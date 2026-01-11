Quy định mới về xếp lương công chức: Đóng BHXH bao lâu được tính bậc lương?
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc xếp lương và cách xác định bậc, hệ số lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác, đóng BHXH bắt buộc.
Xếp lương phải gắn với vị trí việc làm và thời gian đóng BHXH
Quy định này áp dụng cho người được tuyển vào công chức theo khoản 2 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức năm 2025, góp phần bảo đảm công bằng, minh bạch trong chính sách tiền lương.
Theo Thông tư, việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc.
Trường hợp thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục nhưng người lao động chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn để làm căn cứ xếp lương. Đồng thời, người được tuyển dụng phải được bố trí làm công việc đúng với chuyên môn, nghiệp vụ và công việc trước đây đã đảm nhiệm.
Đáng chú ý, Thông tư nêu rõ: thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nhưng không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì không được tính để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng.
Cách xếp lương với người đã hưởng lương theo bảng lương cũ
Thông tư cũng quy định chi tiết việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã được xếp lương theo các bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung).
Trường hợp có cùng hệ số bậc lương: Nếu người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có cùng hệ số bậc lương đã hưởng trước đó thì được xếp ngang bậc lương và hưởng nguyên % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp này không xác định lại thời gian nâng bậc lương tiếp theo hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian hưởng lương được tính từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm mới.
Trường hợp có hệ số bậc lương khác: Nếu hệ số bậc lương ở ngạch mới khác với hệ số đang hưởng, Thông tư chia thành nhiều tình huống cụ thể.
Đối với người chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Căn cứ vào hệ số lương đã hưởng để xếp vào bậc lương có hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng. Thời gian hưởng lương mới được tính từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.
Thời gian xét nâng bậc lương sau được xác định tùy theo mức chênh lệch giữa hệ số lương cũ và mới. Nếu chênh lệch bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề của ngạch thì được tính thời gian nâng bậc từ khi xếp lương ở vị trí mới; nếu nhỏ hơn thì tính từ ngày xếp hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ. Trường hợp xếp vào hệ số lương thấp hơn gần nhất thì thời gian xét nâng bậc lương được tính từ ngày xếp hệ số lương ở ngạch cũ.
Đối với người đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Việc xếp lương căn cứ vào tổng hệ số lương cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương và xét nâng bậc lương tiếp theo thực hiện tương tự quy định đối với trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.
Một điểm đáng chú ý khác là trường hợp hệ số lương đã hưởng, hoặc tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đã hưởng, cao hơn hệ số lương bậc cuối của ngạch được xếp. Khi đó, người được tuyển dụng sẽ được xếp vào bậc cuối cùng của ngạch mới và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu bằng phần chênh lệch giữa mức đã hưởng và bậc cuối.
Hệ số chênh lệch bảo lưu được tính tròn đến hai chữ số thập phân và được hưởng trong suốt thời gian xếp ngạch công chức. Sau đó, mỗi lần công chức được thăng hạng, chuyển ngạch hoặc chuyển sang ngạch liền kề, hệ số chênh lệch bảo lưu này sẽ được cộng vào hệ số lương đang hưởng để xếp lương ở ngạch tiếp theo.
Tạm giam tài xế xe khách đánh võng, rượt đuổi xe tải trên cao tốcXã hội - 41 phút trước
Sau va chạm giao thông trên cao tốc, thay vì dừng xe giải quyết, tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện rượt đuổi xe tải với tốc độ cao khiến 25 hành khách hoảng loạn.
Long Châu đồng hành dự phòng sức khỏe cho đội ngũ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng ThápXã hội - 1 giờ trước
Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng cúm cho 150 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.
Hai nữ hộ sinh Nghệ An đỡ đẻ trên tàu SE4, cứu mẹ con sản phụ sinh nonXã hội - 3 giờ trước
Trên chuyến tàu SE4 đêm 10/1, một sản phụ sinh non khi tàu đang chạy. Trong điều kiện không có thiết bị y tế, hai nữ hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp đỡ đẻ ngay trên toa tàu, giúp mẹ tròn con vuông.
Nhiều tỉnh thành miền Bắc ô nhiễm không khí ở mức 'rất xấu'Xã hội - 3 giờ trước
Sáng nay (11/1), 7 trạm đo ở nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ cho thấy chất lượng không khí rất xấu, mức độ ô nhiễm đã mở rộng thay vì chỉ tập trung ở Hà Nội như hôm qua.
Phá cửa trong biển lửa, CSGT cứu 11 người thoát 'lưỡi hái tử thần' lúc rạng sángXã hội - 3 giờ trước
Giữa đêm khuya, hai căn nhà ở phường Hoàng Mai (Nghệ An) chìm trong khói lửa, 6 cán bộ CSGT đang tuần tra dùng gỗ phá cửa sắt, mở lối sống cho 11 người mắc kẹt bên trong.
Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêmXã hội - 4 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan PhượngThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Tối 10/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn lớn tại một kho xưởng ở xã Đan Phượng, bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng lân cận.
Quảng Ninh: Xác minh thông tin nuôi dưỡng trẻ em chưa phù hợp ở chùa Cẩm LaXã hội - 5 giờ trước
Tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền phường Phong Cốc và Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một số em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc) chưa phù hợp để hướng dẫn, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
UBTVQH xem xét quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viênXã hội - 5 giờ trước
Dự kiến, ngày 12/1, tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Phiên họp thứ 53 (tháng 1/2026) của UBTVQH. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên.
Hiểu đúng về hạn Tam Tai và Thái Tuế để bớt lo, sống an yên hơnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống văn hóa Á Đông, Tam Tai và Thái Tuế là hai khái niệm quen thuộc khi bàn về vận hạn và những năm được cho là nhiều biến động.
Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiềuĐời sống
GĐXH - Theo phong thủy phương Đông, mỗi năm mang một trường năng lượng riêng và màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, cân bằng vận mệnh của từng con giáp.