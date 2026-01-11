Giá vàng hôm nay 11/1: Tiếp tục duy trì đà tăng

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/1 vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mức 4.508 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 16,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.