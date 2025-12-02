Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ
GĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.
Vai trò quan trọng của vitamin A đối với sự phát triển của trẻ
Vitamin A là dưỡng chất giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng thị lực, tăng sức đề kháng và hỗ trợ sự tăng trưởng tự nhiên của trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa biết cách nhận diện các dấu hiệu thiếu hụt ở con, khiến việc can thiệp thường diễn ra muộn hơn cần thiết.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là loại tan trong dầu, có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và các bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.
Bài viết cung cấp danh mục những nhóm thực phẩm quen thuộc giàu vitamin A, dễ tìm trong bữa ăn hằng ngày nhưng lại thường bị xem nhẹ. Thông qua đó, cha mẹ có thể hình thành chế độ dinh dưỡng khoa học và cân bằng hơn để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.
Ngoài ra, nội dung cũng đưa ra hướng dẫn bổ sung vitamin A theo độ tuổi, lưu ý khi lựa chọn thực phẩm và cách kết hợp dinh dưỡng đúng để tăng khả năng hấp thu, đảm bảo trẻ nhận đủ dưỡng chất mà vẫn an toàn và tự nhiên.
Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long ChâuSống khỏe - 2 giờ trước
Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hạiBệnh thường gặp - 11 giờ trước
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Chủ động bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, phòng nguy cơ mắc cúm trong mùa mưa kéo dàiSống khỏe - 17 giờ trước
Mùa mưa kéo dài năm 2025 là thời điểm các bệnh lý hô hấp tiến triển phức tạp, các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm A đang tăng nhanh trong cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, nhất là những người có bệnh mạn tính về hô hấp, cần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cúm, tăng cường miễn dịch thông qua tiêm phòng và xây dựng lối sống lành mạnh.
5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiênSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhưng dễ bị quá tải trước lối sống hiện đại. Bài viết giới thiệu 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp thanh lọc gan, hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và bảo vệ gan khỏe mạnh hơn.
Thái Nguyên: Bệnh viện Bắc Kạn cảnh báo bùng phát cúm A, RSV và tiêu chảy nhiệt đớiY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, thời gian gần đây số ca mắc cúm A, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và tiêu chảy nhiệt đới tăng nhanh, đặc biệt trong mùa lạnh, với hơn 200 trường hợp nhập viện từ đầu năm đến nay.
Phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ: 5 loại 'siêu thực phẩm' giàu kẽm tốt nhất cho người sau tuổi 55Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 55, khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể dần chậm lại, vai trò của kẽm trong việc duy trì chức năng miễn dịch, thúc đẩy sửa chữa tế bào và bảo vệ chức năng nhận thức trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.
Đã tìm ra "chất bôi trơn" cho đầu gối: Người trung niên và cao tuổi nên ăn nhiều hơn sẽ giúp chân khỏe, lên xuống cầu thang dễ dàngSống khỏe - 1 ngày trước
Thêm "chất bôi trơn" vào khớp, việc đi lại sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng, người có tuổi càng nên bổ sung
Thực phẩm bạn nên ăn mỗi ngày để phòng huyết áp cao và mỡ máuSống khỏe - 1 ngày trước
Bạn không cần phải ăn những món đắt tiền để chăm sóc cho hệ tim mạch. Nghiên cứu mới cho thấy một trong những thực phẩm tốt nhất để phòng ngừa huyết áp cao và mỡ máu xấu rất dễ tìm và bổ dưỡng, đó là nấm.
Top 5 loại rau cải phòng chống ung thư, tim mạchSống khỏe - 1 ngày trước
Rau cải chứa nguồn vitamin và khoáng chất quý giá cho cơ thể. Bổ sung thường xuyên các loại rau này trong chế độ ăn, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.
Đã tìm ra "chất bôi trơn" cho đầu gối: Người trung niên và cao tuổi nên ăn nhiều hơn sẽ giúp chân khỏe, lên xuống cầu thang dễ dàngSống khỏe
Thêm "chất bôi trơn" vào khớp, việc đi lại sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng, người có tuổi càng nên bổ sung