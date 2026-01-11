Tết Bính Ngọ 2026, học sinh có nơi được nghỉ tới 14 ngày

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương, An Giang và Lâm Đồng đang dẫn đầu về thời gian nghỉ Tết với 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến hết 22/2/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết theo lịch chính thức từ 16/2 đến 28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng). Do ngày 1/3 rơi vào Chủ nhật, học sinh toàn tỉnh chỉ quay lại trường từ thứ Hai, ngày 2/3, nâng tổng thời gian nghỉ lên 14 ngày. Đây cũng là địa phương cho học sinh trở lại trường muộn nhất cả nước sau Tết.

Tây Ninh cho học sinh nghỉ 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2.

Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng cho học sinh nghỉ 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Do bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn, học sinh tại hai đô thị lớn phía Nam cũng kết thúc kỳ nghỉ trước nhiều địa phương miền Trung, miền Bắc một ngày.

Hà Tĩnh cũng áp dụng thời gian nghỉ 11 ngày, song lịch nghỉ muộn hơn, từ 13/2 đến 23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).

Với Hà Nội, theo kế hoạch năm học, Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết chính thức 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2/2026 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng).

Tuy nhiên, do trước và sau kỳ nghỉ đều trùng vào cuối tuần, học sinh phổ thông không học thứ Bảy được nghỉ liên tục từ 14/2 đến hết 22/2, tương đương 9 ngày, trùng với lịch nghỉ Tết chung của cả nước.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh nhiều tỉnh, thành

Tỉnh/Thành Thời gian nghỉ Tết Số ngày nghỉ An Giang 09/02 – 22/02/2026 14 ngày Cần Thơ 12/02 – 22/02/2026 11 ngày Đà Nẵng 14/02 – 22/02/2026 9 ngày Hà Nội 16/02 – 20/02/2026 (tính cả cuối tuần ~9 ngày) ~9 ngày Hà Tĩnh 13/02 – 23/02/2026 11 ngày Lâm Đồng 09/02 – 22/02/2026 14 ngày Quảng Ninh 16/02 – 28/02/2026 14 ngày TP. Hồ Chí Minh 12/02 – 22/02/2026 11 ngày TP. Huế 14/02 – 22/02/2026 9 ngày Tây Ninh 11/02 – 22/02/2026 12 ngày

Số ngày nghỉ được tính theo thời gian học sinh không phải đến trường, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, giữa tháng 10, Chính phủ đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên phạm vi cả nước, kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung kế hoạch thời gian năm học, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần). Bộ cũng yêu cầu học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.