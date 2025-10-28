Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột

Biết ơn người mẹ Việt

“Từ những khoảnh khắc đầu đời, từ tình yêu thương của gia đình, Việt Nam đã trở thành một phần cốt lõi trong tôi. Mỗi mối quan hệ, mỗi kỷ niệm, mỗi giá trị mà tôi nhận được đều khiến trái tim gắn bó sâu sắc với đất nước này”, là chia sẻ xúc động của Christian Taylor – chàng trai người Mỹ, 26 tuổi.

Christian sinh ra ở Mỹ, bố mẹ anh đều là người Mỹ. Chú ruột của anh cưới một người phụ nữ Việt tên Hương (quê gốc TPHCM) vào tháng 4/1999. Và chỉ 2 tháng sau đó, người phụ nữ ấy đã nhận nuôi anh với tất cả tình yêu thương của một người mẹ.

Christian lớn lên trong tình yêu thương của mẹ nuôi người Việt

“Bố mẹ ruột của tôi có nhiều vấn đề trong hôn nhân. Khi tôi tròn 1 tháng tuổi, họ gửi tôi cho chú thím và không bao giờ quay lại nữa. Và thế là, chú thím tôi – một cặp vợ chồng vừa kết hôn được 2 tháng đã trở thành ba mẹ của tôi”, Christian kể.

Năm 2000, em gái của Christian chào đời, được đặt tên ở nhà là Rồng. Hai anh em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ và sự chăm sóc kỹ lưỡng của bố mẹ.

Trong ký ức, Christian chưa từng nhận thấy sự phân biệt đối xử của họ giữa 2 người con.

Cho đến khi tròn 8 tuổi, Christian mới được bố mẹ cho biết về thân thế thật của mình.

“Tôi sốc lắm, thấy hoang mang và có nhiều câu hỏi trong đầu. Sau đó, mẹ đã nói với tôi rằng: ‘Con là con trai của mẹ, chỉ là cách con đến với mẹ đặc biệt một chút thôi. Con là con của mẹ cũng giống như em Rồng vậy, không có gì thay đổi điều đó’.

Từ ấy, tôi nhận ra một điều quan trọng, ba mẹ ruột là người sinh ra tôi, còn ba mẹ hiện tại mới là người chăm sóc và nuôi tôi khôn lớn”, Christian xúc động kể.

Christian (ngoài cùng bên trái) trong chuyến đi tình nguyện tại Việt Nam năm 2017

Lớn lên trong vòng tay của một bà mẹ người Việt, chàng trai Mỹ nhận được những điều tuyệt vời. Từ nhỏ, anh đã được mẹ bồng bế, hát ru, được bật cho nghe những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Song song với tiếng bản địa, anh được mẹ dạy tiếng Việt nên đã sớm thông thạo ngôn ngữ ngày.

Anh còn được mẹ dạy về văn hóa Việt như những câu chào cơ bản, cách xưng hô với người lớn, vai vế của họ hàng...

Anh cũng được mẹ dạy cách chuẩn bị mâm cơm Tết, cách thắp nhang thờ cúng tổ tiên và cách nấu những món ăn truyền thống của người Việt.

“Ở với mẹ, tôi được sống trong một môi trường đậm chất Việt Nam. Ngôi nhà nhỏ của tôi ở Mỹ luôn có tiếng Việt, món ăn Việt và những câu chuyện về đất nước này. Chính sự chăm sóc, tình yêu thương của mẹ đã gieo vào lòng tôi một tình cảm sâu sắc với Việt Nam”, Christian chia sẻ.

Đến giờ, chàng trai Mỹ vẫn nhớ về những hộp cơm mang đến trường trong năm tháng học phổ thông. Thuở đó, vì lo cơm ở trường không đủ dinh dưỡng, mẹ anh thường dậy sớm, chuẩn bị hộp cơm ngon cho anh mang đến lớp.

Hộp cơm của anh luôn có những món ăn đậm chất Việt Nam như canh bí đỏ, khổ qua nhồi thịt, thịt kho trứng... Và những món ăn này khiến bạn bè của anh ghen tị vì vừa lạ vừa ngon.

Mối duyên sâu đậm với Việt Nam

18 tuổi, Christian tạm gác việc vào đại học để sang Việt Nam làm tình nguyện trong nhà thờ. Đối với anh, đó là trải nghiệm thiêng liêng, ý nghĩa khiến cho mối duyên của anh với nơi này thêm sâu đậm.

Trong 2 năm ở đây, Christian dạy tiếng Anh miễn phí và tham gia một số hoạt động thiện nguyện khác. Khi thời hạn kết thúc, anh quá lưu luyến Việt Nam mà xin ở lại thêm 1 tháng.

Christian cầu hôn bạn gái Việt tại sân bay

“Thuở nhỏ, tôi từng nhiều lần cùng mẹ về thăm ông bà ngoại. Thời gian làm tình nguyện ở đây, tôi thấy đất nước này càng thân thuộc hơn. Tôi đến đây để làm thiện nguyện nhưng cuối cùng, tôi lại được Việt Nam dạy cho bài học quý giá về tình người, sự khiêm tốn và lòng biết ơn”, Christian nói.

Với Christian, cùng với người mẹ hiền, anh còn được Việt Nam tặng một món quà vô cùng quý giá nữa, đó là người vợ xinh đẹp, dịu dàng. Vợ của anh là Quách Thị Mai (quê Bình Dương, nay là TPHCM). Cặp đôi quen nhau trong thời gian Christian đến Việt Nam làm tình nguyện.

Sau khi trở lại Mỹ vào tháng 9/2019, Christian và Mai yêu xa. Bạn gái người Việt chính là động lực để anh theo học ngành Khoa học Máy tính, với mục tiêu sớm có công việc ổn định để về Việt Nam cưới cô.

Tháng 11/2022, sau 3 năm yêu xa và bằng tất cả sự nỗ lực, Christian đã đủ tiềm lực, đủ tự tin để sang Việt Nam cầu hôn Mai. Màn cầu hôn diễn ra đầy bất ngờ ngay tại sân bay, khi Mai ra đón Christian và ngay hôm sau, họ đi đăng ký kết hôn.

“Tháng 8/2023, con trai đầu lòng của tôi chào đời. Sợi dây gắn kết giữa tôi và Việt Nam càng bền chặt, thiêng liêng hơn bao giờ hết”, Christian chia sẻ.

Cuộc sống tại TPHCM của cặp đôi rất êm đềm. Christian vừa dạy tiếng Anh vừa học chương trình thạc sĩ ngành An ninh mạng qua trực tuyến. Mọi vấn đề như kiếm tiền, chăm sóc con cái, vun vén gia đình... vợ chồng anh cùng sắp xếp hợp lý để không ai phải quá tải. Sự bao dung, thấu hiểu giúp họ có cuộc hôn nhân bình yên.

Tổ ấm hạnh phúc của Christian

Mới đây, vì một vài môn không thể học qua trực tuyến, Christian tạm xa vợ con để trở về Mỹ. Dù thấy khó khăn khi phải xa gia đình nhưng tình yêu thương và mục tiêu chung giúp anh có thêm động lực cố gắng.

“Từ nhỏ tôi đã hứa với mẹ rằng, khi có con cái, tôi sẽ dạy các con học tiếng Việt. Và cách dễ dàng nhất để thực hiện lời hứa này là cưới một người phụ nữ Việt Nam.

Cuối cùng, tôi đã làm được điều đó với sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ. Giờ đây, mẹ yêu thương tổ ấm nhỏ của tôi cũng như đã yêu thương tôi suốt 26 năm qua”, Christian chia sẻ.