉ: Số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

🌐 Fanpage: Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc - Hải Phòng

