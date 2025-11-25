Bệnh viện Tâm Anh miễn phí tầm soát viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B toàn quốc
Viện Nghiên cứu thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp đánh giá nguy cơ đồng nhiễm virus viêm gan, phòng ngừa diễn tiến nhanh đến xơ gan, ung thư gan.
Viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này "đi chung", tốc độ xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2 - 3 lần.
Hiện, Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan siêu vi B, đa phần người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý chặt chẽ các ca bệnh đồng nhiễm cả 2 loại virus nhằm phòng ngừa diễn tiến nhanh tới xơ gan, ung thư gan, nâng cao năng lực điều trị bệnh gan ở Việt Nam.
Vì vậy, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Hoa Kỳ) triển khai nghiên cứu mang tên HEP-D nhằm mục tiêu giúp những người bệnh đồng mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả hơn.
Cụ thể, từ ngày 25/11, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, BVĐK Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu thu tuyển bệnh nhân. Các chuyên gia, bác sĩ của 3 đơn vị này sẽ đánh giá sự phù hợp và tư vấn tham gia nghiên cứu.
Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, chia sẻ nghiên cứu HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh triển khai sẽ nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời, người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ".
Nghiên cứu về tỷ lệ lây nhiễm và tầm soát virus viêm gan D tại Việt Nam là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký hợp tác từ năm 2023.
Để thực hiện HEP-D, BVĐK Tâm Anh đầu tư hệ thống thiết bị nghiên cứu chuyên dụng. Nổi bật là hệ thống "mắt thần" Odyssey DLx của LI-COR (Mỹ), giúp phát hiện, định lượng kháng nguyên, kháng thể HDV với độ nhạy cực cao bằng công nghệ huỳnh quang.
Song song là hệ thống BioDot (Mỹ) có khả năng tách chiết, xử lý mẫu tự động được ứng dụng trong nhiều xét nghiệm chuyên sâu cho nhóm bệnh chuyển hóa, nội tiết, viêm gan, ung thư, di truyền phân tử… Nhờ tự động hóa, hệ thống giúp giảm nguy cơ sai số thủ công, tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian trả kết quả, tối ưu chẩn đoán cho người bệnh. Toàn bộ quy trình xét nghiệm HDV tại Tâm Anh được các nhà khoa học của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford trực tiếp đào tạo, thẩm định và chuyển giao kỹ thuật.
Nghiên cứu HEP-D cùng các nhà khoa học từ Stanford (Hoa Kỳ) không chỉ mang ý nghĩa của bước tiến khoa học quan trọng tiếp theo của các nhà khoa học y học Việt Nam trong việc tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật công nghệ cao hàng đầu thế giới, mà còn mang lại ý nghĩa xã hội thiết thực khi Việt Nam có thể tự chủ trong xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm, chính xác một căn bệnh nguy hiểm bậc nhất như viêm gan do virus đang đe dọa sức khỏe cho khoảng gần 10 triệu người bệnh tại Việt Nam và còn có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.
Kết quả nghiên cứu này giữa 2 viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ đóng góp quan trọng cho các nhà quản lý y tế và các chuyên gia lĩnh vực viêm gan tại Việt Nam có thêm các dữ liệu khoa học chính xác với độ lớn chưa từng có tại Việt Nam, từ đó có thêm các dữ liệu để đưa ra các chiến lược quản lý bệnh viêm gan tại Việt Nam hiệu quả hơn. Viện Nghiên cứu Tâm Anh cũng kỳ vọng sớm đưa về Việt Nam thuốc phát minh đặc trị viêm gan D nhằm giúp bệnh nhân sớm được tiếp cận và điều trị hiệu quả.
Minh Tâm (BV Tâm Anh)
Từ 'Trường' thành 'Đại học': Bước ngoặt nâng tầm vị thế của ngôi trường 127 năm tuổiXã hội - 1 giờ trước
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngôi trường có bề dày 127 năm truyền thống, chính thức trở thành đại học thứ 12 của cả nước hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.
Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.
‘Choáng’ với lô đất cấp xã đưa ra đấu giá khởi điểm hơn 12 tỷ đồng ở Nghệ AnXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Một lô đất cấp xã đưa ra bán đấu giá ở Nghệ An vừa khiến thị trường “dậy sóng” khi giá khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m², đẩy giá trị mỗi lô lên mức hơn 12,3 tỷ đồng.
Bí ẩn hang 'cá thần' với hàng nghìn con thay đổi màu da theo thời tiết đang chờ khám pháXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Hang "cá thần" Văn Nho chứa đựng bí ẩn khoa học lớn với hàng nghìn con có khả năng thay đổi màu da để dự báo mưa nắng, cùng hệ thống hang ngầm sâu thẳm chưa được khám phá hết.
Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhĐời sống - 2 giờ trước
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên taiXã hội - 2 giờ trước
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻGiáo dục - 2 giờ trước
Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.
Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này sở hữu vận may đặc biệt, càng trưởng thành càng thành công, sự nghiệp hanh thông và được quý nhân phù trợ.
Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Sau đợt mưa lũ, người dân Quảng Trị phát hiện một quả bom "khủng". Lực lượng chức năng phải tiến hành sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom.
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.