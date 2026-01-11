Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Giá vàng hôm nay 11/1: Tiếp tục duy trì đà tăng

Chủ nhật, 08:57 11/01/2026 | Xã hội
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/1, tiếp tục duy trì xu hướng tăng so với phiên trước đó. Với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 157,3 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/1: Tiếp tục duy trì đà tăng - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay 11/1 vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mức 4.508 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 16,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Xác minh thông tin nuôi dưỡng trẻ em chưa phù hợp ở chùa Cẩm La

Quảng Ninh: Xác minh thông tin nuôi dưỡng trẻ em chưa phù hợp ở chùa Cẩm La

Xã hội - 39 phút trước

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền phường Phong Cốc và Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một số em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc) chưa phù hợp để hướng dẫn, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

UBTVQH xem xét quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên

UBTVQH xem xét quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên

Xã hội - 41 phút trước

Dự kiến, ngày 12/1, tại Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Phiên họp thứ 53 (tháng 1/2026) của UBTVQH. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu, tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên.

Hiểu đúng về hạn Tam Tai và Thái Tuế để bớt lo, sống an yên hơn

Hiểu đúng về hạn Tam Tai và Thái Tuế để bớt lo, sống an yên hơn

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Trong đời sống văn hóa Á Đông, Tam Tai và Thái Tuế là hai khái niệm quen thuộc khi bàn về vận hạn và những năm được cho là nhiều biến động.

Dự báo thời tiết hôm nay 11/1: Miền Bắc rét đậm, vùng núi đề phòng băng giá

Dự báo thời tiết hôm nay 11/1: Miền Bắc rét đậm, vùng núi đề phòng băng giá

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 11-1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối.

Đăng ký sử dụng sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đăng ký sử dụng sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 2026, sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy khi đi khám chữa bệnh. Để sử dụng tiện ích này, người dân cần thực hiện những bước gì?

Xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm: Ai giữ vị trí nào, hưởng ngạch đó

Xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm: Ai giữ vị trí nào, hưởng ngạch đó

Xã hội - 3 giờ trước

Theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ, việc xếp ngạch công chức được thực hiện thống nhất trên cơ sở vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực của từng vị trí.

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Xã hội - 3 giờ trước

Tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.

Tin sáng 11/1: Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này về sử dụng đất; 3 nhóm người đăng ký lao động theo quy định mới

Tin sáng 11/1: Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này về sử dụng đất; 3 nhóm người đăng ký lao động theo quy định mới

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, nhiều trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định số 292/2025/NĐ-CP; Từ 2026, ba nhóm người lao động được đăng ký lao động, điều chỉnh thông tin lao động theo quy định của Nghị định 318/2025/NĐ-CP.

Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3

Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3

Giáo dục - 4 giờ trước

Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.

Xem nhiều

Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiều

Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiều

Đời sống

GĐXH - Theo phong thủy phương Đông, mỗi năm mang một trường năng lượng riêng và màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, cân bằng vận mệnh của từng con giáp.

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Đời sống
Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Pháp luật
Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xã hội
'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

'Ma men' phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top