'Trao nụ cười - Nhận nụ cười' cho người khó khăn, bệnh nhân ung thư
GĐXH - Với mong muốn mang lại cơ hội chăm sóc răng miệng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bác sĩ Nguyễn Văn Hoà đã thực hiện dự án thiện nguyện dài hạn "Trao nụ cười – Nhận nụ cười" với mục tiêu phục hồi nụ cười và mang lại sự tự tin cho những người yếu thế trong cộng đồng.
Trong nhiều năm hành nghề, bác sĩ Nguyễn Văn Hòa cho biết anh đã gặp rất nhiều bệnh nhân có vấn đề răng miệng nghiêm trọng nhưng không đủ điều kiện kinh tế để điều trị. Mất răng, viêm nhiễm kéo dài hay đau nhức không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến nhiều người thu hẹp giao tiếp, mất cơ hội việc làm. "Có những hoàn cảnh vì nụ cười không trọn vẹn mà đánh mất sự tự tin", bác sĩ Hòa chia sẻ. Từ những điều đó, anh tin rằng chăm sóc răng miệng không chỉ chữa bệnh mà còn giúp chữa lành tinh thần.
Xuất phát từ mong muốn mang lại sự thay đổi bền vững cho cộng đồng, dự án "Trao nụ cười – Nhận nụ cười" được phát triển như một hoạt động nhân đạo thường xuyên. Dự án tập trung hỗ trợ người già neo đơn, phụ nữ đơn thân, trẻ em nghèo, bệnh nhân ung thư và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác không thể chi trả các dịch vụ nha khoa.
Dự án tài trợ 100% chi phí điều trị, bao gồm làm răng sứ, phục hình răng mất, trồng răng Implant và các liệu trình điều trị răng miệng cần thiết. Toàn bộ các ca điều trị sẽ được thực hiện bởi bác sĩ Nguyễn Văn Hòa cùng đội ngũ chuyên môn. Theo bác sĩ Hòa, mục tiêu lớn nhất của dự án là mang lại "nụ cười lành" – không chỉ khỏe mạnh mà còn là nụ cười của sự hy vọng.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, bác sĩ Hòa đã có nhiều đóng góp đáng kể cho các hoạt động cộng đồng trong nhiều năm qua. Một trong những chương trình tiêu biểu là "Bếp ăn 2K cho bệnh nhân ung thư", được triển khai từ năm 2019. Bếp ăn cung cấp hàng trăm suất ăn đủ dinh dưỡng mỗi ngày với chi phí biểu tượng 2.000 đồng, giúp bệnh nhân giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị.
Năm ngoái, anh từng gây ấn tượng với dự án "Nụ cười hạnh phúc" đồng hành cũng quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) giúp đỡ trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, vượt qua nghịch cảnh, làm lại cuộc đời, có công việc, ổn định cuộc sống. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện, bao gồm: Hỗ trợ khẩn cấp, tìm nơi ở, cung cấp thực phẩm và hỗ trợ y tế cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành; tổ chức các buổi tư vấn tâm lý và hỗ trợ tinh thần giúp các nạn nhân vượt qua sang chấn; cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ trong các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân; cung cấp các khóa học nghề và kỹ năng sống giúp các nạn nhân tự tin và độc lập trong cuộc sống...
Những việc làm của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người, lan tỏa những câu chuyện tử tế để nhiều người cùng chung tay.
Trong thời điểm đại dịch COVID-19, bác sĩ Hòa là một trong những người tích cực hỗ trợ tuyến đầu và người dân. Anh đóng góp thiết bị y tế, đồ bảo hộ, khẩu trang và các nhu yếu phẩm cho bệnh viện dã chiến và các khu cách ly.
Ngoài ra, bác sĩ Hòa còn đồng hành cùng nông dân trong các chiến dịch giải cứu nông sản, hỗ trợ tiêu thụ hàng tấn nông sản từ nhiều địa phương, góp phần giảm thiệt hại cho bà con. Các hoạt động được triển khai xuyên suốt và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.
Trong thời gian tới, bác sĩ Hòa và đội nhóm sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ ở Đăk Lăk, bao gồm cứu trợ nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động thiện nguyện mà bác sĩ đã kiên trì theo đuổi từ nhiều năm.
