Rạng sáng 11/1, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu ( Phòng CSGT Công an Nghệ An ) kịp thời phá cửa sắt, mở lối thoát cho 11 người mắc kẹt trong hai căn nhà đang bốc cháy tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai.

Phá cửa trong biển lửa, CSGT cứu 11 người thoát 'lưỡi hái tử thần' lúc rạng sáng.

Khoảng 1h55, trong lúc tuần tra tại Km 387+500 Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT phát hiện ngọn lửa bùng phát từ căn nhà kết hợp tiệm sửa xe máy, sau đó lan nhanh sang nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 11 người gồm người già, trẻ em và người lớn đang ngủ bên trong.

Ngay lập tức, 6 cán bộ trong tổ công tác dùng thanh gỗ hợp sức phá cửa sắt, vừa mở lối thoát vừa hô hoán gọi người bên trong ra ngoài, đồng thời di chuyển một ô tô khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ sau khoảng 3 phút, toàn bộ 11 người thoát ra an toàn, trước khi ngọn lửa bao trùm không gian bên trong.

CSGT đồng thời báo cho Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều vật dụng trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.