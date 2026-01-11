Long Châu đồng hành dự phòng sức khỏe cho đội ngũ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp
Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng cúm cho 150 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.
Việc tiêm phòng kịp thời và đều đặn không chỉ giúp đội ngũ y tế bảo vệ sức khoẻ trước các nguy cơ, mà còn giúp tránh lây nhiễm chéo trong môi trường y tế, góp phần gia tăng "lá chắn" miễn dịch cộng đồng.
Bộ Y tế nhận định số ca mắc bệnh cúm ở nước ta có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp. Tích lũy từ đầu năm 2025 đến tháng 11, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo tiêm vắc xin là biện pháp đơn giản và hiệu quả để phòng các yếu tố nguy cơ mắc và biến chứng nặng do cúm.
Đặc biệt, tại các bệnh viện và cơ sở y tế, việc phòng cúm cho cán bộ nhân viên càng cần được chú trọng. Bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chính là những đối tượng dễ bị phơi nhiễm hàng đầu do luôn phải đối diện với nhiều rủi ro về bệnh lây nhiễm. Tiêm phòng cúm đều đặn không chỉ bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y tế, mà còn góp phần quan trọng giúp giảm thiểu lây nhiễm chéo ở môi trường bệnh viện, đẩy lùi nguy cơ cho bệnh nhân, người nhà và cộng đồng.
Hợp lực gia tăng biện pháp phòng bệnh tại cơ sở y tế, ngày 25/12, hệ thống Tiêm chủng Long Châu đã đồng hành Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp triển khai tiêm phòng cúm cho 150 cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại đây. Trong đó, Long Châu cung ứng đầy đủ liều vắc xin cúm mới, đảm bảo chuyên môn và thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn.
Đội ngũ y khoa Long Châu kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình, đảm bảo tính an toàn trong mọi khâu từ bảo quản vắc xin đến thực hành tiêm chủng. Vắc xin cúm được bảo quản, giám sát chặt chẽ tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO ứng dụng công nghệ tiên tiến từ châu Âu. Nhờ đó vắc xin luôn giữ được hiệu lực, độ ổn định và an toàn tối đa. Bên cạnh đó, khu vực tiêm lưu động tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp được bố trí theo quy trình một chiều, giúp đảm bảo vô khuẩn và tính an toàn trong suốt quá trình. Sau khi tiêm, các y bác sĩ được theo dõi sức khoẻ tại chỗ tối thiểu 30 phút dưới sự chăm sóc ân cần của nhân viên y tế Long Châu, đảm bảo không có phản ứng bất thường.
Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp đánh giá cao năng lực tổ chức chương trình tiêm chủng lưu động an toàn và chuyên nghiệp của Long Châu. Đây là sự phối hợp quan trọng, kịp thời giúp đội ngũ nhân sự nòng cốt của bệnh viện dự phòng các yếu tố nguy cơ khi cúm mùa gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm và lễ Tết cận kề.
Với hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, mỗi mũi tiêm không chỉ bảo vệ sức khỏe hiệu quả, mà còn là cách thể hiện sự quan tâm chân thành, góp phần gìn giữ nguồn lực quý giá nhất: con người. Cùng Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, Long Châu đồng hành chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ y tế, để họ thêm an tâm và vững vàng hơn trên hành trình phụng sự cộng đồng. Đây là bước đi chiến lược của đơn vị trong đồng hành dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, góp sức cùng ngành y tế xây dựng đội ngũ khoẻ mạnh - giàu trách nhiệm - giỏi chuyên môn và môi trường làm việc bền vững.
Xác định an toàn tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu, trong năm qua Long Châu đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng nội bộ. Các chương trình tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến đầu, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.
Xuyên suốt quá trình hoạt động, hệ thống còn đẩy mạnh hợp lực với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, nâng cao khả năng tiếp cận vắc xin chất lượng, vắc xin thế hệ mới cho hàng triệu gia đình Việt. Qua đó, Long Châu thắt chặt cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng sự tận tâm, minh bạch và công bằng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.
Nguyễn Thắng
