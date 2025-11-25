Bệnh viện Tâm Anh miễn phí tầm soát viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B toàn quốc

Viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này "đi chung", tốc độ xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2 - 3 lần.

Hiện, Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B, đa phần người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý chặt chẽ các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus nhằm phòng ngừa diễn tiến nhanh tới xơ gan, ung thư gan, nâng cao năng lực điều trị bệnh gan ở Việt Nam.

Vì vậy, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Hoa Kỳ) triển khai nghiên cứu mang tên HEP-D nhằm mục tiêu giúp những người bệnh đồng mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả hơn.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch của Đại học Stanford (Mỹ) trong lễ công bố hợp tác về đào tạo xét nghiệm viêm gan D vào ngày 15/11/2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Cụ thể, từ ngày 25/11, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, BVĐK Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu thu tuyển bệnh nhân. Các chuyên gia, bác sĩ của 3 đơn vị này sẽ đánh giá sự phù hợp và tư vấn tham gia nghiên cứu.

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, chia sẻ nghiên cứu HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh triển khai sẽ nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời, người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ".

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK Tâm Anh thao tác trên hệ thống LI-COR Odyssey DLx (Mỹ) - thiết bị phân tích huỳnh quang kỹ thuật số hóa ứng dụng đọc kết quả trong xét nghiệm xác định kháng thể virus viêm gan D. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nghiên cứu về tỷ lệ lây nhiễm và tầm soát virus viêm gan D tại Việt Nam là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký hợp tác từ năm 2023.

Để thực hiện HEP-D, BVĐK Tâm Anh đầu tư hệ thống thiết bị nghiên cứu chuyên dụng. Nổi bật là hệ thống "mắt thần" Odyssey DLx của LI-COR (Mỹ), giúp phát hiện, định lượng kháng nguyên, kháng thể HDV với độ nhạy cực cao bằng công nghệ huỳnh quang.

Song song là hệ thống BioDot (Mỹ) có khả năng tách chiết, xử lý mẫu tự động được ứng dụng trong nhiều xét nghiệm chuyên sâu cho nhóm bệnh chuyển hóa, nội tiết, viêm gan, ung thư, di truyền phân tử… Nhờ tự động hóa, hệ thống giúp giảm nguy cơ sai số thủ công, tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian trả kết quả, tối ưu chẩn đoán cho người bệnh. Toàn bộ quy trình xét nghiệm HDV tại Tâm Anh được các nhà khoa học của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford trực tiếp đào tạo, thẩm định và chuyển giao kỹ thuật.

Nghiên cứu HEP-D cùng các nhà khoa học từ Stanford (Hoa Kỳ) không chỉ mang ý nghĩa của bước tiến khoa học quan trọng tiếp theo của các nhà khoa học y học Việt Nam trong việc tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật công nghệ cao hàng đầu thế giới, mà còn mang lại ý nghĩa xã hội thiết thực khi Việt Nam có thể tự chủ trong xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm, chính xác một căn bệnh nguy hiểm bậc nhất như viêm gan do virus đang đe dọa sức khỏe cho khoảng gần 10 triệu người bệnh tại Việt Nam và còn có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.

Hệ thống máy siêu âm cao cấp hiện đại hàng đầu thế giới Acuson Sequoia (Siemens, Đức) ứng dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô, đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan... Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Kết quả nghiên cứu này giữa 2 viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ đóng góp quan trọng cho các nhà quản lý y tế và các chuyên gia lĩnh vực viêm gan tại Việt Nam có thêm các dữ liệu khoa học chính xác với độ lớn chưa từng có tại Việt Nam, từ đó có thêm các dữ liệu để đưa ra các chiến lược quản lý bệnh viêm gan tại Việt Nam hiệu quả hơn. Viện Nghiên cứu Tâm Anh cũng kỳ vọng sớm đưa về Việt Nam thuốc phát minh đặc trị viêm gan D nhằm giúp bệnh nhân sớm được tiếp cận và điều trị hiệu quả.

Tại Tâm Anh, người bệnh tham gia chương trình nghiên cứu này sẽ được bác sĩ tư vấn, sàng lọc viêm gan D, đăng ký qua các số điện thoại: 0287 102 6789 (TP.HCM) và 0247 106 6858 (Hà Nội) hoặc qua email: cskh@tahospital.vn.

Minh Tâm (BV Tâm Anh)