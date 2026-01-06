Mới nhất
8 thực phẩm 'vàng' giúp giảm cholesterol rõ rệt, áp dụng sớm để thấy hiệu quả trong năm 2026

Thứ ba, 07:04 06/01/2026
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Cholesterol cao không chỉ đến từ ăn uống nhiều dầu mỡ. Lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày có thể giúp hạ mỡ máu an toàn, cải thiện tim mạch rõ rệt nếu áp dụng sớm và đều đặn.

8 thực phẩm giúp giảm cholesterol hiệu quả, dễ áp dụng mỗi ngày

Cholesterol cao có thể được kiểm soát hiệu quả thông qua chế độ ăn uống hằng ngày. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, axit béo tốt và chất chống oxy hóa giúp giảm cholesterol xấu (LDL), đồng thời bảo vệ tim mạch bền vững. Áp dụng đúng và đều đặn các thực phẩm này không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt mà còn an toàn, dễ duy trì lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

8 thực phẩm 'vàng' giúp giảm cholesterol rõ rệt, áp dụng sớm để thấy hiệu quả trong năm 2026 - Ảnh 1.Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch, ăn vặt là thói quen khó bỏ nhưng cũng là “thủ phạm” khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thực tế, chỉ cần chọn đúng thực phẩm ăn vặt lành mạnh, bạn vẫn có thể ăn ngon, đủ năng lượng mà không lo tích mỡ hay mất dáng.

'Nửa thân dưới' có 4 dấu hiệu này, coi chừng tuổi thọ bị rút ngắn: Đàn ông tuổi 50 nhất định phải kiểm tra ngay!

'Nửa thân dưới' có 4 dấu hiệu này, coi chừng tuổi thọ bị rút ngắn: Đàn ông tuổi 50 nhất định phải kiểm tra ngay!

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng có giai đoạn "mãn dục" đầy biến động. Hãy quan sát 4 dấu hiệu ở nửa thân dưới để biết sức khỏe của bạn đang ở cấp độ nào.

5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụng

5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụng

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Có những loại dầu nếu dùng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, hỗ trợ tim mạch và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Dưới đây là 5 loại dầu được chuyên gia khuyến nghị cùng cách chế biến đơn giản, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịch

Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.

Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giác

Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giác

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Người bệnh có tiền sử xơ gan nhiều năm, từng nhiều lần nôn ra máu, đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần tránh lạm dụng các loại cá giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư và duy trì sức khỏe lâu dài.

Ngồi đâu cũng ngủ được: Đừng mừng vội khi cơ thể xuất hiện tình trạng này

Ngồi đâu cũng ngủ được: Đừng mừng vội khi cơ thể xuất hiện tình trạng này

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người ngưỡng mộ khả năng "ngủ quên trời đất" ngay khi chạm gối hoặc ngồi đâu cũng ngủ được, nhưng y khoa cảnh báo: "ngủ giây lát" có thể là dấu hiệu cơ thể đang kiệt sức hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.

3 cách giảm cân 'thần tốc' bằng củ cải trắng mà không lo thiếu chất

3 cách giảm cân 'thần tốc' bằng củ cải trắng mà không lo thiếu chất

Sống khỏe - 21 giờ trước

Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ cơ chế chuyển hóa mỡ thừa thông minh. Tìm hiểu cách sử dụng 'nhân sâm trắng' để cải thiện vóc dáng khoa học mà vẫn đảm bảo nguồn năng lượng cho cơ thể.

Người phụ nữ bị suy thận cấp vì nguyên nhân nhiều người Việt gặp phải, lặp lại mỗi ngày mà không biết

Người phụ nữ bị suy thận cấp vì nguyên nhân nhiều người Việt gặp phải, lặp lại mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nóng và tê khắp người, bàn chân sưng, người phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân và suy thận cấp.

Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan này

Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan này

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E vừa vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người bệnh nam (71 tuổi, ở Ninh Bình) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng trong tình trạng sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Tế bào ung thư khởi phát từ đâu? Người Việt cần chủ động hơn để phòng bệnh

Tế bào ung thư khởi phát từ đâu? Người Việt cần chủ động hơn để phòng bệnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới kính hiển vi, có thể nhận diện tế bào ung thư nhờ nhiều đặc điểm mô học bất thường như nhân tế bào to, hình dạng không đều, cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi và nhân con phì đại.

