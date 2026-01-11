Quy định mới về xếp lương công chức: Đóng BHXH bao lâu được tính bậc lương?

Xếp lương phải gắn với vị trí việc làm và thời gian đóng BHXH

Quy định này áp dụng cho người được tuyển vào công chức theo khoản 2 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức năm 2025, góp phần bảo đảm công bằng, minh bạch trong chính sách tiền lương.

Theo Thông tư, việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc.

Trường hợp thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục nhưng người lao động chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn để làm căn cứ xếp lương. Đồng thời, người được tuyển dụng phải được bố trí làm công việc đúng với chuyên môn, nghiệp vụ và công việc trước đây đã đảm nhiệm.

Hình minh họa.

Đáng chú ý, Thông tư nêu rõ: thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nhưng không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng thì không được tính để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng.

Cách xếp lương với người đã hưởng lương theo bảng lương cũ

Thông tư cũng quy định chi tiết việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã được xếp lương theo các bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung).

Trường hợp có cùng hệ số bậc lương: Nếu người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có cùng hệ số bậc lương đã hưởng trước đó thì được xếp ngang bậc lương và hưởng nguyên % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp này không xác định lại thời gian nâng bậc lương tiếp theo hoặc phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian hưởng lương được tính từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm mới.

Trường hợp có hệ số bậc lương khác: Nếu hệ số bậc lương ở ngạch mới khác với hệ số đang hưởng, Thông tư chia thành nhiều tình huống cụ thể.

Đối với người chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Căn cứ vào hệ số lương đã hưởng để xếp vào bậc lương có hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng. Thời gian hưởng lương mới được tính từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian xét nâng bậc lương sau được xác định tùy theo mức chênh lệch giữa hệ số lương cũ và mới. Nếu chênh lệch bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề của ngạch thì được tính thời gian nâng bậc từ khi xếp lương ở vị trí mới; nếu nhỏ hơn thì tính từ ngày xếp hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ. Trường hợp xếp vào hệ số lương thấp hơn gần nhất thì thời gian xét nâng bậc lương được tính từ ngày xếp hệ số lương ở ngạch cũ.

Đối với người đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Việc xếp lương căn cứ vào tổng hệ số lương cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương và xét nâng bậc lương tiếp theo thực hiện tương tự quy định đối với trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Một điểm đáng chú ý khác là trường hợp hệ số lương đã hưởng, hoặc tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đã hưởng, cao hơn hệ số lương bậc cuối của ngạch được xếp. Khi đó, người được tuyển dụng sẽ được xếp vào bậc cuối cùng của ngạch mới và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu bằng phần chênh lệch giữa mức đã hưởng và bậc cuối.

Hệ số chênh lệch bảo lưu được tính tròn đến hai chữ số thập phân và được hưởng trong suốt thời gian xếp ngạch công chức. Sau đó, mỗi lần công chức được thăng hạng, chuyển ngạch hoặc chuyển sang ngạch liền kề, hệ số chênh lệch bảo lưu này sẽ được cộng vào hệ số lương đang hưởng để xếp lương ở ngạch tiếp theo.