3 thực phẩm chứa chất béo có lợi giúp cải thiện rối loạn mỡ máu
GĐXH - Không phải chất béo nào cũng gây hại. Một số thực phẩm giàu chất béo tốt có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Bài viết gợi ý những lựa chọn lành mạnh dễ bổ sung hằng ngày.
Người bị rối loạn mỡ máu có được ăn chất béo không?
Theo các chuyên gia, người mắc rối loạn mỡ máu cần phối hợp đồng thời nhiều biện pháp trong quá trình điều trị: dùng thuốc theo chỉ định, duy trì vận động thường xuyên và điều chỉnh chế độ ăn. Khẩu phần hằng ngày nên hạn chế chất béo bão hoà, tăng lượng rau xanh và trái cây để hỗ trợ kiểm soát chỉ số mỡ máu.
Bên cạnh đó, việc ưu tiên các nguồn chất béo tốt kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp cải thiện chuyển hoá mỡ máu rõ rệt. Áp dụng lối sống lành mạnh và ăn uống hợp lý là nền tảng giúp duy trì các chỉ số lipid ổn định.
Theo bác sĩ Lê Thị Hải – nguyên Giám đốc Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia – người có mỡ máu cao nên giới hạn lượng chất béo ở mức khoảng 15% tổng năng lượng trong khẩu phần mỗi ngày. Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng không chỉ là giảm lượng chất béo, mà còn phải lựa chọn đúng loại chất béo có lợi.
Nhóm chất béo được khuyến nghị là các acid béo chưa no một nối đôi, tiêu biểu như acid oleic, có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần, giảm LDL-cholesterol và hạn chế làm giảm HDL-cholesterol. Những acid béo này xuất hiện nhiều trong một số loại dầu thực vật và các thực phẩm giàu omega-3 từ cá biển cũng như các loại hạt.
