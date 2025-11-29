Bộ Y tế khảo sát năng lực y tế phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Báo cáo với Đoàn công tác, TS.BS Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, Đặc khu Phú Quốc hiện có 3 cơ sở y tế lớn, có thể đưa vào phục vụ nhu cầu y tế của Hội nghị APEC 2027 gồm: Trung tâm Y tế Phú Quốc (400 giường bệnh); Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc (150 giường bệnh) và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc (100 giường bệnh) dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 1/2026.

Về năng lực tổ chức cấp cứu ngoại viện, hiện Trung tâm Y tế Phú Quốc đã kích hoạt và vận hành Tổng đài 115 tập trung với 4 xe cấp cứu được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị vật tư hồi sức cấp cứu. Bệnh viện Vinmec Phú Quốc có 2 xe cấp cứu tiêu chuẩn quốc tế và được cấp thêm 6 xe cấp cứu từ Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế triển khai. Bệnh viện có năng lực vận chuyển cấp cứu nội địa và quốc tế bằng xe cứu thương hoặc vận chuyển bằng máy bay y tế, trực thăng.

Đoàn công tác khảo sát tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc là các bệnh viện đa khoa quốc tế, cung cấp dịch vụ chuyên môn cơ bản và chuyên sâu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Phú Quốc cũng đã thực hiện được 7.937 danh mục kỹ thuật, hiện đã được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao thêm 201 kỹ thuật.

Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm Y tế Phú Quốc đã sử dụng lâu năm nên nhiều chỗ bị xuống cấp; các khoa, phòng, kho không còn đủ diện tích để phục vụ nhu cầu thiết yếu. Các thiết bị y tế tại đây cũng đã cũ kỹ và thiếu trầm trọng, chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản cho người dân, khó đáp ứng phục vụ chất lượng cao cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí 120 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới Trung tâm Y tế Phú Quốc nhưng hiện cũng mới chỉ đáp ứng các hạng mục xây dựng cơ bản, rất cần thêm nguồn vốn để mua sắm các trang thiết bị y tế chuyên sâu.

Lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ đầu tư về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để địa phương đủ năng lực phục vụ các sự kiện mang tầm quốc tế.

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề xuất Bộ Y tế hướng dẫn lập phương án cấp cứu y tế, diễn tập ứng phó sự cố, sự kiện y tế công cộng, thảm họa tai nạn liên hoàn. Cử chuyên gia hỗ trợ tập huấn, huấn luyện kỹ năng cấp cứu, hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, giao tiếp quốc tế trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật để kết nối, thiết lập mạng lưới hỗ trợ y tế giữa tuyến trung ương, tuyến tỉnh và các bệnh viện vệ tinh phục vụ Hội nghị APEC 2027.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đánh giá, hiện Bệnh viện Quốc tế Vinmec Phú Quốc và Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc cơ bản đáp ứng, đảm bảo nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị APEC. Riêng Trung tâm Y tế Phú Quốc cần được nâng cấp về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Về nhân lực, bên cạnh nguồn bác sĩ có sẵn tại chỗ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ có kế hoạch điều động các chuyên gia, bác sĩ thuộc các lĩnh vực ngoại, chấn thương, can thiệp tim mạch... từ các bệnh viện ở TPHCM để hỗ trợ Phú Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC.