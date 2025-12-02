Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

Vai trò quan trọng của vitamin A đối với sự phát triển của trẻ

Vitamin A là dưỡng chất giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng thị lực, tăng sức đề kháng và hỗ trợ sự tăng trưởng tự nhiên của trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa biết cách nhận diện các dấu hiệu thiếu hụt ở con, khiến việc can thiệp thường diễn ra muộn hơn cần thiết.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là loại tan trong dầu, có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và các bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.

Bài viết cung cấp danh mục những nhóm thực phẩm quen thuộc giàu vitamin A, dễ tìm trong bữa ăn hằng ngày nhưng lại thường bị xem nhẹ. Thông qua đó, cha mẹ có thể hình thành chế độ dinh dưỡng khoa học và cân bằng hơn để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Ngoài ra, nội dung cũng đưa ra hướng dẫn bổ sung vitamin A theo độ tuổi, lưu ý khi lựa chọn thực phẩm và cách kết hợp dinh dưỡng đúng để tăng khả năng hấp thu, đảm bảo trẻ nhận đủ dưỡng chất mà vẫn an toàn và tự nhiên.