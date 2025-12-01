Thái Nguyên: Bệnh viện Bắc Kạn cảnh báo bùng phát cúm A, RSV và tiêu chảy nhiệt đới

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, thời gian gần đây số người bệnh nhập viện do cúm A, vi rút hợp bào hô hấp (RSV), tiêu chảy nhiệt đới có xu hướng tăng, chủ yếu điều trị tại Khoa Truyền nhiễm và Khoa Nhi. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 200 ca đến bệnh viện khám và điều trị; số ca tăng nhanh vào mùa đông, nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, ho nhiều, khó thở hoặc nôn, tiêu chảy dẫn tới mất nước.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, các bệnh mùa đông tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cao. Cúm A gây sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, ho khan; nếu chủ quan có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Vi rút hợp bào hô hấp (RSV) đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, co lõm ngực, thở nhanh; nhiều trẻ phải theo dõi sát vì diễn biến nhanh. Tiêu chảy nhiệt đới do vi rút/vi khuẩn đường tiêu hóa gây nôn nhiều, tiêu chảy, mất nước; nếu không được bù nước kịp thời có thể dẫn đến rối loạn điện giải, nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Hoàng Thị Đường, Trưởng Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh, thuốc kháng vi rút, tránh tự điều trị tại nhà khi triệu chứng nặng hơn. Để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn thời tiết lạnh, ẩm, mỗi người cần tiêm phòng vắc xin đối với các bệnh đã có vắc xin như cúm, thủy đậu, sởi, ho gà, viêm não Nhật Bản…

Cùng với đó, cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi vệ sinh; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; ăn chín uống sôi, dùng nước sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi đến nơi đông người nên đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với người đang ho, sốt, sổ mũi.

Dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng: bổ sung vitamin C, A từ cam, quýt, bưởi, cà rốt, bí đỏ, rau xanh đậm để tăng sức đề kháng; bổ sung protein từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu… giúp cơ thể phục hồi tốt hơn khi nhiễm bệnh. Uống đủ nước mỗi ngày, kể cả khi trời lạnh ít cảm giác khát; có thể dùng nước ấm, nước gừng mật ong (không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi). Hạn chế thức ăn lạnh, đồ chiên rán, đồ ngọt nhiều vì dễ kích thích đường hô hấp và tiêu hóa. Với trẻ nhỏ và người cao tuổi, nên chia bữa nhỏ, ăn đủ chất, tránh bỏ bữa; có thể bổ sung thêm sữa hoặc các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp.

Thời điểm giao mùa là lúc các bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát. Việc chủ động phòng ngừa, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo vệ sức khỏe.